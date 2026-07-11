'رامائن پارٹ 1' کے ٹریلر کی ریلیز تاریخ کا انکشاف، جانیں کب آ رہی ہے رنبیر کپور کی فلم
'رامائن پارٹ 1' کا ٹریلر ریلیز ہونے میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ بہت جلد اس سے پردہ اٹھنے والا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 1:42 PM IST
حیدرآباد: نمت ملہوترا کی پروڈیوس کردہ اور نتیش تیواری کی ہدایت کاری میں بننے والی افسانوی فلم 'رامائن پارٹ 1' کے ٹریلر کی باضابطہ ریلیز تاریخ تاریخ کا انکشاف کر دیا گیا ہے۔ رنبیر کپور، یش، روی دوبے، اور سنی دیول کی اداکاری والی ملٹی اسٹارر فلم اس دیوالی پر ریلیز ہونے والی ہے۔ اب شائقین کو ٹریلر کا بے صبری سے انتظار ہے اور آج فلم کے ٹریلر کی ریلیز تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ میکرز نے فلم کے بارے میں ایک لمبا نوٹ بھی شیئر کیا ہے۔
'رامائن پارٹ 1' کا ٹریلر کب ریلیز ہوگا؟
آج، 11 جولائی کو میکرز نے اپنے آفیشل انسٹاگرام ہینڈل پر 'رامائن پارٹ 1' کے ٹریلر کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا۔ میکرز نے ایک پوسٹر بھی شیئر کیا ہے جس میں رام، لکشمن اور سیتا کو شاہی محل میں دکھایا گیا ہے۔ میکرز نے رامائن پارٹ 1 کے ٹریلر کی ریلیز تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ "بھارت سے دنیا تک، رامائن پارٹ 1 کا ٹریلر دنیا بھر میں 24 جولائی کو ریلیز کیا جائے گا۔" ہندو کیلنڈر کے مطابق 24 جولائی کو بہت ہی مبارک دن مانا جا رہا ہے۔
میکرز نے پوسٹر پر مزید لکھا کہ "ہزاروں برسوں سے رامائن نے نسلوں کو وقار، ہمت اور صبر کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی ہے۔ پر اب ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی تہذیبی مہاکاویہ دنیا کے سامنے پیش کی جارہی ہے، جو بھارتی سنیما میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔" فلم میں رنبیر کپور، سائی پلوی، روی دوبے، سنی دیول، ارون گوول، یش، کاجل اگروال اور لارا دتہ سمیت دیگر کئی اہم کردار میں نظر آنے والے ہیں۔
فلم کب ریلیز ہوگی؟
نتیش تیواری کی طرف سے ہدایت کردہ، "رامائن" کو نمت ملہوترا کی پرائم فوکس اسٹوڈیو، آٹھ بار آسکر جیت چکے وی ایف ایکس اسٹوڈیو ڈی این ای جی اور یش کے مونسٹر مائنڈ کریشنز کے ساتھ مل کر پروڈیوس کر رہی ہے۔ دو حصوں پر مشتمل یہ فلم دنیا بھر میں آئی میکس پر ریلیز ہوگی۔ پہلا حصہ دیوالی 2026 اور دوسرا دیوالی 2027 کے موقعے پر ریلیز کیا جائے گا۔
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