'رامائن پارٹ 1' کے ٹیزر سے سنی دیول غائب، ہنومان کے کردار میں نہیں دکھا ایک بھی سین
ہنومان جینتی کے موقعے پر آج دو اپریل کو جاری ہونے والے ٹیزر میں ہنومان کی کردار ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی۔
Published : April 2, 2026 at 2:55 PM IST
حیدرآباد: آج ہنومان جینتی کے موقعے پر رامائن پارٹ 1 کا ٹیزر جاری کیا گیا۔ ٹیزر میں رنبیر کپور بھگوان رام کے کردار میں نظر آ رہے ہیں جب کہ یش راون کے کردار میں نظر آ رہے ہیں۔ سائی پلاوی سیتا کے روپ میں، اور روی دوبے لکشمن کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ تاہم حیرت انگیز طور پر ٹیزر آج 2 اپریل کو ہنومان جینتی کے موقع پر جاری کیا گیا ، ہنومان کی ایک جھلک بھی پیش نہیں کرتا ہے۔ فلم رامائن میں سنی دیول آنجہانی پتر ہنومان کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔
ٹیزر میں سنی دیول کیوں غائب تھے؟
سنی، جو غدر 2 اور بارڈر 2 کی کامیابی کے بعد مسلسل فلموں کی شوٹنگ کر رہے ہیں، اب وہ رامائن کے باقی حصوں کی شوٹنگ مکمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، اداکار سیاست دان کو اس فرنچائز کی دوسری قسط میں پہلی کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ اسکرین ٹائم ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا حصہ بھگوان رام کے ایودھیا میں گزارے گئے سالوں اور ان کے عظیم جنگجو اور بادشاہ بننے کے سفر پر توجہ مرکوز کرے گا۔ سنی اپریل میں رامائن پارٹ 2 کی شوٹنگ شروع کرنے والے ہیں۔ اس نے پہلے حصے کے لیے اپنے 15 منٹ کے کیمیو کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے۔
یش کی 'راون' کی شکل ابھی سامنے آنا باقی ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ رامائن: پارٹ 1کے ٹیزر میں 'راکنگ اسٹار' یش کے چہرے کے خدوخال کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن پیچھے سے ان کے انداز نے یقیناً ان کے مداحوں کو موہ لیا ہے۔ یش کو لنکا پتی راون کے اوتار میں اپنی لنکا کی بادشاہی میں غصے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ دریں اثنا ٹیزر میں بنیادی طور پر رنبیر کپور کے کردار کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ سائی پلوی اور روی دوبے کے چہرے دھندلے پڑ گئے ہیں۔ رامائن کی مکمل اسٹار کاسٹ کی بات کریں تو فلم میں رنبیر کپور یش، سائی پلاوی، ارون گوول، روی دوبے، وویک اوبرائے، کاجل اگروال، لارا دتہ، اور سنی دیول سمیت کئی ستاروں کی میزبانی کی جائے گی۔
رامائن کے بارے میں
نمت ملہوترا کی طرف سے تیار کردہ، نتیش تیواری کی ہدایت کاری میں اور ایوارڈ یافتہ اسکرین رائٹر سریدھر راگھون کی تحریر کردہ، رامائن میں آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار ہنس زیمر اور اے آر کی موسیقی پیش کی گئی ہے۔ رحمان روی بنسل اور رمسی ایوری نے پروڈکشن ڈیزائن کو سنبھالا ہے، جب کہ ایکشن سیکونسز کو ہالی ووڈ کے اعلیٰ ترین اسٹنٹ ڈائریکٹرز ٹیری نوٹری اور گائے نورس نے ڈائریکٹ کیا ہے۔