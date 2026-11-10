معروف ملیالم سنیماٹوگرافر شاجی کمار 57 سال کی عمر میں انتقال کر گئے
موہن لال کی اداکاری والی فلم ’اتھی منوہرَم شامل ہے، جس کی ہدایت کاری تھارون مورتی نے کی تھی۔
Published : November 10, 2026 at 3:05 PM IST
کوچی: فلم انڈسٹری کے ذرائع نے منگل کے روز ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ شاجی کمار نے ملیالم سنیما کی کئی کامیاب فلموں میں اپنی سنیماٹوگرافی کے جوہر دکھائے، جن میں موہن لال کی بلاک بسٹر فلمیں ’پلی موروگن‘، ’نارن‘ اور ’تھودارم‘ شامل ہیں۔
ذرائع کے مطابق شاجی کمار آنے والی ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں الاپوزھا میں موجود تھے۔ اس فلم میں دلیپ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہفتہ کی رات ہوٹل کے کمرے میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگئی۔ انہوں نے فلم کے ہدایت کار اُلاس کرشنا کو اپنی طبیعت میں خرابی کی اطلاع دی، جس کے بعد انہیں پہلے قریبی اسپتال لے جایا گیا۔ بعد ازاں انہیں کوچی کے ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تھی اور وہ معمول کے مطابق بات چیت بھی کر رہے تھے، تاہم اتوار کی رات ان کی حالت دوبارہ بگڑ گئی۔ ان کے اچانک انتقال کی خبر سے ملیالم فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایف ای ایف کے اے ڈائریکٹرز یونین نے بھی ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ملیالم سنیما کے لیے ان کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
شاجی کمار معروف سنیماٹوگرافر وپن موہن کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کئی فلموں میں کام کرتے ہوئے کیا اور بعد میں ایک آزاد سنیماٹوگرافر کے طور پر اپنی شناخت قائم کی۔ وقت کے ساتھ وہ ملیالم فلم انڈسٹری کے نمایاں سنیماٹوگرافرز میں شمار ہونے لگے۔
فلمی کیمروں کے دور میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے شاجی کمار روشنی، رنگوں کی ترتیب اور منظر بندی پر اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ڈیجیٹل فلم سازی کے بدلتے ہوئے رجحانات اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو کامیابی سے ہم آہنگ کیا۔
انہوں نے ملیالم سنیما کے کئی نامور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں جوشی، شاجی کیلاس، وی ایم وینو، ایم پدما کمار اور ویشاکھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نوجوان ہدایت کاروں کے ساتھ بھی کام کیا، جن میں تھارون مورتی نمایاں ہیں۔
ان کے حالیہ کاموں میں موہن لال کی اداکاری والی فلم ’اتھی منوہرَم‘ شامل ہے، جس کی ہدایت کاری تھارون مورتی نے کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سریش گوپی کی فلم ’اوٹاکومبن‘ سے بھی وابستہ رہے۔
ترواننت پورم سے تعلق رکھنے والے شاجی کمار گزشتہ کئی برسوں سے پیرومباوور میں مقیم تھے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ اسمیتا اور دو بیٹے آریان اور سوریان شامل ہیں۔
ان کی مشہور فلموں میں نارن، پلی موروگن، ام لیلا، اوڈیان، مدھورا راجا، اٹی مانی، میڈ اِن چائنا، نائٹ ڈرائیو، پاتھون پاتھم نوٹّانڈو، باندرہ،’ونس اپون اے ٹائم اِن کوچی‘ اور ’تھودارم‘ شامل ہیں۔