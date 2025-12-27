'سلطان' 60 برس کے ہو گئے:دبنگ کے فارم ہاؤس میں جم سے لے کر سوئمنگ پول تک، اندر کی ہر چیز جانیں
سلمان خان کے پنویل فارم ہاؤس میں ایک عالیشان بنگلہ بھی ہے جہاں بھائی جان پارٹیاں کرتے ہیں۔
Published : December 27, 2025 at 3:22 PM IST
حیدرآباد: 27 دسمبر سلمان خان اور ان کے مداحوں کے لیے بہت خاص دن ہے۔ بالی ووڈ کے ’سلطان‘ نے اپنی سالگرہ منائی۔ سلمان 27 دسمبر، 2025 کو 60 سال کے ہو جائیں گے۔ گزشتہ رات سلمان نے اپنے پنویل فارم ہاؤس میں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا، خاندان، دوستوں اور مشہور شخصیات کی موجودگی میں کیک کاٹا۔ کل رات سلمان کا فارم ہاؤس ایک پارٹی ہال میں تبدیل ہوگیا، جہاں ٹیم انڈیا کے مہندر سنگھ دھونی بھی بھائی جان کو مبارکباد دینے پہنچے۔ سلمان کی سالگرہ کے موقع پر آئیے جانتے ہیں کہ ان کے فارم ہاؤس کے اندر کیا سہولیات موجود ہیں۔
سلمان کا ذاتی جم
رپورٹس بتاتی ہیں کہ بھائی جان کا پنول فارم ہاؤس 150 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی قیمت 80 کروڑ روپے ہے۔ سلمان خان کے پاس جب بھی وقت ہوتا ہے، وہ جم جاتے ہیں اور اپنی مجسمہ سازی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔
بھائی جان کا سوئمنگ پول
فارم ہاؤس پہنچ کر سلمان خان اپنے ذاتی سوئمنگ پول میں گھنٹوں تیراکی کرتے ہیں وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے جسم اور دماغ کو ٹھنڈا کرتے ہے۔
کاشتکاری
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سلمان خان نہ صرف ایک اداکار ہیں، بلکہ ایک میزبان، پروڈیوسر اور فنکار بھی ہیں۔ ان سب کے علاوہ، اس کے اندر ایک کسان بھی ہے، جو COVID-19 وبائی مرض کے دوران ظاہر ہوا تھا۔ COVID-19 وبائی امراض کے دوران، سلمان خان اپنے پنویل فارم ہاؤس میں کھیتی باڑی میں بھی مصروف رہے۔ سلمان کے فارم ہاؤس میں طرح طرح کی فصلیں ہیں۔ سلمان کی بہن ارپیتا نے ان کی کھیتی باڑی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کیں۔
جانوروں کی پناہ گاہ
سلمان جانوروں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے 80 کروڑ روپے کے فارم ہاؤس میں جانوروں کی پناہ گاہ بھی ہے، جس میں پالتو کتے سمیت مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں۔ سلمان کے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، جس پر وہ باقاعدگی سے سواری کرتے ہیں۔
فارم ہاؤس میں بنگلہ
سلمان خان اپنی تمام پارٹیاں اپنے فارم ہاؤس پر منعقد کرتے ہیں۔ انہوں نے کل رات وہیں اپنی 60ویں سالگرہ منائی۔ سلمان نے فارم ہاؤس میں ایک عالیشا ن بنگلہ بنایا ہے، جہاں پارٹی کے مہمان آرام دہ پارٹی کر سکتے ہیں۔ سلمان خود بھی فارغ وقت میں اس بنگلے میں اکیلے رہتے ہیں۔