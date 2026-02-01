فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر پر گولی باری، چار راؤنڈ فائرنگ
ہدایت کار روہت شیٹی کے گھر کے باہر نامعلوم حملہ آوروں نے چار راؤنڈ فائرنگ کی۔ممبئی پولیس نے اب اس معاملے پر بیان جاری کیاہے۔
Published : February 1, 2026 at 11:35 AM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے معروف فلم ڈائریکٹر روہت شیٹھی کے گھر کے باہر شوٹنگ کی خبر سامنے آئی ہے۔ ہفتہ (31 جنوری 2026) کو روہت شیٹی پر ممبئی کے جوہو میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی چلائی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش شروع کردی۔
عینی شاہدین کے مطابق روہت شیٹی کے گھر کے باہر چار گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ممبئی پولیس کے سینئر افسران، زونل پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ ممبئی پولیس کمشنر نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت میں فائرنگ ہوئی ہے۔ ہم مجرموں کی شناخت کے لیے تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کر رہے ہیں
#WATCH | Mumbai | Unidentified assailants fired four rounds outside the residence of film director Rohit Shetty last night— ANI (@ANI) February 1, 2026
Mumbai Police says, " following this, heavy police security has been deployed around rohit shetty's residence in juhu. the police are currently… pic.twitter.com/XZlzspFeMU
اے این آئی کے مطابق، ممبئی پولیس نے اس واقعے کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ فراہم کرتے ہوئے کہا، "نامعلوم حملہ آوروں نے فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر کے باہر چار راؤنڈ فائرنگ کی، جس کے بعد جوہو میں روہت شیٹی کے گھر کے ارد گرد پولیس کی بھاری حفاظت کو تعینات کر دیا گیا ہے۔"
ممبئی پولیس نے مزید کہا، "پولیس فی الحال معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہے اور حملہ آوروں کی شناخت کے لیے ہر ممکنہ زاویے سے جائزہ لے رہی ہے۔ حملے کے پیچھے محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔" حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
روہت شیٹی کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری تعیناتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ تصاویر میں عمارت کے ارد گرد رکاوٹیں، پولیس کی گاڑیاں، فرانزک ٹیمیں اور افسران کو دکھایا گیا ہے۔
تاہم فلمساز روہت شیٹی اور ان کے اہل خانہ نے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یہ فائرنگ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات کی حفاظت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان ہوئی ہے۔ ممبئی پولیس فی الحال معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
مزید پڑھیں:کشمیری تھیٹر پلے ’اکہء نندن‘ بین الاقوامی تھیٹر فیسٹول کے لیے منتخب
روہت شیٹی ایک مشہور فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اور ٹیلی ویژن میزبان ہیں۔ انہوں نے کئی بلاک بسٹر فلموں کی ہدایت کاری کی ہے، بشمول پولیس ڈرامے جن میں اجے دیوگن اور اکشے کمار جیسے مشہور اداکار شامل ہیں۔ وہ گول مال، سنگھم، چنئی ایکسپریس، اور سمبا جیسی سپر ہٹ فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی آخری فلم سنگھم اگین نومبر 2024 میں ریلیز ہوئی تھی۔