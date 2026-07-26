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رنویر شوری کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل، کہا کہ یہ مودی حکومت کا ماسٹر اسٹروک ہے

دھرمیندر پردھان کے مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد بالی ووڈ اداکار رنویر شوری کا ردعمل سامنے آیا ہے۔

رنویر شوری کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل، کہا کہ یہ مودی حکومت کا ماسٹر اسٹروک ہے
رنویر شوری کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل، کہا کہ یہ مودی حکومت کا ماسٹر اسٹروک ہے (Image: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 26, 2026 at 4:24 PM IST

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حیدرآباد: دھرمیندر پردھان کے 25 جولائی کو مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد، کئی مشہور شخصیات کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے۔ یہ ردعمل کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی)، سونم وانگچک، اور احتجاج کرنے والے طلبہ کی حمایت میں ہیں۔ جب کہ بہت سے لوگوں نے تحریک کی حمایت کا اظہار کیا ہے، اداکار رنویر شوری نے بھی پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صورتحال پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

دھرمیندر پردھان نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی قیادت میں ابھیجیت دیپکے اور سورو داس کی قیادت میں 36 دن کے احتجاج کے بعد 25 جولائی کو استعفیٰ دے دیا۔ جیسے ہی پردھان کے استعفیٰ کی خبر بریک ہوئی، رنویر شوری نے ایکس پر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "اور ایک ہی جھٹکے میں، مودی حکومت نہ تو اپنے کسی دشمن کو جیت سکی ہے اور نہ ہی اپنے بہت سے حامیوں کو خوش رکھ سکی ہے۔

جب پردھان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں نیٹ پیپر لیک ہونے پر استعفیٰ دینا چاہئے تھا، شوری نے واضح کیا کہ ان کا ماننا ہے کہ استعفیٰ ضروری تھا، لیکن یہ احتجاج بڑھنے سے پہلے کیا جانا چاہئے تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، "ہاں، لیکن ایسا اس وقت ہونا چاہیے تھا جب سڑکوں پر حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے۔ اب لگتا ہے کہ حامیوں کی آوازیں نہیں سنائی دیں گی، بلکہ سڑکوں پر کاکروچ کی بات سنی جائے گی"۔

ایک صارف نے لکھا، "کیا سب کچھ ہمیشہ حمایتیوں اور ووٹ بینک کے بارے میں ہوتا ہے؟ اپنی غلطی تسلیم کرنا بزدلی نہیں ہے۔ پردھان کو بہت پہلے رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔" اداکار نے مزید کہا، "احتجاج سے پہلے استعفیٰ دینے کا مطلب ہے صحیح کام کرنا/اپنے حامیوں کو قبول کرنا۔ احتجاج کے بعد استعفیٰ دینے کا مطلب ہے اپنے مخالفین کے لیے بزدلی/بدمعاشی۔ حکومت نے اس معاملے کو بہت خراب طریقے سے نبھایا ہے۔ کچھ پوسٹس کو حذف کر دیا جائے گا، اور میں اس حکومت کا دفاع کرنے سے پہلے دو بار سوچوں گا۔"

واضح رہے کہسی جے پی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کے بعد مرکزی حکومت نے پرامن مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے اور نیٹ تنازعہ سے متعلق معاملات میں خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اپنے مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین نے جنتر منتر پر جاری دھرنا ختم کردیا۔

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN ISTIFA
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS
رنویر شوری
دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل
RANVIR SHOREY

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