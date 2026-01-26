یوم جمہوریہ 2026: شاہ رخ خان سے چرنجیوی تک، ان فلمی ہستیوں نے مداحوں کو اپنے انداز میں دی مبارکباد
ملک آج (26 جنوری) 77 واں یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فلمی ہستیوں نے مداحوں کو مبارکباد دی۔
حیدرآباد: ملک آج (26 جنوری) کو 77 واں یوم جمہوریہ منانے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ سینما اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی مشہور شخصیات بھی حب الوطنی کے جذبے سے اپنی آواز سے آواز ملائی۔ اس دن کی یاد میں جس دن ہندوستان نے اپنے آئین کو اپنایا، کئی اداکاروں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دلی مبارکباد پیش کرنے اور تشکر اور فخر کے پیغامات شیئر کیے ہیں۔
عام لوگوں کی طرح کئی فلمی ہستیاں بھی یوم جمہوریہ 2026 منا رہی ہیں۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹارز شاہ رخ خان، اکشے کمار، چرنجیوی، جونیئر این ٹی آر، کرینہ کپور خان، پرینکا چوپڑا، سدھارتھ ملہوترا، ریتک روشن، کمل ہاسن، اور دیگر نے سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں کو مبارکباد دی ہے۔
اداکار ریتک روشن نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر لکھا، "آپ سب کو یوم جمہوریہ مبارک ہو، جئے ہند۔" ساؤتھ انڈین سپر اسٹار چرنجیوی نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "77 ویں یوم جمہوریہ پر میرے تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آئیے ہم اپنے آئین کا احترام کریں اور ایک مضبوط، ترقی پسند ہندوستان کے لیے متحد رہیں۔ جئے ہند۔"
आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिन्द 🇮🇳♥️— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 26, 2026
Warm wishes to all my fellow Indians on the 77th Republic Day 🇮🇳— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 26, 2026
Let us honour our Constitution and stand united for a stronger, progressive India.
Jai Hind 🙏 pic.twitter.com/Qnc0DfvcBf
"آر آر آر" اسٹار جونیئر این ٹی آر اور رام چرن نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں کو مبارکباد دی۔ جونیئر این ٹی آر نے لکھا، "77 واں یوم جمہوریہ۔ ہمارے آئین پر فخر ہے۔ ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ جئے ہند۔" رام چرن نے لکھا، "77 واں یوم جمہوریہ مبارک۔ دعا ہے کہ ہم اتحاد، ذمہ داری اور فخر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔"
Happy 77th Republic Day 🇮🇳— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) January 26, 2026
May we continue to move forward together with unity, responsibility and pride.
77th Republic Day!— Jr NTR (@tarak9999) January 26, 2026
Proud of our Constitution.
Proud to be Indian.
Jai Hind! 🇮🇳
پشپا اداکار اللو ارجن نے سادہ اور پیارے انداز میں لکھا، "ہمارے آئین کی روح کا جشن۔ یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ جئے ہند۔" ملیالم سپر اسٹار موہن لال نے اپنی پوسٹ میں ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت کا ذکر کیا۔
Celebrating the spirit of our Constitution. Happy Republic Day. Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/1oom9tHqYR— Allu Arjun (@alluarjun) January 26, 2026
اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، "اس یوم جمہوریہ پر، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہیں۔ جیسے ہی ہم اپنے ماضی کا احترام کرتے ہیں اور اپنے حال کو مناتے ہیں، ہم ایک مضبوط مستقبل کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ جئے ہند۔ یوم جمہوریہ مبارک ہو۔"
On this Republic Day, we are reminded that India’s greatest strength is its people. As we honour our past and celebrate our present, we continue striving for a stronger tomorrow. Jai Hind!— Mohanlal (@Mohanlal) January 26, 2026
Happy Republic Day 🇮🇳
ملیالم سپر اسٹار مموتی کا نام 25 جنوری کو اعلان کردہ پدم ایوارڈز 2026 کی فہرست میں شامل ہے۔ سپر اسٹار کو پدم بھوشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی ایکس ہینڈل پوسٹ میں لکھا، "مادر وطن کو میرا سلام۔ مجھے اس شہری اعزاز 'پدم بھوشن' سے نوازنے پر ملک، عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ۔" اداکار نے اپنے مداحوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد بھی دی۔
