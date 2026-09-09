کشمیر انٹرنیشنل فلم فسیٹیول کی راموجی فلم سٹی نے کی ستائش؛ کاظمی، محمود نے امکانات کو سراہا
کشمیر میں پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کو فلمی دنیا سے وابستہ افراد کی پزیرائی حاصل ہو رہی ہے۔
Published : September 9, 2026 at 8:41 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول نے فلم سازوں، تکنیکی ماہرین، طلبہ اور فلمی دنیا سے وابستہ افراد کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ اس فیسٹیول نے تخلیقی تبادلے کے لیے ایک نیا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں فلم سازی کے امکانات کو بھی نمایاں کیا ہے۔
سرینگر، جموں اور گلمرگ میں منعقد ہو رہے اس فیسٹیول میں تقریباً 40 ممالک سے آئے فلم سازوں اور مندوبین نے شرکت کی۔ انڈین فلم انڈسٹری سے وابستہ کئی معروف شخصیات نے اسے جموں و کشمیر میں مضبوط فلمی ماحول قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
ایوارڈ یافتہ سنیماٹوگرافر رفیع محمود نے فیسٹیول میں اپنی شرکت کو پیشہ ورانہ اور جذباتی، دونوں اعتبار سے خاص تجربہ قرار دیا۔ انہوں نے کشمیر سے اپنے خاندان کے پرانے تعلق کو بھی یاد کیا۔
کشمیر کے ساتھ تعلق
رفیع محمود نے کہا: "میرے لیے وادی کشمیر آنا جذباتی طور پر بہت ہی خوشگوار تجربہ ہے۔" انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا اکثر کشمیر آیا کرتے تھے اور وہ خود بھی بچپن میں اپنے والد کے ساتھ یہاں آ چکے ہیں۔ تاہم ذاتی تعلق کے علاوہ محمود نے فیسٹیول میں نوجوانوں، خاص طور پر طالبات کی شرکت کو بھی حوصلہ افزا قرار دیا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیع محمود نے کہا کہ طلبہ کی اس طرح کی شرکت کے دیرپا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، "کیونکہ اس سے نئی نسل کو تجربہ کار فلم سازوں اور تکنیکی ماہرین کے ساتھ براہ راست بات چیت اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔"
انہوں نے فلم سازی کے دوران مصنف، ہدایت کار اور سنیماٹوگرافر کے درمیان تعلق پر بھی بات کی۔ ان کے مطابق اگر کسی مصنف کے ذہن میں فلم سازی یا ہدایت کاری کا واضح تصور ہو تو شوٹنگ شروع ہونے کے بعد اس کے لیے بعض اوقات ویژول فیصلوں سے خود کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
محمود کا کہنا تھا کہ بہترین تعاون اس وقت ہوتا ہے جب مصنف ابتدا ہی میں اپنی بنیادی سوچ واضح کر دے اور اس کے بعد ہدایت کار اور سنیماٹوگرافر کو اس تصور کو پردے پر پیش کرنے کا طریقہ طے کرنے کی آزادی دے۔
مصنوعی ذہانت کے اثرات
انہوں نے سنیما کے بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی پر انحصار کے مستقبل کے بارے میں بھی تحفظات ظاہر کیے، خاص طور پر ایسی فلم سازی پر جس میں کمپیوٹر اور پرامپٹس کا کردار بہت زیادہ ہو۔ "میرے لیے فلم سازی لوگوں، مقامات اور ایک خاص تخلیقی جوش کے ساتھ میل جول کا نام بھی ہے۔" ان کا کہنا تھا کہ "ٹیکنالوجی کو ان انسانی تعلقات اور تجربات کی جگہ نہیں لینی چاہیے جو سنیما کی بنیاد ہیں۔"
'تاریخی لمحہ'
فلم ساز اور مصنف راحت کاظمی نے فیسٹیول کو جموں و کشمیر کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ خطے میں بین الاقوامی فلم فیسٹیول منعقد کرنے کا خیال کئی سال پہلے بھی سامنے آیا تھا، لیکن اس وقت اسے عملی جامہ نہیں پینایا جا سکا۔
کاظمی نے مزید بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی ماضی میں سیاسی رہنماؤں سے مل کر ایسا فیسٹیول منعقد کرنے کی تجویز دے چکے تھے، تاہم اس وقت منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسی لیے موجودہ فیسٹیول ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے جو طویل عرصے سے کشمیر میں بین الاقوامی فلمی اجتماع دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے۔
انہوں نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو بڑے پیمانے پر آگے بڑھانے کی کوشش کو سراہا۔ کاظمی کے مطابق فیسٹیول نے کشمیر کے حوالے سے ایک مثبت ماحول پیدا کیا ہے۔ اس کے ذریعے بین الاقوامی فلم سازوں اور بالی ووڈ سے وابستہ شخصیات کو کشمیر آنے کا موقع ملا ہے، جبکہ مقامی نوجوانوں کو بھی بیرونِ خطہ فلمی ماہرین کے ساتھ بات چیت کا موقع حاصل ہوا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ تبادلہ یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے فائدہ مند ہے۔ مقامی طلبہ اور فلم سازی کے خواہش مند نوجوان جہاں تجربہ کار فلمی شخصیات سے سیکھ رہے ہیں، وہیں بیرونِ کشمیر سے آنے والے افراد کو بھی روایتی سیاحتی مقامات سے آگے کشمیر کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔
کشمیری صرف گلمرگ کا نام نہیں
انہوں نے کشمیر کے کھانے، لباس، ثقافت اور کم معروف سیاحتی مقامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وادی کے یہ پہلو بیرون کشمیر کے لوگوں کے لیے اب بھی زیادہ معروف نہیں ہیں۔ کاظمی نے کہا: "کشمیر صرف گلمرگ اور شکارہ کشتیوں تک ہی محدود نہیں ہے۔‘‘ ان کے مطابق "خطے کی وسیع ثقافتی اور جغرافیائی خوبصورتی کو بھی دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔"
کاظمی نے بتایا کہ انہوں نے جموں و کشمیر میں 20 سے زیادہ فلمیں بنائی ہیں۔ انہوں نے بالاجی ٹیلی فلمز کی ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیم کو بھی ویب سیریز کی شوٹنگ کے لیے کشمیر لانے کا واقعہ یاد کیا۔
ان کے مطابق ٹیم نے کشمیر میں صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں بلکہ یہاں کے کھانے، روایتی لباس اور ثقافت کے دیگر پہلوؤں کو دیکھ کر بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کاظمی کا کہنا ہے کہ فلم فیسٹیول صرف سالانہ فلمی تقریب بننے کے بجائے سیاحت، روزگار اور مقامی فلم سازی کے لیے ایک محرک کا کردار ادا کر سکتا ہے۔
انہوں نے کانز فلم فیسٹیول کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ تقریباً ایک دہائی سے کانز فیسٹیول میں شرکت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق کانز کو ایک بڑے فلمی مرکز کے طور پر ترقی دی گئی اور فیسٹیول نے فرانسیسی شہر کو عالمی سیاحتی نقشے پر نمایاں کرنے میں مدد دی۔
روزگار کے مواقع
کاظمی کا کہنا تھا کہ "کشمیر میں بھی ایک کامیاب فلم فیسٹیول اسی طرح معاشی مواقع پیدا کر سکتا ہے۔" انہوں نے کہا: "فلم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔" ان کے مطابق فلم سازی روزگار پیدا کر سکتی ہے اور خطے میں ایک پائیدار فلمی ماحول قائم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر آنے والی ہر فلمی پروڈکشن مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جن میں تکنیکی عملے سے لے کر مختلف سروس فراہم کرنے والے افراد تک شامل ہیں۔ کاظمی نے اپنے بین الاقوامی منصوبے "لو اِن ویتنام" کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے اسے بھارت اور ویتنام کے درمیان پہلی مشترکہ فلمی پروڈکشن قرار دیا۔
ان کے مطابق فلم سینما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے اور اب اسے 'ہاٹ اسٹار' پر ریلیز کیا جانا ہے۔ فلم کے ایک حصے کی شوٹنگ جموں و کشمیر میں جبکہ باقی حصہ ویتنام میں فلمایا گیا ہے۔ کاظمی نے کشمیری اداکارہ فرحانہ بھٹ کے فلمی سفر پر بھی بات کی، جن کے ساتھ انہوں نے ’’دی کنٹری آف بلائنڈ‘‘ میں کام کیا تھا۔
راموجی فلم سٹی
فیسٹیول کو "راموجی فلم سٹی" کے شعبہ تشہیر کے نائب صدر اے وشوامبر راؤ نے بھی سراہا۔ انہوں نے اسے جموں و کشمیر حکومت کی ایک قابلِ ستائش کوشش قرار دیا۔ راؤ نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات فلم سازوں، فلم شائقین اور نئی جگہوں اور مواقع کی تلاش کرنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہیں۔
انہوں نے حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ فیسٹیول ہر سال منعقد ہوگا اور وقت کے ساتھ ایک بڑی تقریب بنے گا۔ انہوں نے خاص طور پر فیسٹیول میں منعقد ہونے والی ماسٹر کلاسز کو اہم قرار دیا، جہاں معروف ہدایت کار اور تکنیکی ماہرین نئے فلم سازوں، طلبہ اور فلمی شعبے سے وابستہ دیگر افراد کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں۔
فلم فیسٹیول کے مثبت اثرات
راؤ کے مطابق اس طرح کی براہ راست بات چیت سے مجموعی بھارتی فلمی صنعت کے ماحول کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کمپلیکس - راموجی فلم سٹی - کی نمائندگی کرتے ہوئے راؤ نے کہا کہ ان کا ادارہ ایسے اقدامات میں نمایاں امکانات دیکھتا ہے جو فلم سازوں کو نئی لوکیشنز اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ سے جوڑتے ہیں۔
بھارت دنیا کے سب سے زیادہ فلمیں بنانے والے ممالک میں شامل ہے اور راؤ کے مطابق مضبوط فلم فیسٹیول کلچر فلمی صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "جموں و کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول تجربہ کار فلمی ماہرین اور خطے کی نوجوان تخلیقی برادری کے درمیان ایک اہم ملاقات کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔"
تقریب نے عالمی فلم سازوں، مقامی نوجوانوں اور صنعت کے ماہرین کو جوڑ کر کشمیر میں فلم، سیاحت اور روزگار کے نئے امکانات اجاگر کیے۔
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