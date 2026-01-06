'ٹاکسک' کی پانچویں اداکارہ کی پہلی جھلک جاری، جانیں یش کی فلم میں وہ کون سا کردار نبھائیں گی
کیارا اڈوانی، ہما قریشی اور نین تارا کے بعد اب فلم ٹاکسک کی تارا سوتاریا کا پہلا لک جاری کر دیا گیا ہے۔
Published : January 6, 2026 at 12:48 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار یش اداکاری والی انتہائی متوقع فلم ٹاکسک کی ریلیز کی تاریخ تیزی سے قریب آرہی ہے۔ فلم کے ٹیزر نے پہلے ہی یش کے مداحوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی ہیں اور ایک کے بعد ایک فلم کی معروف خواتین کی پہلی جھلکیں سامنے آ رہی ہیں۔ تارا سوتاریا کی پہلی جھلک حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ کیارا اڈوانی، ہما قریشی، اور نین تارا کی پہلی جھلکیں پہلے ہی جاری ہو چکی ہیں۔ آج 6 جنوری کو ٹاکسک کے بنانے والوں نے ساؤتھ کی اداکارہ رکمنی وسنت کی پہلی جھلک شیئر کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ فلم میں رکمنی وسنت کا کردار کیا ہوگا۔
رکمنی وسنت کی پہلی جھلک
گیتو موہن داس کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ٹاکسک کی رکمنی وسنت کی پہلی جھلک کافی ڈیشنگ لگ رہی ہے۔ اپنی پہلی نظر میں رکمنی وسنت نے اونچی گردن والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے بال پیچھے سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ گلیمرس انداز میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فلم میں ان کے کردار کا نام میلیسا ہے۔ اس سے قبل تارا سرتاریا کا پہلا لک جاری کیا گیا تھا، جس میں اداکارہ کو آف دی شولڈر گہرا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ کندھے سے کٹے بالوں اور آنکھوں میں نشانے کے ساتھ، تارا کی شدید شکل کافی متاثر کن تھی۔ فلم ٹاکسک میں تارا ریبیکا کا کردار ادا کریں گی۔ اس کے مطابق ٹاکسک ایک بڑے پیمانے پر ایکشن فلم بننے جا رہی ہے۔
فلم سے نین تارا کی شاندار پہلی جھلک پہلے منظرعام پرآئی تھی۔ نین تارا گنگا نامی لڑکی کا کردار ادا کریں گی۔ ہما قریشی الزبتھ اور کیارا ایڈوانی نادیہ کا کردار ادا کریں گی۔ ٹاکسک کی ان چاروں اداکاراؤں کے کردار کافی دلچسپ، حیران کن اور پراسرار ہیں۔
فلم کب ریلیز ہوگی؟
ٹاکسک کو یش اور گیتو موہن داس نے مل کر لکھا تھا۔ اس کی ہدایت کاری اکیلے گیتو موہن داس نے کی ہے۔ فلم کو وینکٹ نارائن اور یش نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم کی شوٹنگ کنڑ اور انگریزی میں کی گئی تھی، لیکن اسے ہندی، تیلگو، تامل، ملیالم اور کئی دیگر زبانوں میں ڈب کیا جائے گا۔ ٹاکسک 19 مارچ 2026 کو ریلیز ہونے والی ہے، جو کہ اوگادی، گڈی پڈوا اور عید کے موقع پر ہے۔ 19 مارچ کو چار روزہ تہوار ویک اینڈ کا نشان ہے، لیکن رنویر سنگھ کی سب سے زیادہ متوقع فلم، دھریندر 2، بھی اسی دن ریلیز ہوگی۔ دھوندھر 2 اور ٹاکسک 2026 کا اب تک کا سب سے بڑا تصادم متوقع ہے۔