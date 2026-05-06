کپورخاندان کی تین نسل ایک فلم میں نظر آئیں گی، ردھیما نے کہا بیٹی کو اسکرین پر دیکھنا فخر کا لمحہ

کپورخاندان کی تین نسل ایک فلم میں نظر آئیں گی، ردھیما نے کہا بیٹی کو اسکرین پر دیکھنا فخر کا لمحہ
نیتو کپور کی پوتی سمارا نے 15 سال کی عمر میں بالی ووڈ میں قدم رکھا۔
Published : May 6, 2026 at 6:01 PM IST
حیدرآباد: کپور خاندان ایک بار پھر اسپاٹ لائٹ میں ہے، کیونکہ ان کی نئی نسل اب سنیما کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ آنجہانی اداکار رشی کپور کی پوتی سمارا ساہنی جلد ہی بالی ووڈ میں قدم رکھنے جارہی ہیں۔ 15 سالہ سمارا اپنی پہلی آن اسکرین فلم 'دادی کی شادی' میں نظر آئیں گی، جو 8 مئی کو ریلیز ہونے والی ہے۔
اس فلم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ردھیما کپور ساہنی بھی اس میں اپنی اداکاری کا آغاز کر رہی ہیں۔ تجربہ کار اداکارہ نیتو کپور بھی اس فلم میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس سے اسکرین پر تین نسلوں کا ایک ساتھ آنا واقعی ایک خاص موقع ہے۔
سمارا فلم کے گانے 'سینٹی' میں اپنی ماں اور دادی کے ساتھ نظر آئیں گی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ردھیما نے کہا، "یہ ایک چھوٹی لیکن بہت پیاری شکل ہے، ایک ماں کے طور پر، اپنے بچے کو اسکرین پر دیکھنا بہت فخر اور جذبات سے بھرا ہوا لمحہ ہے۔"
اس پہلی فلم کو کپور خاندان کے لیے ایک اور اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب اس خاندان کی خواتین کو فلم انڈسٹری میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں کرشمہ کپور اور کرینہ نے اس روایت کو توڑتے ہوئے بالی ووڈ میں اپنی الگ پہچان بنائی۔
سمارا، جو اس وقت اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے، پہلے ہی سوشل میڈیا اور عوامی نمائش کے ذریعے عوام میں ایک جانا پہچانا چہرہ ہے۔ وہ ردھیما اور بزنس مین بھرت ساہنی کی بیٹی ہیں۔ یہ جوڑا 2006 میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا اور سمارا کی پیدائش 2011 میں ہوئی۔
فلموں میں قدم رکھنے سے پہلے ردھیما Netflix شو Fabulous Lifes of Bollywood Wives میں نظر آئیں۔ اس شو کو کرن جوہر نے پروڈیوس کیا تھا۔ ردھیما کے مطابق اس تجربے نے انہیں کیمرے کے سامنے آرام دہ ہونے میں مدد کی۔
مزید پڑھیں: رجنی کانت، کمل ہاسن، اور چرنجیوی کا آر بی چودھری کے انتقال پر اظہار افسوس
انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کامیڈین اور اداکار کپل نے فلم میں کام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آشیش آر موہن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں کپل شرما کے ساتھ سرتھ کمار، سعدیہ خطیب، یوگراج سنگھ، اور تیجو کولہاپورے ہیں۔ مجموعی طور پر، دادی کی شادی محض ایک خاندانی فلم نہیں ہے، بلکہ کپور خاندان کی تین نسلوں کو اسکرین پر ایک ساتھ دیکھنے کا ایک منفرد موقع بھی فراہم کرتی ہے۔