رنویر سنگھ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے اور ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ رقص، ارب پتی جوڑے کی شادی کی ویڈیو وائرل
رنویر سنگھ نےامریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے اوران کی گرل فرینڈ کو گانوں پر رقص کرنے پر مجبور کر دیا۔ ویڈیو دیکھیں۔
Published : November 22, 2025 at 3:33 PM IST
حیدرآباد: رنویر سنگھ، شاہد کپور، کریتی سینن اور کئی دیگر بالی ووڈ ستاروں نے راجستھان کے شہر ادے پور میں امریکی ارب پتی پدمجا اور راما راجو منٹینا کی بیٹی نیترا منٹینا کی شادی کی سنگیت تقریب میں شرکت کی اور دل کھول کر رقص کیا۔ ایونٹ کی کئی ویڈیوز آن لائن وائرل ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک میں رنویر سنگھ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ان کی گرل فرینڈ بیٹینا اینڈرسن کو ان کے گانوں کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔
وائرل ویڈیو میں رنویر سنگھ پہلے اسٹیج کے سامنے اور پھر اسٹیج پر ڈانس کرتے نظر آرہے ہیں۔ تجربہ کار اداکار ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ان کی گرل فرینڈ کے ساتھ ہاتھ پکڑے اپنی فلم "راکی اور رانی کی پریم کہانی" کے گانے "واٹ جھمکا" پر رقص کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹینا نے سنہری رنگ کا لہنگا پہنا ہوا ہے، جب کہ رنویر سنگھ ڈیپر لُک میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی فلم "سمبا" کے گانے "آنکھ مارے" پر سب کو رقص کرتی دیکھا گیا ہے۔ سنگیت کی تقریب میں مہمان خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔
یہی نہیں رنویر سنگھ نے اپنی فلم گلی بوائے کے گانے ’اپنا ٹائم آئے گا‘ پر بھی بھرپور ڈانس کیا۔ کرن جوہر نے ستاروں سے سجے اس پروگرام کی میزبانی کی۔ جھانوی کپور، ورون دھون، شاہد کپور، کریتی سینن، اور جیکولین فرنینڈس سمیت کئی ستاروں نے تقریب میں شرکت کی۔ ان تمام ستاروں نے ایک ایک کر کے گانوں پر ڈانس کیا۔ ادے پور میں جسٹن بیبر اور جینیفر لوپیز سمیت غیر ملکی وی آئی پی مہمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رنویر سنگھ کی فلم "دھورندھر" 5 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے، جس میں سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھاون، اور اکشے کھنہ مختلف کرداروں میں نظر آئیں گے۔