رامائن کا ٹریلر ریلیز: یش نے راون کے کردار میں دھوم مچا دیا، رام کے اوتار میں نظرآئے رنبیر کپور

رامائن کا ٹریلر ریلیز: یش نے راون کے کردار میں دھوم مچا دیا، رام کے اوتار میں نظرآئے رنبیر کپور
مہورت کے مطابق ٹریلر صبح 4:15 پر ریلیز کیا گیا، اس ٹریلر میں رام اور راون کے درمیان مرکزی تنازع دکھایا گیا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 11:37 AM IST
حیدرآباد: نتیش تیواری کے رامائن کا انتظار آخرکار ختم ہوگیا۔ فلم سازوں نے فلم کا پہلا ٹریلر 30 جولائی کو ریلیز کیا، جس میں رنبیر کپور کو بھگوان رام، یش کو راون، اور سائی پلاوی سیتا کے کردار میں دکھایا گیا ہے۔ جمعرات کو صبح 4:15 بجے ریلیز کیا گیا — شبھ مہورت کے دوران ٹریلر میں رام اور راون کے درمیان مرکزی تنازع کو دکھایا گیا ہے اور اس مہاکاوی کہانی کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، جسے فلم سازوں نے بڑی اسکرین کے لیے تیار کیا ہے۔
چار منٹ نو سیکنڈ کا ٹریلر ایک منظر کے ساتھ کھلتا ہے جس میں یش کے ذریعے ادا کیا گیا راون ایک دروازے سے گزرتے ہوئے دکھتا ہے، جس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے، "آپ کا نیا راجہ اس کے بعد ہائی آکٹین ایکشن کے سلسلے ہوتے ہیں جس میں راون نے اعلان کیا کہ تینوں جہاں میں صرف ایک ہی راجہ ہوگا دیوا لوک، پرتھوی لوک، اور پاتال لوک۔ آخر کار ایک بڑے محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ ڈرامائی انداز میں اپنا نام پکارتا ہے۔
ٹریلر لنکا کی جھلک پیش کرتا ہے، راون کے پشپک ویمان، اور اس کے اقتدار میں تیزی سے اضافہ، لنکا کے راجہ کو وہاں کی سب سے زیادہ بااثر اور ممتاز شخصیات میں سے ایک کے طور پر مستحکم کرتا ہے۔
اس کے فوراً بعد ٹریلر بتاتا ہے کہ جب بھی اچھائی اور برائی کے درمیان عدم توازن پیدا ہوتا ہے، توازن بحال کرنے کے لیے وشنو کا اوتار جنم لیتا ہے۔ اس بار وشنو کو رام (رنبیر کپور) کے طور پر دوبارہ جنم دیا گیا ہے ایک انسانی شہزادہ جو راون کا مقابلہ کرنے اور دنیا میں امن بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔
رنبیر کپور کو جلد ہی بھگوان رام کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے، جس میں گھوڑے پر سوار ہوتے اور اپنے والد، راجہ دشرتھ (ارون گوول) اور کیکیئی (لارا دتہ) کے ساتھ لمحات بانٹتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائی پلاوی سیتا کے روپ میں نظر آتی ہیں، اور ان کی شادی کے مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد کہانی ایودھیا میں منتقل ہو جاتی ہے، جہاں، کیکیئی کے فیصلے کی وجہ سے، رام، سیتا اور لکشمن جنگل میں جلاوطنی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔
سائی پلاوی نے بھی سیتا کے طور پر گہرا تاثر چھوڑا ہے۔ اپنے قدرتی خونصرتی اور گرمجوشی کے ساتھ اس نے ٹریلر کے اہم لمحات کے دوران کردار کو ایک منفرد وقار عطا کیا ہے۔ فلم کی ریلیز سے قبل اس کے ہندی ڈکشن نے تجسس کو جنم دیا تھا، اور وہ اس معاملے میں بھی غیر معمولی ہیں۔ وہ اپنے مکالمے بڑی آسانی کے ساتھ پیش کرتی ہیں، جس سے اس کی کارکردگی اور بھی زیادہ قابل اعتماد ہو جاتی،سیتا کے تلوار چلانے کا سین قابل دید ہے۔
روی دوبے بھگوان رام کے بھائی لکشمن کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ارون گوول بادشاہ دشرتھ کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک جذباتی لمحے میں بھی دکھایا گیا ہے جب وہ رام اور لکشمن کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایودھیا سے نکل رہے ہیں۔
اگرچہ ٹریلر میں سنی دیول نظر نہیں آئے، لیکن اس میں وویک اوبرائے، سوربھ سچدیوا، اور دیگر کاسٹ ممبران کی مختصر جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔
یہ شاندار منظر اداکارہ راکل پریت سنگھ کو راون کی بہن، شرپانکھا کے طور پر بھی دکھایا ہے، جو اپنی خوبصورتی سے رام کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ تاہم رام اپنی بیوی سیتا کے لیے اپنی عقیدت میں ثابت قدم رہتے ہوئے، اس کی پیش قدمی کو مسترد کرتے ہیں۔
فلم کی ایک اور خاص بات اس کا میوزک ہے۔ اے آر رحمان کی طرف سے مرتب کئے ۔ ٹریلر میں کئی اہم کرداروں کا تعارف کرایا گیا ہے لیکن بنیادی طور پر مہاکاوی کے دو مرکزی کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ یہ راون کی آمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور بھگوان رام کے تینوں جہانوں کے سامنے اسے شکست دینے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے، اس تنازعہ کی بنیاد ڈالتا ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔
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یہ ٹریلر اصل میں 24 جولائی کو ریلیز ہونا تھا لیکن پروڈیوسرز کی جانب سے سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ عالمی ڈسٹری بیوشن پارٹنرشپ کو حتمی شکل دینے کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اس کی عوامی ریلیز سے پہلے، فلم کی خصوصی فوٹیج San Diego Comic-Con 2026 میں بھی دکھائی گئی۔
نتیش تیواری کی ہدایت کاری میں، رامائن ایک مہاکاوی فلم ہے جسے نمت ملہوترا نے ڈی این ای جی اور پرائم فوکس اسٹوڈیوز کے بینرز کے تحت دو حصوں میں پروڈیوس کیا ہے، جس میں یش بھی شریک پروڈیوسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رنبیر کپور، سائی پلاوی، اور یش کے علاوہ، فلم میں روی دوبے، سنی دیول، راکل پریت سنگھ (بطور شوپناکھا)، وویک اوبرائے، کنال کپور، شوبانہ، سوربھ سچدیوا، فیصل ملک، اور لارا دتہ شامل ہیں۔