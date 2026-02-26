وجے اور رشمیکا شادی کے بندھن میں بندھ گئے، ادے پور ساوتھ کے رنگ میں تبدیل
یہ شادی جنوبی ہند کے روایتی رسم و رواج کے مطابق انجام پائی۔
Published : February 26, 2026 at 2:54 PM IST
ادے پور: اراولی کے خوبصورت وادیوں کے درمیان واقع ادے پور میں جمعرات کو ایک ہائی پروفائل شادی ہوئی۔ جنوبی ہند کی فلم انڈسٹری کے ستارے وجے دیوراکونڈا اور رشمیکا منڈنا جمعرات کو شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی روایتی جنوبی ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق کی گئی تھی، اور اس میں ثقافت اور جدیدیت کا انوکھا امتزاج تھا۔
اکایا آئی ٹی سی کی طرف سے شہر کے شاندار ہوٹل میمنٹوس نے شادی کے مقام کے طور پر کام کیا۔ شادی کی تیاریاں پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں، اور بدھ کو جنوبی ہند سے خصوصی طور پر مدعو کیے گئے پجاریوں کی ایک ٹیم پہنچ گئی۔ تقریب کے دوران ویدک نعرے اور شہنائی کی روایتی آواز نے خصوصی ماحول میں اضافہ کیا۔
رشمیکا، جو کرناٹک کی کوڈاوا روایت سے تعلق رکھتی ہیں، نے اپنے خاندان کے ساتھ روایتی رسومات ادا کیں، جس میں دولہا کی طرف ناریل، پان کے پتے، پھل، اور ہلدی اور کم کم پیش کی گئی۔ وجے دیوراکونڈا کے خاندان نے بھی اس موقع کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وجے کی ماں نے رشمیکا کو خصوصی چوڑیاں تحفے میں دیں جو کہ خاندانی ورثہ ہے۔
شادی سے قبل ہلدی اور مہندی کی تقریبات بھی بڑے دھوم دھام سے منعقد کی گئیں۔ جوڑے نے خود ان خاص لمحات کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کیں جو مداحوں میں تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
تقریب کو مکمل طور پر نجی رکھا گیا ہے۔ صرف قریبی دوستوں اور منتخب مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں سندیپ ریڈی وانگا، راہول رویندرن، اور اشیکا رنگناتھ جیسے نام شامل ہیں۔ شادی کے موقع پر نو فون پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شادی کی تقریب دوپہر میں ہو سکتی ہے۔ شادی سے پہلے کی تقریبات 23 اور 24 فروری کو بھی منعقد کی گئیں۔