شعلے کی دوبارہ ریلیز: دھرمیندر ٹھاکر کا کردار ادا کرنا چاہتے تھے،ہدایت کار نے ہیما مالنی کے بارے میں کچھ کہا فوراً ویرو پر رضامندی ظاہر کی
1975 میں ریلیز ہوئی، شعلے رمیش سپی کی سب سے مشہور بلاک بسٹر ہے۔ آج شعلے کا ان کٹ ورژن ریلیز ہو رہا ہے۔
Published : December 12, 2025 at 5:26 PM IST
رمیش سپی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ "شعلے"، "انداز" اور "سیتا اور گیتا" کے بعد ان کی تیسری ہدایت کاری 50 سال بعد بھی خبروں میں رہے گی۔ انہوں نے فلم کی بے پناہ مقبولیت کو ایک جذباتی لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "یہ نسلوں کے درمیان اس کی غیر متزلزل محبت کا ثبوت ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی ہٹ بن جائے گی، برسوں تک چلتی رہے گی، اور 50 سال بعد بھی سامعین کی تفریح کرتی رہے گی، خصوصی اسکریننگ اور خراج تحسین کے پروگراموں کے ساتھ۔"
ڈائریکٹر ناظرین کا ردعمل دیکھنا چاہتا ہے...
فلم شعلے: دی فائنل کٹ، آج 12 دسمبر کو سینما گھروں میں دوبارہ ریلیز ہوئی، 1975 کی بلاک بسٹر ایکشن ایڈونچر فلم کا مکمل طور پر بحال کیا گیا 4K ورژن ہے، جس میں فلم کا اصل کلائمکس اور حذف کیے گئے دو مناظر شامل ہیں۔ رمیش سپی کہتے ہیں، "میں 50 سال بعد ناظرین کا ردعمل دیکھنا چاہوں گا۔ چند ماہ قبل، جب میں ٹورنٹو میں TIFF (ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول) میں تھا، میں نے فلم کو ایک بھرے گھر میں دیکھا اور وہ بالکل ویسا ہی ردعمل ظاہر کر رہے تھے جس طرح انہوں نے 50 سال پہلے کیا تھا۔ میں بہت متاثر ہوا تھا۔"
شعلے کا کلائمکس کیوں بدلنا پڑا؟
تاہم، سپی نے کہا کہ وہ ہندوستان میں ایمرجنسی (1975) کے دوران سنسر شپ کے مسائل کی وجہ سے اپنی مقبول فلم کے کلائمکس میں تبدیلی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ اس وقت، سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن (سی بی ایف سی) نے اصل کلائمکس پر اعتراض کیا، جس میں سابق پولیس افسر ٹھاکر بلدیو سنگھ نے بدلہ لینے کے لیے ولن گبر سنگھ کو اپنے تیز جوتوں سے مار ڈالا۔ سنسر بورڈ نے کہا کہ کسی بھی پولیس افسر کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہ دکھایا جائے۔ فلم کی ریلیز قریب آنے اور ایمرجنسی (1975-1977) کے دوران سنسر بورڈ کی سختی کے ساتھ، سپی آخری لمحات میں کلائمکس کو دوبارہ شوٹ کرنے پر مجبور ہوئے۔
ڈائریکٹر نے کہا ہاں میں ناراض تھا، میں تبدیلی سے مطمئن نہیں تھی، لیکن پھر ہم نے جو متبادل کلائمکس شوٹ کیا وہ اتنا برا نہیں تھا اور اب سب کو اصل کلائمکس کے ساتھ فلم دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اصل کلائمکس کے بغیر بھی لوگوں نے فلم کو پسند کیا ہے، دونوں ورژن ہمیشہ موجود رہیں گے۔
وہ یاد کرتے ہیں کہ اداکار سنجیو کمار کو روس میں ایک فلم فیسٹیول سے واپس بلانے کے لیے متبادل کلائمکس فلم کرنا پڑا، جس میں پولیس گبر کو گرفتار کرنے کے لیے عین وقت پر پہنچ گئی۔ سپی بتاتے ہیں کہ اس وقت کی کئی فلموں میں سنسر شدہ اختتامی منظر عام تھا اور شاید اسی لیے انہیں یہ پسند نہیں آیا، لیکن فلم کی 50 ویں سالگرہ کے موقع پر اس پر نظرثانی کی جا رہی ہے۔
ڈائریکٹر رمیش سپی: "ہاں، میں تبدیلیوں سے پریشان تھا، لیکن اصل کلائمکس کے بغیر بھی، لوگوں نے فلم کو پسند کیا... دونوں ورژن ہمیشہ موجود رہیں گے۔"
شعلے کو سلیم خان اور جاوید اختر کی مضبوط جوڑی نے مل کر لکھا تھا، جن کے ساتھ سپی کا تقریباً نصف درجن فلموں میں "شاندار" تعلق تھا۔ ان کے طاقتور کردار، یادگار مکالمے، اور جادوئی سنیما وژن نے نسلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ایکشن، ڈرامہ، رومانس، اور کامیڈی کے امتزاج کے ساتھ اس فلم نے بالی ووڈ میں "مسالہ" صنف کا آغاز کیا۔ سپی کی بعد میں آنے والی کئی فلمیں کامیاب اور یادگار رہیں، لیکن کوئی بھی شعلے کی میراث کو نقل نہیں کر سکی۔
ان کی یادگار فلموں میں شان (1980)، طاقت (1982)، اور ساگر (1985) جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ لیکن شعلے کی بے پناہ کامیابی کے بعد، کیا سپی کو اپنی ہی فلم سے لگائی گئی بڑی توقعات پر پورا اترنے کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟
وہ کہتے ہیں، "ہاں، لوگوں کی توقعات میں اضافہ ہوا، لیکن میں کسی فلم کو اس کی کامیابی یا ناکامی سے نہیں پرکھتا۔ شعلے کی بے پناہ کامیابی نے مجھ پر کبھی بوجھ نہیں ڈالا۔ میں فلمیں اس لیے بناتا ہوں کہ مجھے موضوع پسند ہے۔ ہر فلم کے ساتھ، میں ایک نئی کہانی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی آنے والی فلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس لیے، میں نے شعلے جیسی دوسری فلم کبھی نہیں بنائی، کیوں کہ میں اس کے پس منظر میں مکمل طور پر مختلف، شانتی اور شائقین کو دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ ساگر، اور یہاں تک کہ میری ابتدائی فلمیں جیسے سیتا اور گیتا اور انداز میں بہت مختلف کہانیاں اور موضوع تھے، میں مختلف انواع میں بہترین کام کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔"
ہیما مالنی کے لیے دھرمیندر کو گبر کا کردار چھوڑنا پڑا۔
سپی نے شاندار انتخاب کر کے شعلے میں بڑی کامیابی حاصل کی، جیسے کہ اس وقت کے جدوجہد کرنے والے اداکار امیتابھ بچن کو جئے اور امجد خان کو خوفناک گبر سنگھ کے طور پر کاسٹ کرنا۔ انہوں نے یہ کامیابی ان کی صلاحیتوں، سلیم جاوید کی دلچسپ کہانی اور باریک بینی سے تیاری کے ذریعے حاصل کی۔ انہوں نے دھرمیندر کی اسٹار پاور کو بھی چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سنجیو کمار کے ٹھاکر کا کردار ادا کریں گے تو وہ ہیما مالنی کے ساتھ جوڑی نہیں بنا سکیں گے۔ دھرمیندر فوران ویرو کے کردار کیلئے راضی ہو گئے جب آپ سپی سے پوچھتے ہیں کہ ایک کاسٹ کو اکٹھا کرنا کتنا آسان تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت اداکاروں کی فہرست نہیں تھی، سپی نے جواب دیا، "آپ کا کیا مطلب ہے، وہ سب سے بڑے ستارے تھے... جس وقت میں نے شوٹنگ شروع کی، مسٹر بچن، جو مشکل حالات سے گزر رہے تھے، پہلے ہی 'زنجیر' جیسی بڑی ہٹ فلمیں کر چکے تھے، اس وقت دھرم جی اور ہیما جی اپنے عروج پر تھے... کاسٹنگ بہت اچھی تھی۔" میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گبر کا کردار پہلے ڈینی ڈینزونگپا کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا۔
سپی آگے کہتے ہیں، "اسکرپٹ بہترین تھا، اور جب اسے بیان کیا گیا تو ہر اداکار نے سوچا، 'واہ، یہ بہت اچھا کردار ہے، واہ، یہ بہت اچھا کردار ہے...' دھرم جی نے کہا، 'کہانی سنجیو کمار کے بارے میں ہے، اور سب سے رنگین کردار گبر کا ہے، تو میں تبدیلی کے لیے گبر کا کردار کیوں نہ کروں؟ میں نے بہت سی فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کیا ہے، شاید مجھے بہت سی فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں نے دھرم جی سے کہا، 'آپ سنجیو کمار کا کردار ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں، ٹھاکر کی کہانی آپ کے گرد گھومے گی، لیکن پھر آپ کے پاس ہیما مالنی نہیں ہوں گی۔' ہر ایک اداکار جس نے اسکرپٹ کو سنا تھا سوچا کہ انہیں گبر یا سنجیو کمار کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن آخر کار سب نے اتفاق کیا اور اپنے کردار کو قبول کر لیا۔