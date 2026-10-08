نانا پاٹیکر کی لازوال داستان: تین بار نیشنل ایوارڈ یافتہ، کرگل جنگ کے رضا کار اور سماجی کارکن جنہوں نے بندشوں کو قبول نہیں کیا
کئی نسلوں کے فلم بینوں کیلئے نانا پاٹیکر کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی آواز اور منفرد اداکاری منظر کی کیفیت بدل دیتی تھی۔
Published : October 8, 2026 at 11:52 AM IST
حیدرآباد: معروف بھارتی اداکار نانا پاٹیکر 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جس کے ساتھ ہی بھارتی سنیما کے ایک منفرد اور بااثر اداکاری کے سفر کا اختتام ہوگیا۔ ان کے بیٹے ملہار پاٹیکر نے تصدیق کی کہ اداکار کا گوا میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال ہوا۔
نانا پاٹیکر جمعرات کی صبح تقریباً 5 بج کر 20 منٹ پر گوا کے علاقے ڈونا پاؤلا میں اپنی رہائش گاہ پر شدید قلبی دورے کے بعد بے ہوش پائے گئے۔ انہیں فوری طور پر منی پال اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں تقریباً 45 منٹ تک مسلسل سی پی آر دی گئی، تاہم انہیں بچایا نہ جا سکا۔ منی پال اسپتال کے شعبۂ آنکولوجی کے سربراہ ڈاکٹر شیکھر سالکر نے ایک خبر رساں ادارے کو یہ معلومات دیں۔
VIDEO | On the demise of legendary actor Nana Patekar, vactor Raza Murad says, "I still cannot believe it. Neither my heart nor my mind can accept that a person like Nana Patekar is no longer with us. He was mentally and physically strong, had great willpower, and lived and worked on his own terms. He was tough-spoken but very soft-hearted and did a lot of charity. He adopted villages and quietly donated a large part of what he earned, without ever publicising his work or telling anyone whom he helped. He never cared about stardom or publicity. He had no bad habits, did not drink or smoke, was health-conscious and ate in moderation. He was a deeply emotional and compassionate person who rarely showed his feelings. It simply does not feel real that Nana Patekar is no more." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
کئی نسلوں کے فلم بینوں کے لیے نانا پاٹیکر کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ان کی آواز، تاثرات اور منفرد اندازِ اداکاری چند ہی لمحوں میں کسی منظر کی کیفیت بدل دیتے تھے۔ وہ چند جملوں کے ذریعے بھی پورے منظر پر چھا جاتے اور معاون کردار کو بھی ناقابلِ فراموش بنا دیتے تھے۔
نانا پاٹیکر کا اصل نام وشواناتھ پاٹیکر تھا اور وہ یکم جنوری 1951 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہندی اور مراٹھی سنیما دونوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ جذباتی ہیرو، خوفناک ولن، پولیس افسر، پریشان حال کرداروں اور مزاحیہ کرداروں سمیت مختلف نوعیت کے کردار ادا کرنے میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔
#WATCH | Alipurduar: On the demise of Veteran actor Nana Patekar, Former Actor and Advisor to the West Bengal Govt, Mithun Chakraborty says, " ...i am deeply saddened because he was one of my closest friends... he used to help so many people... people used to say he had a quick temper or acted out, but anger only arises when things aren't organized—after all, even i get angry then. if things are organized, why would there be any anger?... our friendship went beyond movies; we got along very well regardless of that."<="" p>— ani (@ani) October 8, 2026
اپنی نسل کے کئی دیگر اداکاروں کے برعکس نانا نے کبھی روایتی گلیمر پر انحصار نہیں کیا۔ ان کی اداکاری میں آواز، جسمانی حرکات اور کردار کو حقیقت کے قریب پیش کرنے کی صلاحیت بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔
ان کی شاندار اداکاری کو تین نیشنل فلم ایوارڈز، مہاراشٹرا اسٹیٹ فلم ایوارڈز اور کئی دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ 2013 میں انہیں سنیما اور فنون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں پدم شری سے بھی نوازا گیا۔
NANA PATEKAR THE GREATEST?💔💔A couple of hours ago, I received the heartbreaking news that my friend Nana Patekar, one of the finest actors and human beings in Indian cinema, is no more.🥹🥹🥹 I had just finished our performance and taken the curtain call. As I walked into the wings, my director Gajendra told me, “Nana is no more.”🥹 After that, I had to meet people, pose for photographs, smile, sit down for a meal… while trying to absorb what I had just heard. It was terribly difficult. But somewhere, I felt that Nana would have wanted me to finish my work. Fulfil my responsibility to the people who had come to see us. And then, perhaps, remember him. Actually, knowing him, I can almost hear him dismissing the very idea of a tribute: “अरे, तो क्या हो गया? मर गया तो कौन-सी बड़ी बात है? सभी मरते हैं!” That was Nana. Direct, unpretentious, with his own way of saying even the most difficult things.❤️🩹 I will miss you, my friend. Your warmth. Your hugs. Your extraordinary performances. And whenever I miss seeing you, I will watch your films. Though today, I wish I could simply hug you one more time. My love and deepest condolences to your family and to everyone who loved you. अलविदा मेरे दोस्त, नाना पाटेकर। बहुत सारा प्यार। 🙏💔 #NanaPatekar #HeartBreaking— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 8, 2026
پرندہ سے کرانتی ویر تک
نانا پاٹیکر نے سال 1978 میں فلم ’گمن‘ سے ہندی سنیما میں قدم رکھا۔ تاہم بعد کی فلموں نے انہیں اپنی نسل کے انتہائی قابلِ احترام اداکاروں میں شامل کر دیا۔
فلم پرندہ میں ان کی اداکاری پر انہیں بہترین معاون اداکار کا نیشنل فلم ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے انگار ترنگا، کرانتی ویر، اگنی ساکشی، خاموشی دی میوزیکل، یشونت، اب تک چھپن اور اپہارَن سمیت کئی یادگار فلموں میں کام کیا۔
Join Luna as she unveils the mysteries surrounding Cara, Blessing, Ekam, Zentamழ், David, and Aafia. 🌟✨ Do you want to see them in action? @iamforcara @iamforblessing @iamforekam @iamforzentamizh @iamfordavid @iamforaafia #OneWorld #HBAR #Hedera #Web3 https://t.co/1kxF7kspN7— A.R.Rahman (@arrahman) February 14, 2024
فلم کرانتی ویر نے انہیں بہترین اداکار کا نیشنل فلم ایوارڈ دلایا اور ایک ایسے اداکار کے طور پر ان کی شہرت مزید مضبوط کی جو انتہائی جذباتی اور مشکل کرداروں کو غیر معمولی انداز میں نبھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
تاہم نانا پاٹیکر کا کیریئر صرف سنجیدہ اور جذباتی کرداروں تک محدود نہیں تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک مزاحیہ پہلو بھی تھا جسے بعد کے برسوں میں فلم ویلکم نے خاص طور پر مقبول کیا۔ فلم میں ادے شیٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے نانا نے مزاحیہ اداکاری کا ایسا انداز پیش کیا جس نے ناظرین کو حیران کر دیا۔ ان کی اداکاری فلم کے سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والے حصوں میں شامل رہی اور اس کردار نے نوجوان نسل کو بھی نانا پاٹیکر کی اداکاری سے متعارف کرایا۔
I am shocked beyond words. Feels like a truck has hit me. Deeply saddened to learn of the passing of Nana Patekar ji. An actor par excellence, incomparable to anyone, he carved his place in people’s hearts with his own unique style and brand of acting. There wasn’t a role or a character he couldn’t perform. He aced it all — a larger-than-life hero, a terrifying villain or be it his poker-faced comedy. He was a hero off screen too, and worked tirelessly through his charity for the good of the people. I had the privilege of sharing screen space with him in Bluffmaster and Housefull 5, but working with him in a Marathi film will forever remain my unfulfilled desire. My heartfelt and deepest condolences to his family, loved ones, and the millions of his well-wishers. Truly, the end of an era. Thank you for your wisdom, your chats with me, the pat on my back, the shared laughter and for enriching me as a person. Rest in glory !!!!— Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026
دیگر نمایاں فلموں میں راجو بن گیا جینٹل مین، وجود، ہو تو تو، گینگ، دیوانگی، بھوت، ویلکم بیک، ناٹسمرٹ، رائنیٹی اور دی ویکسین وار شامل ہیں۔
وہ اداکار جو کرگل پہنچ گئے
نانا پاٹیکر کی زندگی کا ایک کم معروف باب بالی ووڈ سے باہر کا ہے۔ سال 1999 میں کرگل جنگ کے دوران انہوں نے اپنی اداکاری کا کام ایک طرف رکھتے ہوئے بھارتی فوجیوں کے ساتھ محاذ پر جانے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔
فوج کے ساتھ ان کا تعلق کئی برس پہلے قائم ہو چکا تھا، جب انہوں نے فلم پراہار دی فائنل اٹیک کی تیاری کے دوران مراٹھا لائٹ انفنٹری کے ساتھ وقت گزارا اور فوجی تربیت حاصل کی تھی۔
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
جب کرگل جنگ شروع ہوئی تو نانا نے فوج کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور فوجیوں کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ابتدا میں انہیں بتایا گیا کہ اس کی اجازت صرف وزیر دفاع دے سکتے ہیں۔
نانا نے اس وقت کے وزیر دفاع جارج فرنانڈیز سے رابطہ کیا۔ فرنانڈیز نے ابتدا میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ نانا نے انہیں بتایا کہ اگرچہ فوج میں باضابطہ کمیشن کی تربیت چھ ماہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ تین سال تک فوج کے ساتھ تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بالآخر انہیں کرگل جانے کی اجازت مل گئی۔
15 years ago Majnu bhai picked up the paintbrush and the rest is history! #Welcome was, is and always will be one of my most cherished films for the sheer joy it has brought people! It’s amazing how some stories & characters just live on even years later... https://t.co/1ccinArbNG— Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 21, 2022
اگست سال 1999 میں نانا پاٹیکر نے لائن آف کنٹرول کے قریب دو ہفتوں سے زائد وقت گزارا۔ انہوں نے فوجیوں کی مدد کی اور ایک بیس اسپتال میں بھی وقت گزارا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دوران وہ ایک کوئیک ری ایکشن ٹیم کا حصہ بھی رہے۔
اس تجربے کا ان کی صحت اور جسم پر بھی اثر پڑا۔ نانا کے مطابق جب وہ سری نگر پہنچے تو ان کا وزن 76 کلوگرام تھا، جبکہ واپسی پر ان کا وزن صرف 56 کلوگرام رہ گیا تھا۔
تاہم نانا اس تجربے کو ذاتی کارنامے کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر اسے ملک کے لیے اپنی جانب سے ایک معمولی سی خدمت قرار دیتے تھے۔
بالی ووڈ سے دور زندگی اور ذاتی معاملات
فلمی دنیا سے باہر نانا پاٹیکر کی ذاتی زندگی بھی کئی مشکل مراحل سے گزری۔ انہوں نے سال 1978 میں نیل کانتی پاٹیکر سے شادی کی۔ دونوں کے دو بیٹے، درواسہ اور ملہار تھے۔ان کے بڑے بیٹے درواسہ کا کم عمری میں بیماری کے باعث انتقال ہوگیا۔ نانا اور نیل کانتی بعد میں کئی برس تک الگ الگ رہے، تاہم قانونی طور پر ان کی شادی برقرار رہی۔ سماجی کام بھی نانا پاٹیکر کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ وہ کسانوں اور زرعی مشکلات سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے مختلف کوششوں سے وابستہ رہے۔
One line. One brutal truth. One unforgettable scene. @nanagpatekar @bindasbhidu #Parinda #NanaPatekar #JackieShroff #Bollywood https://t.co/XBm8i6zUdA— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) September 30, 2026
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انہوں نے اداکار مکرند اناسپرے کے ساتھ مل کر نام فاؤنڈیشن بھی قائم کی، جو کسانوں اور دیہی علاقوں کے ضرورت مند خاندانوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے۔نانا پاٹیکر اپنی منفرد آواز، بے مثال اداکاری، طاقتور مکالمہ ادائیگی اور کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی صلاحیت کے باعث بھارتی سنیما میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ ان کے انتقال سے بھارتی فلمی دنیا نے ایک ایسے اداکار کو کھو دیا جس کی موجودگی سنیما کے پردے پر ہمیشہ نمایاں رہی۔