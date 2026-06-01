دوسری بار آئی پی ایل جیتنے پر رو پڑے ویراٹ کوہلی، انوشکا نے پوچھے آنسو، لگایا گلے
آئی پی ایل فائنل سے ویراٹ کوہلی کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
Published : June 1, 2026 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) انڈین پریمیئر لیگ 2026 کا فائنل بروز اتوار 31 مئی کو گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا گیا اور یہ میچ رائل چیلنجرز بنگلور نے جیت لیا۔ آر سی بی نے لگاتار دوسری بار آئی پی ایل کا خطاب جیتا۔ اس شاندار جیت کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر آچکی ہیں لیکن ایک ویڈیو نے سب کا دل جیت لیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک صارف نے ویراٹ کوہلی کی آئی پی ایل ٹرافی تھامے ہوئے دل چھو لینے والا ویڈیو اپ لوڈ کیا۔ یہ ایک جذباتی کر دینے والا لمحہ تھا۔
Virat Kohli started crying after winning the trophy 😭 pic.twitter.com/7rtCl40mpS— Arpita (@Arpitayadavv) June 1, 2026
ویڈیو میں ویراٹ کی آنکھوں میں جیت کی خوشی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ انہیں مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹرافی جیتنے کے بعد خوشی سے روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ کھڑی ان کی اسٹار اہلیہ انوشکا شرما اپنے آنسو پونچھتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد انوشکا نے اپنے شوہر کو پرسکون کرنے کے لیے اچھے سے گلے لگایا۔ اس ویڈیو نے ان کے مداحوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔
ویراٹ کوہلی نے انسٹاگرام پر ٹرافی کے ساتھ تصاویر شیئر کیں۔ ان تصاویر میں وہ آر سی بی ٹیم کے ساتھ جیت کا جشن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے ویراٹ نے کیپشن میں لکھا کہ "پچھلے سال ہم نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ کیا ہم بیک ٹو بیک جا سکتے ہیں؟ ہم پھر سے یہاں ہیں۔"
انوشکا نے ویراٹ کی پوسٹ پر تبصرہ کیا، تبصرے کے سیکشن میں سرخ دل والا ایموجی شیئر کر کے اپنا پیار لٹایا۔ اس دوران ٹی وی اداکار علی گونی نے سیلوٹ ایموجی شیئر کر کے کیپشن میں لکھا، ’’یہ ایموجی آپ کے لیے ہے۔‘‘
انوشکا شرما نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس میں ویراٹ جرسی پہنے نظر آرہے ہیں۔ ٹی شرٹ پر لکھا ہے، "ایک اچھا لگا، تو ہم نے اسے دو بار کیا۔" انوشکا نے اس تصویر پر سرخ دل والا اسٹیکر چھوڑا ہے۔
گزشتہ سال رائل چیلنجرز بنگلور نے 18 سال میں پہلی بار آئی پی ایل جیتا تھا۔ ٹیم اور شائقین کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ تھا۔ چونکہ ٹیم نے لگاتار دوسری بار ٹرافی جیتی ہے، جس سے آر سی بی کے شائقین اور بھی زیادہ خوش ہو گئے ہیں۔
