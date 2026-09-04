مرزاپور دی مووی کو سنیما گھروں میں شاندار رسپانس، ریتیش سدھوانی نے فلم سے متعلق بتائی خاص بات
مرزاپو دی مووی میں سیزن 1 کےاَن ٹولڈ چیپٹرکو بڑے پردے پر پیش کیا گیا ہے، جس میں کئی پسندیدہ کردار بھی واپس آئے ہیں۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 4, 2026 at 2:50 PM IST
حیدرآباد: ’مرزاپور دی مووی بھارتی سنیما کی سب سے زیادہ زیرِ بحث فلموں میں شامل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سنیما گھروں میں اسے شاندار ردِعمل مل رہا ہے۔ اعلان کے بعد سے ہی فلم کو لے کر ناظرین کا جوش مسلسل بڑھ رہا تھا۔ فلم کے دھماکہ خیز ٹیزر اور ٹریلر نے پہلے ہی مداحوں کے درمیان جوش کو ایک الگ ہی سطح پر پہنچا دیا تھا اور اب فلم نے ثابت کردیا ہے کہ اس حوالے سے پیدا ہونے والی توقعات بے بنیاد نہیں تھیں۔
واضح رہے کہ ناظرین کی پسندیدہ فرنچائز کو بڑے پردے پر لانا پروڈیوسر ریتیش سدھوانی کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ تھیٹر کے لیے بنائی جانے والی مرزاپور کی فلم میں سیریز کا اصل انداز اور روح برقرار رہے، ساتھ ہی یہ پورے ملک کے ناظرین کے لیے بڑے پردے پر ایک شاندار تجربہ ثابت ہو۔ اب ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
پروڈیوسر ریتیش سدھوانی سے جب پوچھا گیا کہ آپ ’مرزاپور کے تین سیزنز کو تین گھنٹے میں سمیٹ رہے ہیں۔ مرزاپور دی مووی تھیٹر میں ایسا کیا کرسکتی ہے جو ایک سیریز کے طور پر نہیں کرسکتی تھی؟
اس پر انہوں نے کہا، ہم نے ایک ایسی کہانی، جو سیریز کے طور پر بنائی گئی تھی، اسے فیچر فلم میں تبدیل کیا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کے برعکس ہوتے دیکھا ہے، جہاں فلموں کو سیریز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم دوبارہ فارمیٹ سے ہٹ کر کچھ مختلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزاپور‘کی بہت وفادار مداحوں کی تعداد ہے اور ہم ان مداحوں کو تھیٹر میں ایک نیا تجربہ دینے جا رہے ہیں۔ ہم دراصل ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کرداروں کو پہلے ہی پسند کرتے ہیں، اب آئیے اور انہیں بالکل مختلف انداز میں دیکھیے اور محسوس کیجیے۔
انہوں نے مزید کہا، خیال یہ تھا کہ سیزن 1 کے ایک اَن ٹولڈ چیپٹر یعنی دو یا تین اقساط کے درمیان کی کہانی کو بڑے پردے پر لایا جائے۔ ہم مُنّا بھیا اور کچھ ایسے پسندیدہ کرداروں کو بھی واپس لانا چاہتے تھے، جو سیزن 3 تک کہانی میں نہیں رہے تھے۔
پہلا چیلنج ایسی کہانی بیان کرنا تھا جس سے بعد کے سیزنز کی کہانی پر کوئی اثر نہ پڑے۔ دوسرا چیلنج یہ یقینی بنانا تھا کہ فلم سیریز کی تین اقساط کو جوڑ کر بنائی گئی فلم جیسی محسوس نہ ہو۔ اسے ایک مکمل فلم کی طرح کام کرنا تھا، جس کی اپنی شروعات، درمیانی حصہ اور اختتام ہو۔ اس کا اپنا مڈ پوائنٹ، جذباتی سفر اور مؤثر انجام ہونا ضروری تھا، تاکہ ناظرین اسے ایک مکمل کہانی کے طور پر لطف اندوز ہوسکیں اور ساتھ ہی آگے آنے والے سیزن 4 پر بھی کوئی اثر نہ پڑے۔‘انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے سیریز کا کوئی بھی سیزن نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی اس فلم سے لطف اندوز ہوسکتا ہے۔
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ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز اور ایکسِل انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ’مرزاپور: دی مووی‘ کی ہدایت کاری گرمیت سنگھ نے کی ہے۔ پُنیت کرشن اس کے مصنف ہیں، جبکہ ایکسِل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے ریتیش سدھوانی اور فرحان اختر نے فلم کو پروڈیوس کیا ہے۔ فلم کے کو-پروڈیوسرز قاسم جگمگیا اور وشال رام چندانی ہیں۔یہ ورژن اصل خبر کے مفہوم، ترتیب اور معلومات کو برقرار رکھتے ہوئے نیوز پورٹل کے لیے زیادہ مناسب ہے۔