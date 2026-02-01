ETV Bharat / entertainment

فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر پر گولی باری، چار راؤنڈ فائرنگ

ہدایت کار روہت شیٹی کے گھر کے باہر نامعلوم حملہ آوروں نے چار راؤنڈ فائرنگ کی۔ممبئی پولیس نے اب اس معاملے پر بیان جاری کیاہے۔

فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر پر گولیاں چلائی گئیں، ممبئی پولیس نے تازہ ترین خبر دی ہے
فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر پر گولیاں چلائی گئیں، ممبئی پولیس نے تازہ ترین خبر دی ہے ((IANS/ANI))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 11:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: بالی ووڈ کے معروف فلم ڈائریکٹر روہت شیٹھی کے گھر کے باہر شوٹنگ کی خبر سامنے آئی ہے۔ ہفتہ (31 جنوری 2026) کو روہت شیٹی پر ممبئی کے جوہو میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی چلائی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش شروع کردی۔

عینی شاہدین کے مطابق روہت شیٹی کے گھر کے باہر چار گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ممبئی پولیس کے سینئر افسران، زونل پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ ممبئی پولیس کمشنر نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت میں فائرنگ ہوئی ہے۔ ہم مجرموں کی شناخت کے لیے تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کر رہے ہیں

اے این آئی کے مطابق، ممبئی پولیس نے اس واقعے کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہوئے کہا، "نامعلوم حملہ آوروں نے فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر کے باہر چار راؤنڈ فائرنگ کی، جس کے بعد جوہو میں روہت شیٹی کے گھر کے ارد گرد پولیس کی بھاری حفاظت کو تعینات کر دیا گیا ہے۔"

ممبئی پولیس نے مزید کہا، "پولیس فی الحال معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے اور حملہ آوروں کی شناخت کے لیے ہر ممکنہ زاویے سے جائزہ لے رہی ہے۔ حملے کے پیچھے محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔" حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

روہت شیٹی کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری تعیناتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ تصاویر میں عمارت کے ارد گرد رکاوٹیں، پولیس کی گاڑیاں، فرانزک ٹیمیں اور افسران کو دکھایا گیا ہے۔

تاہم فلمساز روہت شیٹی اور ان کے اہل خانہ نے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یہ فائرنگ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات کی حفاظت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان ہوئی ہے۔ ممبئی پولیس فی الحال معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

مزید پڑھیں:کشمیری تھیٹر پلے ’اکہء نندن‘ بین الاقوامی تھیٹر فیسٹول کے لیے منتخب

روہت شیٹی ایک مشہور فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اور ٹیلی ویژن میزبان ہیں۔ انہوں نے کئی بلاک بسٹر فلموں کی ہدایت کاری کی ہے، بشمول پولیس ڈرامے جن میں اجے دیوگن اور اکشے کمار جیسے مشہور اداکار شامل ہیں۔ وہ گول مال، سنگھم، چنئی ایکسپریس، اور سمبا جیسی سپر ہٹ فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی آخری فلم سنگھم اگین نومبر 2024 میں ریلیز ہوئی تھی۔

TAGGED:

ROHIT SHETTY HOUSE FIRING
ROHIT SHETTY FIRING
ROHIT SHETTY HOUSE FIRING UPDATE
روہت شیٹی
ROHIT SHETTY RESIDENCE SHOOTING

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.