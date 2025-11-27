'سہاگ رات سے پہلے بتا دینا، چھوڑ دوں گی' پلاش اسمرتی معاملے کے درمیان آر جے مہوش کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر ہنگامہ برپا کردیا
پلاش مچھل اور اسمرتی مندھانا کی شادی ملتوی ہونے کے درمیان، آر جے مہوش کی اس ویڈیو نےہلچل مچا دی ہے۔
Published : November 27, 2025 at 5:25 PM IST
حیدرآباد: میوزک کمپوزر پلاش مچھل اور عالمی شہرت یافتہ خواتین کرکٹ ٹیم کی نائب کپتان اسمرتی مندھانا کی شادی ملتوی ہونے سے ملک بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ تاہم التوا کی وجہ مبینہ طور پر اسمرتی کے والد کی خرابی صحت ہے۔ دریں اثنا، جب پلاش مچھل کی ایک خاتون کے ساتھ چیٹ وائرل ہوئی تو اس نے سوشل میڈیا پر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کردیا۔ ہنگامہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب پلاش کی اپنی سابق گرل فرینڈ کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئیں۔ فی الحال، پلاش اور اسمرتی کی شادی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگی۔ اس تنازع کے درمیان کرکٹر یوزویندر مچھل کی افواہ گرل فرینڈ آر جے مہوش کی ایک نئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔
"شادی کی رات سے پہلے بتاؤ"
آر جے مہوش نے کل رات اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا۔ ویڈیو میں مہوش نے ایسی بات کہہ دی کہ سننے کے بعد لڑکےچونک جائیں گےمہوش نے کہا "مرد بہت پیاری چیزیں ہیں، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سنگل رہتے ہیں۔ دیکھو، بھائی میں نہیں جانتی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن میں اپنی شادی میں ایک ہفتہ پہلے اپنے دولہے کو آن لائن لاچ کرو گی۔
میرا والا جس کے بھی ڈی ایم میں سہاگ رات منا رہا ہوگا نا لڑکیاں پلیز آکر مجھے بتا دینا اور یہ مت سوچنا کہ اب تو شادی ہو رہی ہے یہ کیسے ڈھونڈے گی ،سہاگ رات منانے سے پہلے بھی بتا دینا یہ بھی مت سوچنا کہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہو گی یا نہیں،میں دنیا میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اب میں کسی کے لئے یہ نہیں کہے پاتی ہوں کی یہ بندہ تو کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔تم اس کے اسکرین شاٹ پبلک کر دینا ،ورنہ مجھے پرسنل میں بھیج دینا میں پبلک کر دوں گیاور ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے پبلک نا کروںمیں بس سکون سے نکل کر جانا چاہتی ہون بچاو دوستوں۔
ویڈیو پر لوگوں کے تبصرے
اب، آر جے مہوش کی ویڈیو کو 150,000 سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں، اور لوگ تبصروں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ کیا آپ پلاش کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور صارف نے لکھا کہ ایک اور نے لکھا، "کیا تم اپنے شوہر کی وفادار رہو گی؟" ایک اور نے لکھا، "آپ اچھے شوہر کی گارنٹی مانگ رہی ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ وفادار رہیں گے؟" لوگ مہوش کے وائرل ویڈیو کی حمایت کر رہے ہیں اور اسے ٹرول کر رہے ہیں۔