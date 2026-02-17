سلیم خان آئی سی یو میں داخل، سلمان خان لیلاوتی اسپتال میں والد کی عیادت کرتے ہوئے الویرا کے ساتھ نظر آئے
سلمان خان کے والد سلیم خان کو ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سلمان کو آج صبح اسپتال کے باہر دیکھا گیا۔
Published : February 17, 2026 at 3:38 PM IST
ممبئی: معروف اسکرین رائٹر سلیم خان کو ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس وقت ان کی صحت کی حالت کے بارے میں مزید معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں. ان کے داخلے کی وجہ سرکاری طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ان کے بیٹے، سپر اسٹار سلمان خان کو آج (17 فروری) صبح اسپتال میں دیکھا گیا۔
پی ٹی آئی کے مطابق ایک اندرونی شخص نے بتایا کہ معروف اسکرین رائٹر سلیم خان کو منگل کو ممبئی کے لیلاوتی اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا تھا۔ سلیم خان ’’شعلے‘‘، ’’دیوار‘‘ اور ’’زنجیر‘‘ جیسی کامیاب فلموں کے مصنف ہیں۔ اندرونی کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بتایا، "انہیں (سلیم خان) آج صبح لیلاوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ آئی سی یو میں ہیں۔"
#WATCH | Mumbai: Actor Salman Khan at Lilavati Hospital in Mumbai to see his father, veteran actor and film producer Salim Khan, who has been admitted here. pic.twitter.com/L43tZjgAPf— ANI (@ANI) February 17, 2026
آئی این ایس کے مطابق سلیم خان کو سوجن کی شکایت کے بعد لیلاوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ان کے بچوں سلمان خان اور الویرا خان نے اسپتال میں ان کے ساتھ ہیں۔
سلیم خان کے بیٹے سپر سٹار سلمان خان کو اسپتال کے باہر پاپرازیوں نے دیکھا۔ "بیٹل آف گلوان " کے اداکار کو ان کے اعلیٰ سیکورٹی اہلکاروں نے گھیر لیا تھا۔ انہیں کالی ٹی شرٹ اور ٹوپی پہنے دیکھا گیا۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی صحیح وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی ہے، اور خاندان نے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔
نومبر 2025 میں سلیم خان اور سلمیٰ خان نے اپنی شادی کی 61 ویں سالگرہ منائی، جو ارپیتا خان اور آیوش شرما کی شادی کی 11ویں سالگرہ ساتھ منائی گئی۔ سلیم نے 1964 میں سلمیٰ سے شادی کی اور ان کے چار بچے ہیں: تین بیٹے، سلمان خان، ارباز خان، اور سہیل خان، اور ایک بیٹی، الویرا۔ 1981 میں سلیم نے اداکارہ ہیلن سے شادی کی۔
سلیم خان جاوید اختر، سلیم جاوید اپنی مشہور جوڑی کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ساتھ انہوں نے 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں بالی ووڈ کی کہانی سنانے کی نئی تعریف کی، اور ہندوستانی فلمی تاریخ کی سب سے بڑی بلاک بسٹر فلمیں لکھیں۔ ان کی فلمیں جیسے زنجیر، شعلے، دیوار، ڈان، اور ترشول، ثقافتی شبیہیں بنیں اور امیتابھ بچن کو بالی ووڈ کے سپر اسٹار کے طور پر قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔