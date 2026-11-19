سیف علی خان کو جان سے مارنے کی دھمکی، ممبئی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا
ممبئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور فی الحال اداکار کو ملی دھمکی کی صداقت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔
By PTI
Published : November 19, 2026 at 6:34 PM IST
ممبئی: بالی وڈ اداکار سیف علی خان کو جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ یہ دھمکی مبینہ طور پر بابا صدیقی کے قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم ذیشان اختر کے نام سے دی گئی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں، امیتابھ بچن، ایوشمان کھرانہ اور تشار کپور سمیت کئی دیگر فلمی ستاروں کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔
ایک عہدیدار نے جمعرات کو بتایا کہ ممبئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور فی الحال اس دھمکی کی صداقت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پولیس عہدیدار نے وضاحت کی، "اداکار سیف علی خان کو ان کے فون پر ایک وائس میسج موصول ہوا، جو مبینہ طور پر ذیشان اختر کی جانب سے تھا، جس میں کہا گیا کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بابا صدیقی کا ہوا ہے۔" عہدیدار نے مزید کہا کہ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ دھمکی واقعی اختر کی طرف سے آئی ہے، یا کوئی اور شخص ممکنہ طور پر مصنوعی ذہانت کا سہارا لیتے ہوئےاس کا نام استعمال کر رہا ہے تاکہ مشہور شخصیات کو ہراساں کیا جا سکے۔
حال ہی میں، ممبئی پولیس نے بنگلورو سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ آئی آئی ٹی گریجویٹ ویبھو مشرا کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے کسی مجرمانہ گروہ سے تعلق نہ ہونے کے باوجود، مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا استعمال کرتے ہوئے ایوشمان کھرانہ اور تشار کپور جیسے فلمی ستاروں کو دھمکیاں بھیجیں۔
رواں سال جنوری میں، سیف علی خان اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب ایک گھس بیٹھئے نے ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر ان پر چاقو سے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ ملزم کو چند روز بعد ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔
نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر، 66 سالہ بابا صدیقی کو 12 اکتوبر 2024 کی رات ممبئی کے علاقے باندرہ ایسٹ میں ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے دفتر کے باہر تین حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اداکاروں کو ملنے والی ذاتی دھمکیوں کے علاوہ، گزشتہ ایک ماہ کے دوران ممبئی اور پونے کے حکام کو بم سے اڑانے کی کئی جھوٹی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، جن میں سپر اسٹار امیتابھ بچن کی جوہو میں واقع رہائش گاہ 'جلسہ' کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ 12 نومبر کو، 'خالصتان نیشنل آرمی' نامی ایک مبینہ تنظیم کی جانب سے بھیجی گئی ای میلز کے بعد دونوں شہروں میں حکام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ ان ای میلز میں مختلف مقامات پر بم حملوں کی دھمکیاں دی گئی تھیں، جن میں بچن کا بنگلہ، چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مہالکشمی ریس کورس، ممبئی کے میئر کا دفتر، پنجاب نیشنل بینک کی ایک شاخ، اور پونے میونسپل کارپوریشن کا ہیڈکوارٹر شامل ہیں۔
بم ڈٹیکشن اینڈ ڈسپوزل اسکواڈ (بی ڈی ڈی ایس) نے ان مقامات کی تلاشی لی لیکن وہاں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ اس سے قبل 10 جون اور تین نومبر کو بھی پی ایم سی کو اسی طرح کی جھوٹی ای میلز موصول ہوئی تھیں۔ اس سے قبل، چھ نومبر کو ایک اور دھمکی آمیز ای میل موصول ہونے پر پولیس نے بامبے ہائی کورٹ، بامبے اسٹاک ایکسچینج (بی ایس ای)، مہالکشمی ریس کورس اور بچن کی رہائش گاہ پر وسیع پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ سائبر پولیس فی الحال ان ای میلز بھیجنے والوں کے آئی پی ایڈریسز کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
ان واقعات سے پہلے، 23 اکتوبر کو ممبئی کی میئر ریتو ٹاوڈے اور ڈپٹی میئر سنجے گھاڈی کو ایک ای میل بھیجی گئی تھی، جس میں بچن کے بنگلے، ایک اسکول، اور 27 نومبر کو مہالکشمی ریس کورس میں ہونے والے گلوکار دلجیت دوسانجھ کے کنسرٹ پر حملوں کی دھمکی دی گئی تھی۔
سیکیورٹی خدشات میں اضافے کے درمیان، حال ہی میں بچن کو اپنے گھر کے باہر ایک شفاف، بلٹ پروف احاطے کے پیچھے سے اپنے مداحوں کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
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