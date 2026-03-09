رندیپ ہڈا جلد ہی کچھ اچھی خبر دینگے
رندیپ ہڈا اور لن لیشرم نے اپنے بےبی بمپ کے فوٹو شوٹ کی تصاویر شیئر کی ہیں
Published : March 9, 2026 at 5:24 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار رندیپ ہڈا اور ان کی اہلیہ لن لیشرم اپنی حمل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جوڑے نے حال ہی میں بےبی بمپ کا فوٹو شوٹ کیا تھا۔ آج انہوں نے اس فوٹو شوٹ کی کچھ خاص تصاویر اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیں۔ ان تصاویر کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک خاص اور جذباتی مرحلے کو قید کیا۔
پیر، 9 مارچ کو، رندیپ اور لن نے انسٹاگرام پر ایک مشترکہ پوسٹ اپ لوڈ کی، جس میں ان کے زچگی کے بےبی بمپ شوٹ کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ مداحوں کو جوڑے کے ولدیت تک کے سفر کی ایک خاص جھلک ملی۔ تصاویر کا یہ سلسلہ ان کے درمیان محبت اور پیار کو ظاہر کرتا ہے۔
نرم، قدرتی لہجے میں لی گئی یہ تصاویر دل کو چھونے والی ہیں۔ سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی تصویروں میں سے ایک میں رندیپ کو لن کے بیبی بمپ پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہر تصویر میں، رندیپ لن اور ان کے پیدا ہونے والے بچے کو پیار برسا رہے ہیں۔ یہ واضح لمحات اپنے بندھن اور اس خوشی کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنےبچے سے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
فوٹو شوٹ کی ترتیب پر سکون اور ذاتی محسوس ہوتی ہے۔ بھاری سیٹ اپ کے بجائے، تصاویر حقیقی جذبات اور ایک دوسرے کی موجودگی میں جوڑے کے آرام پر مرکوز ہیں۔ رندیپ اور لن کے لیے، زچگی کا یہ شوٹ ان کے رشتے میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو شراکت داروں سے والدین تک ان کے سفر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف تصاویر نہیں ہیں بلکہ جوڑے کے لیے ایک خاص لمحہ ہیں۔
جیسے ہی پیاری تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں، بہت سے مداحوں نے دل کے جذباتی نشانات کے ساتھ تبصروں کے سیکشن کو سیلاب میں ڈال دیا، ہونے والے بچے کو پیار سے نوازا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لن رواں ماہ کے آخر میں بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ تاہم اس جوڑے نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔