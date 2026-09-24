گولی لگنے سے زخمی اور خون آلود ہاتھ، چہرے پر ایک پروقار تاثر مداح لو اینڈ وار کے منتظر
سنجے لیلا بھنسالی پہلی بار وکی کوشل، رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کو اسکرین پر اکٹھا لا رہے ہیں۔
Published : September 24, 2026 at 2:32 PM IST
حیدرآباد: 'لو اینڈ وار سال 2027 کی انتہائی متوقع فلموں میں شامل ہے اور آئندہ ریلیز ہونے والی فلموں کی فہرست میں سرفہرست ہے۔ وکی کوشل، عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور جیسے نامور اداکاروں پر مشتمل یہ فلم 2027 کے پہلے ہی مہینے میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ تاہم، فلم کی ریلیز سے چار ماہ قبل ہی شائقین کے لیے حیران کن پیشکشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج، 24 ستمبر کو 'لو اینڈ وار' کی پہلی جھلک سامنے آئی ہے؛ خاص طور پر اس فلم میں رنبیر کپور کا پہلا 'لک' جاری کیا گیا ہے۔ وکی کوشل اور بھنسالی پروڈکشنز نے کچھ دیر قبل ہی سوشل میڈیا پر یہ پہلی جھلک شیئر کی۔
رنبیر کپور کی پہلی جھلک
سنجے لیلا بھنسالی فلم 'لو اینڈ وار کے ہدایت کار ہیں، اور ان کے پروڈکشن ہاؤس نے آج اس فلم سے رنبیر کپور کی ایک شاندار اور 'وحشیانہ' انداز والی پہلی جھلک جاری کی ہے۔ اس منظر میں رنبیر آسمانی نیلے رنگ کی ایک ونٹیج کار میں بیٹھے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ گاڑی سے باہر ہے جبکہ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سنبھالے ہوئے ہے۔ باہر لٹکتا ہوا ہاتھ خون آلود ہے، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ گولی لگنے کا زخم ہے۔ گہرے رنگ کے سن گلاسز پہنے رنبیر ایک پروقار اور بااثر شخصیت کا تاثر دے رہے ہیں۔ 'لو اینڈ وار' کی اس پہلی جھلک کو شیئر کرتے ہوئے بھنسالی پروڈکشنز نے لکھا: "وہ قامت، وہ پروقار موجودگی، وہ جذبہ سنجے لیلا بھنسالی کی 'لو اینڈ وار' 21 جنوری 2027 کو ریلیز ہوگی۔
عالیہ بھٹ نے اسے 'دھماکہ خیز' قرار دیا
اداکار کی اہلیہ اور خود بھی اس فلم کی مرکزی اداکارہ، عالیہ بھٹ نے 'لو اینڈ وار' میں رنبیر کپور کے 'فرسٹ لُک' (پہلی جھلک) پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ اپنے شوہر کے اس فرسٹ لُک پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے "SLB x RK" لکھا اور ساتھ ہی دھماکے کی ایموجی شیئر کی۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر بنائے گئے سیٹس پر مبنی یہ فلم سنجے لیلا بھنسالی کے ’ڈریم پروجیکٹس‘ (خوابوں کے منصوبوں) میں سے ایک ہے۔ اس میں رومانس کا عنصر بھی شامل ہے؛ اس کی کہانی نہ صرف وسیع پیمانے پر محیط اور شاندار ہے بلکہ گہرے جذبات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ توقع ہے کہ یہ فلم انڈین سنیما کی عظیم ترین رومانوی داستانوں میں سے ایک ثابت ہوگی۔
جدوجہد اور گہرے جذبات کے پس منظر میں بننے والی یہ فلم محبت، دوستی، دھوکے اور جذبے جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے اور ایک طاقتور اور سحر انگیز سنیمائی تجربہ فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔
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اس فلم میں بھنسالی کے سنیما کی مخصوص خصوصیات نمایاں ہوں گی: ایسی کہانی جو ناظرین کو اپنی دنیا میں کھینچ لے اور دلکش و مسحور کن مناظر۔ قوی امکان ہے کہ یہ فلم نہ صرف ایک شاندار اور عظیم الشان پیشکش ثابت ہوگی بلکہ دنیا بھر کے ناظرین کے دلوں کو بھی گہرائی سے چھو لے گی۔ اب، رنبیر کپور کی ’فرسٹ لُک‘ (پہلی جھلک) سامنے آنے کے بعد، شائقین 21 جنوری 2027 کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔