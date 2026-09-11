بھدرواہ سے ممبئی تک، اداکارہ سعدیہ خطیب کا فلمی سفر
ڈوڈہ کے بھدرواہ سے تعلق رکھنے والے بالی ووڈ ادارہ سعدیہ خطیب نے بھی کشمیر فلم فیسٹیول میں شرکت کی اور اس کی ستائش کی۔
Published : September 11, 2026 at 4:31 PM IST
سرینگر: بالی ووڈ اداکارہ سعدیہ خطیب اپنی فلمی زندگی کے ایک نئے مرحلے کی جانب گامزن ہے۔ ان کی آنے والی رومانوی ایکشن ڈرامہ فلم ’صِلا یا صلہ‘ انہیں بطور اداکارہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ایک اور موقع دے رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں سعدیہ نے اکشے کمار کے ساتھ کام کرنے کے تجربے، سنجیدہ کرداروں کے ساتھ کامیڈی کی طرف اپنے سفر اور ’صِلا‘ کو لے کر اپنی پُرجوش کیفیت کے بارے میں بات کی۔ اس فلم میں ہرش وردھن رانے ان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔
سال 2020 میں ودھو ونود چوپڑا کی فلم ’شِکارا‘ سے اداکاری کا آغاز کرنے والی سعدیہ کا کہنا ہے کہ وہ ہر نئے پروجیکٹ کو ایک طالب علم کی طرح دیکھتی ہیں۔ "میں جہاں بھی جاتی ہوں اور جو بھی کام کرتی ہوں، ایک طالب علم کی طرح کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہوں جسے دنیا سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔"
سعدیہ کے مطابق مختلف اصناف میں کام کرنا ان کی فنی ترقی کا اہم حصہ رہا ہے۔ ان کے فلمی سفر میں دور ماضی پر مبنی ’شِکارا‘، فیملی ڈرامہ ’رکشا بندھن‘، سیاسی تھرلر ’دی ڈپلومیٹ‘ اور کامیڈی ڈرامہ ’دادی کی شادی‘ شامل ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سعدیہ نے کہا: "چاہے کامیڈی ہو یا سنجیدہ کردار، اور اب ’صِلا‘ بھی، جو ایک رومانوی ایکشن ڈرامہ ہے اور جس کی ریلیز کا مجھے بے حد انتظار ہے، یہ سب میرے لیے سیکھنے کا تجربہ ہے۔"
سعدیہ نے 2022 میں آنند ایل رائے کی ہدایت کاری میں بنی فیملی ڈرامہ فلم ’رکشا بندھن‘ میں اکشے کمار کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس تجربے کو یاد کرتے ہوئے 28 سالہ اداکارہ نے اکشے کمار کی اداکاری اور شخصیت کی تعریف کی۔ "وہ شاندار اداکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی اداکاری کے سامنے میں بہت چھوٹی ہوں۔ ہم نے بچپن سے ان کا کام دیکھا ہے۔ لیکن اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔"
اب سعدیہ ’صِلا‘ میں ایک مختلف نوعیت کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی، جو انہیں رومانوی ایکشن کے میدان میں لے جائے گا۔ اومنگ کمار کی ہدایت کاری میں بن رہی اس فلم میں کرن ویر مہرا اور اِپسیتا بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ فلم کی شوٹنگ ویتنام، کشمیر اور ممبئی میں کی گئی ہے اور اسے 2026 میں ریلیز کیا جانا ہے۔ شوٹنگ مکمل ہوچکی ہے اور فلم اس وقت پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں ہے۔
سعدیہ کی پہلی بڑی اسکرین پیشی ’شِکارا‘ میں ہوئی، جہاں انہوں نے شانتی دھر کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم ہندی سنیما میں ان کی آمد کا سبب بنی اور انہیں بہترین فی میل ڈیبیو کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کی نامزدگی بھی ملی۔
اس کے بعد انہوں نے اکشے کمار اور بھومی پیڈنیکر کے ساتھ ’رکشا بندھن‘ میں کام کیا۔ 2025 میں وہ شِو نائر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’دی ڈپلومیٹ‘ میں نظر آئیں، جس میں جان ابراہم مرکزی کردار میں تھے۔ حال ہی میں وہ نیتو کپور، کپل شرما اور ردھیما کپور ساہنی کے ساتھ کامیڈی ڈرامہ ’دادی کی شادی‘ میں دکھائی دی ہیں۔
اپنے اب تک کے فلمی سفر کے بارے میں سعدیہ نے بتایا کہ وہ پانچ فلموں کا حصہ رہی ہیں، جن میں سے چار ریلیز ہوچکی ہیں جبکہ ’صِلا‘ آخری مراحل میں یعنی ریلیز کے قریب ہے۔ 18 ستمبر کو اپنی سالگرہ منانے جا رہی اداکارہ نے کہا: "اب تک میں پانچ فلموں کا حصہ رہی ہوں۔ ’شِکارا‘، ’رکشا بندھن‘، ’دی ڈپلومیٹ‘ اور ’دادی کی شادی‘ ریلیز ہوچکی ہیں، جبکہ ’صِلا‘ اس وقت پروڈکشن میں ہے۔‘‘
اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل سے یہ سفر بہت خوبصورت رہا ہے۔ ہر شعبے کی طرح اس میں بھی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن دعائیں ساتھ رہیں تو سفر آگے بھی اچھا رہے گا۔ سعدیہ نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جموں کشمیر کے دوران جموں و کشمیر کے ساتھ اپنے تعلق کا بھی ذکر کیا۔ ممبئی میں اپنا فلمی کیریئر بنانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ فیسٹیول میں شرکت کے دوران انہیں یہاں اپنائیت کا مضبوط احساس ہوا۔
انہوں نے کہا: ’’سچ کہوں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں باہر سے آئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا تعلق یہاں سے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے یہیں رہی ہوں۔‘‘ سعدیہ نے فلم فیسٹیول کو خطے کی تخلیقی برادری، روزگار کے مواقع اور سیاحت کے لیے اہم قرر دیا۔ ایک الگ گفتگو میں انہوں نے اسے ایسے خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جہاں طویل عرصے سے تھیٹر اور فلم کے مضبوط بنیادی ڈھانچے کی کمی رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ "کشمیر، جموں، ڈوڈہ، راجوری، پونچھ، بھدرواہ اور لداخ میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، تاہم فنکاروں کو وسیع تر ناظرین تک پہنچنے کے لیے ایک موقع درکار ہوتا ہے۔" سعدیہ کے مطابق ’’ہم صرف ایک موقع دور ہیں، جو ہمیں ایک بڑی کامیابی تک لے جاسکتا ہے۔‘‘
سعدیہ کے لیے یہ فیسٹیول ذاتی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ڈوڈہ ضلع کے بھدرواہ سے تعلق رکھنے والی اداکارہ نے کہا کہ وہ اپنی جڑوں کے تئیں ذمہ داری محسوس کرتی ہیں اور مقامی صلاحیتوں کے لیے مواقع پیدا کرنے والے پلیٹ فارمز کی ہمیشہ شکر گزار رہتی ہیں۔
بھدرواہ سے ممبئی منتقل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سعدیہ نے اپنے آبائی شہر اور اداکاری کے لیے منتخب کیے گئے بڑے شہر کے فرق کو مزاحیہ انداز میں بیان یوں بیان کیا: ’’میں ممبئی کی سب سے اونچی عمارت میں گئی اور وہیں رہنا شروع کردیا۔"
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