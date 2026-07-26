رنویر شوری کا دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل، کہا کہ یہ مودی حکومت کا ماسٹر اسٹروک ہے
دھرمیندر پردھان کے مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد بالی ووڈ اداکار رنویر شوری کا ردعمل سامنے آیا ہے۔
Published : July 26, 2026 at 4:24 PM IST
حیدرآباد: دھرمیندر پردھان کے 25 جولائی کو مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد، کئی مشہور شخصیات کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے۔ یہ ردعمل کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی)، سونم وانگچک، اور احتجاج کرنے والے طلبہ کی حمایت میں ہیں۔ جب کہ بہت سے لوگوں نے تحریک کی حمایت کا اظہار کیا ہے، اداکار رنویر شوری نے بھی پردھان کے استعفیٰ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صورتحال پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔
And in one swift move the Modi govt has managed to win over none of its enemies, and disenchant a lot of its supporters. #masterstroke— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 25, 2026
👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/5OCPe34J3F
دھرمیندر پردھان نے کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی قیادت میں ابھیجیت دیپکے اور سورو داس کی قیادت میں 36 دن کے احتجاج کے بعد 25 جولائی کو استعفیٰ دے دیا۔ جیسے ہی پردھان کے استعفیٰ کی خبر بریک ہوئی، رنویر شوری نے ایکس پر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "اور ایک ہی جھٹکے میں، مودی حکومت نہ تو اپنے کسی دشمن کو جیت سکی ہے اور نہ ہی اپنے بہت سے حامیوں کو خوش رکھ سکی ہے۔
جب پردھان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں نیٹ پیپر لیک ہونے پر استعفیٰ دینا چاہئے تھا، شوری نے واضح کیا کہ ان کا ماننا ہے کہ استعفیٰ ضروری تھا، لیکن یہ احتجاج بڑھنے سے پہلے کیا جانا چاہئے تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، "ہاں، لیکن ایسا اس وقت ہونا چاہیے تھا جب سڑکوں پر حالات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے۔ اب لگتا ہے کہ حامیوں کی آوازیں نہیں سنائی دیں گی، بلکہ سڑکوں پر کاکروچ کی بات سنی جائے گی"۔
Yes, but should have done it before the streets were held hostage. Now it seems supporters will not be heard, but “cockroaches” on streets will! 🤷🏽♂️ https://t.co/OGwcUXxkO8— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 25, 2026
ایک صارف نے لکھا، "کیا سب کچھ ہمیشہ حمایتیوں اور ووٹ بینک کے بارے میں ہوتا ہے؟ اپنی غلطی تسلیم کرنا بزدلی نہیں ہے۔ پردھان کو بہت پہلے رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔" اداکار نے مزید کہا، "احتجاج سے پہلے استعفیٰ دینے کا مطلب ہے صحیح کام کرنا/اپنے حامیوں کو قبول کرنا۔ احتجاج کے بعد استعفیٰ دینے کا مطلب ہے اپنے مخالفین کے لیے بزدلی/بدمعاشی۔ حکومت نے اس معاملے کو بہت خراب طریقے سے نبھایا ہے۔ کچھ پوسٹس کو حذف کر دیا جائے گا، اور میں اس حکومت کا دفاع کرنے سے پہلے دو بار سوچوں گا۔"
Resignation before protests = Righteousness/Listening to supporters— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 26, 2026
Resignation after protests = Cowardice/Giving in to haters
The handling of this matter by the govt has been a complete shit show!
Some posts will be deleted, and will think twice before defending this govt… https://t.co/W9yZTPQndd
واضح رہے کہسی جے پی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کے بعد مرکزی حکومت نے پرامن مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے اور نیٹ تنازعہ سے متعلق معاملات میں خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اپنے مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین نے جنتر منتر پر جاری دھرنا ختم کردیا۔