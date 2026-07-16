رنبیر کپور کی فلم 'رامائن' کے ٹریلر کو یو سرٹیفکیٹ مل گیا، یہاں رن ٹائم اور ریلیز کی تاریخ جانیں
رامائن کا ٹریلر جس کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، چند دنوں میں سامنے آجائے گا۔
Published : July 16, 2026 at 1:31 PM IST
حیدرآباد: سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن (سی بی ایف سی) نے 15 جولائی کو یو 'U' سرٹیفکیٹ کے ساتھ رامائن کے ٹریلر کو منظوری دی۔ سرٹیفیکیشن کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹریلر عام فلموں کے مقابلے لمبا ہے، جس میں رن ٹائم میں توسیع کی گئی ہے۔
فلم کا ایک اور تصدیق شدہ ٹریلر بھی سی بی ایف سی کی ویب سائٹ پر درج ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو ورژن کو منظوری مل چکی ہے۔ ایک ورژن کا رن ٹائم 4 منٹ اور 15 سیکنڈ ہے، جبکہ دوسرا 4 منٹ طویل ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کون سا ورژن ڈیجیٹل طور پر جاری کیا جائے گا۔ رامائن نتیش تیواری کی دو حصوں پر مشتمل فلم سیریز کی پہلی قسط ہے۔ پہلا حصہ دیوالی 2026 کے دوران اور دوسرا دیوالی 2027 کے دوران ریلیز ہونے والا ہے۔
سی بی ایف سی کی ویب سائٹ کے مطابق دونوں کے ٹائٹل 'ٹریلر رامائن تھری ڈی' اور 'تھیٹریکل ٹریلر، رامائن تھری ڈی' ہیں۔ پہلے ٹریلر کا دورانیہ 4 منٹ 15 سیکنڈ ہے جبکہ دوسرے کا رن ٹائم 4 منٹ ہے۔ دونوں کو 'یو' سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔
فلم سازوں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ رامائن کا ٹریلر 24 جولائی 2026 کو دنیا بھر میں ریلیز کیا جائے گا، جو فلم کی تشہیری مہم کے آغاز کے موقع پر ہے۔ ٹریلر لانچ کی تقریب نئی دہلی میں ہونے والی ہے، جس میں ہدایت کار نتیش تیواری، پروڈیوسر نمت ملہوترا، اور متعدد کاسٹ ممبران کی شرکت متوقع ہے۔
اس سال کے شروع میں 2 اپریل کو ہنومان جینتی کے موقع پر بنانے والوں نے رامائن کے عنوان سے ایک تعارفی ٹیزر جاری کیا۔ ویڈیو میں رنبیر کپور کو بھگوان رام کے کردار میں دکھایا گیا تھا اور اس کا رن ٹائم 2 منٹ اور 38 سیکنڈ تھا۔ اس ٹیزر کو 'یو' سرٹیفکیٹ بھی ملا تھا۔
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کاسٹ اور ریلیز کی تاریخ
رامائن میں رنبیر کپور بھگوان رام، سائی پلاوی سیتا، روی دوبے لکشمن، یش راون، اور سنی دیول بھگوان ہنومان کا کردار ادا کریں گے۔ راکول پریت سنگھ شرپنکھا کے کردار میں نظر آئیں گے، اور کنال کپور لارڈ اندرا کا کردار ادا کریں گے۔ نتیش تیواری کی طرف سے ہدایت کردہ اور نمت ملہوترا کے پرائم فوکس اسٹوڈیو کی طرف سے تیار کردہ — DNEG اور یش مونسٹر مائنڈ کریئیشن کے اشتراک سے اس فلم میں اے آر رحمان اور ہنس زیمر کی موسیقی دی گئی ہے۔
یہ فلم جو دو حصوں میں بنائی جا رہی ہے، پہلا حصہ 2026 کی دیوالی اور دوسرا 2027 کی دیوالی کے لیے شیڈول ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلم کا بجٹ 4,000 کروڑ روپے ہے۔