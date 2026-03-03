راموجی فلم سٹی میں 14 مارچ کو 'سنے میجیکل گلو رن' کا اہتمام
کوچی پوڈی کی ایکسپنر دیپیکا ریڈی اور بین الاقوامی تیر انداز جیوتھی سوریکھا وینم نے اس ایونٹ کیلئے جرسی اور تمغے کی نقاب کشائی کی۔
Published : March 3, 2026 at 2:46 PM IST
حیدرآباد: پدم شری ایوارڈ یافتہ اور مشہور کچی پوڈی کی ماہر دیپیکا ریڈی نے 'سنے میجیکل گلو رن' کو ایک متاثر کن اور جامع تقریب قرار دیا جس کا اہتمام فٹنس، خوشی اور یکجہتی کے جشن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ 14 مارچ کو راموجی فلم سٹی میں منعقد ہوگا۔
ریڈی نے پیر کو بین الاقوامی آرچر جیوتی سریکھا وینم کے ساتھ راموجی فلم سٹی کے ستارہ ہوٹل میں تقریب کے لیے جرسی اور تمغے کی رسمی طور پر نقاب کشائی کی۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے ریڈی نے کہا کہ گلو رن منفرد ایونٹ ہے کیونکہ یہ جیت یا ہار کے بارے میں نہیں ہے۔ "اس میں حصہ لینے والا ہر شخص فاتح ہے۔ یہ دوڑ خوشی، توانائی اور جشن منانے کی تحریک دیتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹ ہر عمر کے لوگوں کو متحرک رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
وینم نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی میں فٹنس کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "دوڑنا ہمارے طرز زندگی کا ایک حصہ بن جانا چاہیے۔'' انہوں نے مزید کہا کہ ''اس سے ہمیں جسمانی صحت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔"
سنے میجیکل گلو رن کے ڈائریکٹر ابھیشیک مشرا نے پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کو تمام طبقوں بشمول پہلی بار دوڑنے والوں، خاندانوں، اور تجربہ کار کھلاڑیوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ "گلو رن میں 3000، 5000، اور 10000 کے تین زمرے ہوں گے۔ ریس شام 5.30 بجے شروع ہوگی، جو شام کو دوڑنے کا ایک منفرد تجربہ پیش کرے گی۔" انہوں نے مزید کہا۔
اس لانچ ایونٹ میں پربھو، ہیلتھ کے چیف گروتھ آفیسر؛ رویندر ناتھ، رینووا ہسپتالوں کے سی ای او؛ اور راموجی فلم سٹی کے شعبہ مارکیٹنگ کے نائب صدر اے وی راؤ نے بھی شرکت کی۔
منتظمین نے اعلان کیا کہ رجسٹرڈ شرکاء کے لیے حیدرآباد کے ایل بی نگر سے مفت ٹرانسپورٹیشن فراہم کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور مزید تفصیلات کے لیے شرکاء www.ramojifilmcity.com پر جا سکتے ہیں یا 7659876598 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:
راموجی فلم سٹی میں خواتین کے لیے خصوصی ’ویمنز ڈے آفرز‘ 31 مارچ تک رعایتی ٹکٹ
راموجی فلم سٹی نے سیاحوں کے لیے نیا لاک این ایسکیپ گیم لانچ کیا
کینیڈین وفد کا راموجی فلم سٹی کا دورہ، سنیما کی بہترین خوبیوں کو دیکھ کر ہوئے شیدا