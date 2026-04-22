رنویر سنگھ پہلے ہی 'دھورندھر 2' کے لیے طے تھے، مکیش چھابرا نے کہا میں نے ایسی اداکاری کبھی نہیں دیکھی
رنویر سنگھ کا نام اس پروجیکٹ سے منسلک ہونے سے پہلے ہی مرکزی کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا تھا۔
Published : April 22, 2026 at 11:36 AM IST
حیدرآباد: دھورندھر کی زبردست کامیابی کے ساتھ، رنویر سنگھ صحیح معنوں میں ہندوستانی تفریحی صنعت کے نئے شہنشاہ کے طور پر ابھرے ہیں۔ جہاں یہ فلم باکس آفس پر نئے ریکارڈ قائم کرتی جارہی ہے، وہیں سپر اسٹار کو ان کی شاندار پرفارمنس کے لیے محبت اور تعریفیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے فلم میں اپنے کردار، 'حمزہ' میں مکمل جان ڈالی ہے - ایک ایسا کردار جس کے لیے ہدایت کار آدتیہ دھر نے ہمیشہ انھیں سب سے موزوں انتخاب سمجھا، جیسا کہ کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیش چھابرا نے شیئر کیا۔
ایک انٹرویو میں، مکیش چھابرا نے 'دھورندھر' فرنچائز کے لیے کاسٹنگ کے عمل کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ رنویر سنگھ کو اس پروجیکٹ سے منسلک ہونے سے پہلے ہی مرکزی کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ آدتیہ نے محسوس کیا کہ وہ اس فلم کے لیے بالکل فٹ ہوں گے۔ فلم میں انھوں نے جو شاندار کام کیا ہے اسے دیکھیں انھوں نے جس لگن کے ساتھ پرفارم کیا وہ واقعی قابل ذکر ہے۔ میں نے حالیہ دنوں میں اس سے بہتر پرفارمنس نہیں دیکھی۔
'دھورندھر' کے ساتھ، رنویر سنگھ نے پوری قوم میں زبردست جوش پیدا کیا ہے۔ فلم نے ہندوستان میں 1,000 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی حاصل کرکے تاریخ رقم کی ہے، جس سے وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے اداکار بن گئے ہیں۔ اپنی زبردست اداکاری کے ذریعے اس نے اب تک کے عظیم ترین اداکاروں میں اپنا مقام مضبوط کر لیا ہے۔ عالمی سطح پر فلم 1,800 کروڑ کے قریب ہے اور بہت جلد باکس آفس کے بڑے ریکارڈ توڑنے کے لیے تیار ہے۔
دھورندھر کی کامیابی کے ساتھ رنویر سنگھ نے واقعی سب سے اوپر اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ اب ہر کوئی اسے اس سے بھی بڑے اور عظیم پروجیکٹ کے ساتھ بڑی اسکرین پر واپسی کے لیے پرجوش ہے۔ رنویر سنگھ کے مداح اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اگلی کس فلم میں نظر آئیں گے۔ تاہم رنویر سنگھ کا نام اب ایک بار پھر ڈان 3 کے ساتھ جڑا دکھائی دے رہا ہے۔