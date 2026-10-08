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نانا پاٹیکر کی لازوال داستان: تین بار نیشنل ایوارڈ یافتہ، کرگل جنگ کے رضا کار اور سماجی کارکن جنہوں نے بندشوں کو قبول نہیں کیا

کئی نسلوں کے فلم بینوں کیلئے نانا پاٹیکر کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی آواز اور منفرد اداکاری منظر کی کیفیت بدل دیتی تھی۔

بالی ووڈ کو بڑا صدمہ نانا پاٹیکر 75 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت
بالی ووڈ کو بڑا صدمہ نانا پاٹیکر 75 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ((Photo: ANI))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 11:52 AM IST

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حیدرآباد: معروف بھارتی اداکار نانا پاٹیکر 75 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جس کے ساتھ ہی بھارتی سنیما کے ایک منفرد اور بااثر اداکاری کے سفر کا اختتام ہوگیا۔ ان کے بیٹے ملہار پاٹیکر نے تصدیق کی کہ اداکار کا گوا میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال ہوا۔

نانا پاٹیکر جمعرات کی صبح تقریباً 5 بج کر 20 منٹ پر گوا کے علاقے ڈونا پاؤلا میں اپنی رہائش گاہ پر شدید قلبی دورے کے بعد بے ہوش پائے گئے۔ انہیں فوری طور پر منی پال اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں تقریباً 45 منٹ تک مسلسل سی پی آر دی گئی، تاہم انہیں بچایا نہ جا سکا۔ منی پال اسپتال کے شعبۂ آنکولوجی کے سربراہ ڈاکٹر شیکھر سالکر نے ایک خبر رساں ادارے کو یہ معلومات دیں۔

کئی نسلوں کے فلم بینوں کے لیے نانا پاٹیکر کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ان کی آواز، تاثرات اور منفرد اندازِ اداکاری چند ہی لمحوں میں کسی منظر کی کیفیت بدل دیتے تھے۔ وہ چند جملوں کے ذریعے بھی پورے منظر پر چھا جاتے اور معاون کردار کو بھی ناقابلِ فراموش بنا دیتے تھے۔

نانا پاٹیکر کا اصل نام وشواناتھ پاٹیکر تھا اور وہ یکم جنوری 1951 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہندی اور مراٹھی سنیما دونوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ جذباتی ہیرو، خوفناک ولن، پولیس افسر، پریشان حال کرداروں اور مزاحیہ کرداروں سمیت مختلف نوعیت کے کردار ادا کرنے میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔

اپنی نسل کے کئی دیگر اداکاروں کے برعکس نانا نے کبھی روایتی گلیمر پر انحصار نہیں کیا۔ ان کی اداکاری میں آواز، جسمانی حرکات اور کردار کو حقیقت کے قریب پیش کرنے کی صلاحیت بنیادی حیثیت رکھتی تھی۔

ان کی شاندار اداکاری کو تین نیشنل فلم ایوارڈز، مہاراشٹرا اسٹیٹ فلم ایوارڈز اور کئی دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ 2013 میں انہیں سنیما اور فنون کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں پدم شری سے بھی نوازا گیا۔

پرندہ سے کرانتی ویر تک

نانا پاٹیکر نے سال 1978 میں فلم ’گمن‘ سے ہندی سنیما میں قدم رکھا۔ تاہم بعد کی فلموں نے انہیں اپنی نسل کے انتہائی قابلِ احترام اداکاروں میں شامل کر دیا۔

فلم پرندہ میں ان کی اداکاری پر انہیں بہترین معاون اداکار کا نیشنل فلم ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے انگار ترنگا، کرانتی ویر، اگنی ساکشی، خاموشی دی میوزیکل، یشونت، اب تک چھپن اور اپہارَن سمیت کئی یادگار فلموں میں کام کیا۔

فلم کرانتی ویر نے انہیں بہترین اداکار کا نیشنل فلم ایوارڈ دلایا اور ایک ایسے اداکار کے طور پر ان کی شہرت مزید مضبوط کی جو انتہائی جذباتی اور مشکل کرداروں کو غیر معمولی انداز میں نبھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

تاہم نانا پاٹیکر کا کیریئر صرف سنجیدہ اور جذباتی کرداروں تک محدود نہیں تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک مزاحیہ پہلو بھی تھا جسے بعد کے برسوں میں فلم ویلکم نے خاص طور پر مقبول کیا۔ فلم میں ادے شیٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے نانا نے مزاحیہ اداکاری کا ایسا انداز پیش کیا جس نے ناظرین کو حیران کر دیا۔ ان کی اداکاری فلم کے سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والے حصوں میں شامل رہی اور اس کردار نے نوجوان نسل کو بھی نانا پاٹیکر کی اداکاری سے متعارف کرایا۔

دیگر نمایاں فلموں میں راجو بن گیا جینٹل مین، وجود، ہو تو تو، گینگ، دیوانگی، بھوت، ویلکم بیک، ناٹسمرٹ، رائنیٹی اور دی ویکسین وار شامل ہیں۔

وہ اداکار جو کرگل پہنچ گئے

نانا پاٹیکر کی زندگی کا ایک کم معروف باب بالی ووڈ سے باہر کا ہے۔ سال 1999 میں کرگل جنگ کے دوران انہوں نے اپنی اداکاری کا کام ایک طرف رکھتے ہوئے بھارتی فوجیوں کے ساتھ محاذ پر جانے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔

فوج کے ساتھ ان کا تعلق کئی برس پہلے قائم ہو چکا تھا، جب انہوں نے فلم پراہار دی فائنل اٹیک کی تیاری کے دوران مراٹھا لائٹ انفنٹری کے ساتھ وقت گزارا اور فوجی تربیت حاصل کی تھی۔

جب کرگل جنگ شروع ہوئی تو نانا نے فوج کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور فوجیوں کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ابتدا میں انہیں بتایا گیا کہ اس کی اجازت صرف وزیر دفاع دے سکتے ہیں۔

نانا نے اس وقت کے وزیر دفاع جارج فرنانڈیز سے رابطہ کیا۔ فرنانڈیز نے ابتدا میں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ نانا نے انہیں بتایا کہ اگرچہ فوج میں باضابطہ کمیشن کی تربیت چھ ماہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ تین سال تک فوج کے ساتھ تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بالآخر انہیں کرگل جانے کی اجازت مل گئی۔

اگست سال 1999 میں نانا پاٹیکر نے لائن آف کنٹرول کے قریب دو ہفتوں سے زائد وقت گزارا۔ انہوں نے فوجیوں کی مدد کی اور ایک بیس اسپتال میں بھی وقت گزارا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دوران وہ ایک کوئیک ری ایکشن ٹیم کا حصہ بھی رہے۔

اس تجربے کا ان کی صحت اور جسم پر بھی اثر پڑا۔ نانا کے مطابق جب وہ سری نگر پہنچے تو ان کا وزن 76 کلوگرام تھا، جبکہ واپسی پر ان کا وزن صرف 56 کلوگرام رہ گیا تھا۔

تاہم نانا اس تجربے کو ذاتی کارنامے کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر اسے ملک کے لیے اپنی جانب سے ایک معمولی سی خدمت قرار دیتے تھے۔

بالی ووڈ سے دور زندگی اور ذاتی معاملات

فلمی دنیا سے باہر نانا پاٹیکر کی ذاتی زندگی بھی کئی مشکل مراحل سے گزری۔ انہوں نے سال 1978 میں نیل کانتی پاٹیکر سے شادی کی۔ دونوں کے دو بیٹے، درواسہ اور ملہار تھے۔ان کے بڑے بیٹے درواسہ کا کم عمری میں بیماری کے باعث انتقال ہوگیا۔ نانا اور نیل کانتی بعد میں کئی برس تک الگ الگ رہے، تاہم قانونی طور پر ان کی شادی برقرار رہی۔ سماجی کام بھی نانا پاٹیکر کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ وہ کسانوں اور زرعی مشکلات سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے مختلف کوششوں سے وابستہ رہے۔

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انہوں نے اداکار مکرند اناسپرے کے ساتھ مل کر نام فاؤنڈیشن بھی قائم کی، جو کسانوں اور دیہی علاقوں کے ضرورت مند خاندانوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے۔نانا پاٹیکر اپنی منفرد آواز، بے مثال اداکاری، طاقتور مکالمہ ادائیگی اور کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی صلاحیت کے باعث بھارتی سنیما میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ ان کے انتقال سے بھارتی فلمی دنیا نے ایک ایسے اداکار کو کھو دیا جس کی موجودگی سنیما کے پردے پر ہمیشہ نمایاں رہی۔

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