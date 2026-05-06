رجنی کانت، کمل ہاسن، اور چرنجیوی کا آر بی چودھری کے انتقال پر اظہار افسوس
سڑک حادثے میں فلم پروڈیوسر کی موت کے بعد رجنی کانت اور چرنجیوی سمیت کئی ستاروں نے آر بی چودھری کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : May 6, 2026 at 11:19 AM IST
حیدرآباد: معروف تمل پروڈیوسر آر بی چودھری منگل 5 مئی کو ادے پور میں ایک کار حادثے میں چل بسے۔ جائے حادثہ سے ان کی کار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ تامل فلم انڈسٹری کے کئی فنکاروں نے اس خبر پر اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
سپر اسٹار رجنی کانت، کمل ہاسن، چرنجیوی، اور جنوبی ہندوستانی سنیما کی بہت سی دیگر اہم شخصیات نے منگل کو راجستھان کے جنتھا گاؤں کے قریب سڑک حادثے میں ان کی موت کے بعد پروڈیوسر آر بی چودھری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پروڈیوسر کی عمر 76 سال تھی۔ آر بی چودھری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، تمل سپر اسٹار رجنی کانت نے انہیں ایک "بہترین پروڈیوسر" اور " ہر دل عزیز شخصیت" کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے چودھری کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔
என் அருமை நண்பர் சூப்பர் குட் ஃப்லிம்ஸ் ஆர்.பி. செளத்ரி அவர்கள் தலை சிறந்த தயாரிப்பாளர். அருமையான மனிதர். எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து திரையுலகை வாழவைத்தவர்.— Rajinikanth (@rajinikanth) May 5, 2026
அவருடைய அகால மரணச் செய்தி எனக்கு பேரதிர்ச்சியையும், மிகுந்த வேதனையையும் அளிக்கிறது.
அவர்…
حادثے کی خبر ملنے پر انہوں نے پروڈیوسر کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے کے لیے اپنے X (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل کا رخ کیا۔ پوسٹ میں اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا: "میرے پیارے دوست، سپر گڈ فلمز کے آر بی چودھری، ایک غیر معمولی پروڈیوسر تھے۔ وہ واقعی ایک شاندار انسان تھے، انہوں نے لاتعداد نوجوان ہدایت کاروں کو مواقع فراہم کیے اور فلم انڈسٹری کو متحرک رکھا۔ ان کے بے وقت انتقال کی خبر نے مجھے گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔
தென்னிந்திய திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களில் சிகரமாகத் திகழ்ந்த ஆர்.பி.சௌத்ரி அவர்கள் சாலை விபத்தில் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்த செய்தி அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் தருகிறது.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 6, 2026
சினிமாவில் புது முயற்சிகளுக்குத் தயங்காத துணிச்சல்காரர்; பலரை அறிமுகம் செய்தும் பலருக்குத் திருப்புமுனை…
جنوبی ہندوستانی سنیما میں اپنی شراکت کو یاد کرتے ہوئے، کمل ہاسن نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا: "آر پی چودھری - جو جنوبی ہندوستانی فلم پروڈیوسروں میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر کھڑے تھے - ایک سڑک حادثے میں انتقال کی خبر نے ہمیں گہرے صدمے اور دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ ایک باہمت اور تجربہ کار شخص تھے جنہوں نے کبھی بھی حقیقی معنوں میں کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس صنعت میں انہوں نے دوسروں کے کیریئر میں ایک اہم موڑ کے طور پر کام کیا، وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کرنے میں مدد کرنے والے نوجوان فنکاروں کے لیے ایک پناہ گاہ تھے، ان کا ہمارے درمیان سے جانا ایک ناقابل برداشت نقصان ہے، اور میں ان کے خاندان کے افراد کے لیے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں ۔
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
سپر اسٹار چرنجیوی نے 2022 کی فلم 'گاڈ فادر' کے لیے پروڈیوسر آر بی چودھری کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ وابستگی کو یاد کیا۔ انہوں نے پروڈیوسر کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی "ہندوستانی سنیما میں شراکت" کا اعتراف کیا۔ چرنجیوی نے لکھا، "عظیم پروڈیوسر آر بی چودھری گارو کے اچانک اور المناک انتقال کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں انہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں اور حال ہی میں، سپر گڈ فلمز کے ذریعے میری فلم 'گاڈ فادر' میں ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے بے شمار اداکاروں کے کیریئر کو پروان چڑھایا اور ان کی زندگی کی بے شمار کہانیاں اور بے شمار ہدایتکاروں کے کیریئر کو پروان چڑھایا۔
Shocking to hear the news of the demise of the most prolific producer #RBChoudhary sir. Unable to digest this news in the midst of shoot. In a Loss of words. Life is so uncertain. One of the biggest production houses in India. May his soul rest in peace. My deepest condolences… pic.twitter.com/MMPl4PedR6— Vishal (@VishalKOfficial) May 5, 2026
اداکار وشال بھی اس پروڈیوسر کے کھو جانے سے غمزدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا: "انتہائی کامیاب پروڈیوسر آر بی چودھری سر کے انتقال کی خبر سن کر گہرا صدمہ ہوا، شوٹنگ کے دوران اس خبر کو سمجھنا مشکل ہے۔ میں بے آواز رہ گیا ہوں، زندگی کتنی غیر یقینی ہے! یہ ہندوستان کے سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤسز میں سے ایک تھا، خاندان کو نقصان سے نمٹنے کی طاقت عطا ہو۔
#RBChoudary Sir— Actor Kayal Devaraj (@kayaldevaraj) May 6, 2026
Dear Friends
The mortal remains of legendary producer R.B.Choudhary sir will be placed at his residence Today
3 p.m. onwards, film fraternity will pay their final respect.
📍No.16/27, 9th Street, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai 600004. pic.twitter.com/91pOQ0HkZY
چار دہائیوں سے زیادہ پر محیط کیریئر کے دوران، پروڈیوسر نے متعدد فلمیں بنائیں جو سپر ہٹ ہوئیں، جن میں نٹمائی، گوکلم، سوریاومسم، اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی آخری پروڈکشن، ماریسان، سدھیش سنکر نے ڈائریکٹ کی تھی۔ اس میں وڈیولو اور فہد فاضل نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم کی موسیقی یوون شنکر راجہ نے ترتیب دی تھی۔ اسے جولائی 2025 میں ریلیز کیا گیا تھا۔