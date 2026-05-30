ڈان تھری تنازعہ: رام گوپال ورما رنویر سنگھ کی حمایت میں سامنے آئے، کہا، ایف ڈبلیو آئی سی ای پر پابندی لگنی چاہیے
انہوں نے فلم انڈسٹری کو پرانا قرار دیا۔ کہا، وہ اب کسی بھی قیمت پر اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کی کوشش کررہے ہیں۔
Published : May 30, 2026 at 12:40 PM IST
حیدرآباد: فلمساز رام گوپال ورما نے رنویر سنگھ کی ڈان 3 سے باہر نکلنے کے بارے میں جاری تنازعہ کے درمیان حمایت کی ہے۔ رنویر کے خلاف عدم تعاون کا نوٹس جاری کرنے پر فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) پر تنقید کرتے ہوئے، ہدایت کار نے اسے مسترد کردیا اور کہا کہ یہ نام نہاد پابندی بالآخر خود ایک "مذاق" بن جائے گی۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کو فرسودہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
فیویس (FWICE) پر پابندی کے لیے ماں کی کال
جمعہ کو فلمساز نے ایکس پر رنویر سنگھ اور فرحان اختر کے درمیان "ڈان 3" پر جاری تنازعہ پر اپنی رائے شیئر کی۔ انہوں نے تنازعہ میں فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) کی مداخلت کو بھی نشانہ بنایا، جس نے صنعت میں وسیع بحث کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے اپنی لمبی پوسٹ لکھ کر شروع کی، "رنویر آفیشل، فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) پر پابندی لگائیں، رنویر آفیشل پر نہیں۔"
BAN “FWICE” and not @RanveerOfficial— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 29, 2026
The so called “BAN” or non co operation in the style of Gandhiji , will eventually become a BIG FAT JOKE on FWICE
This isn’t industry or worker protection, like they are claiming. It is just a pure performative muscle flexing , by an…
"نام نہاد 'پابندی' یا عدم تعاون کی تحریک
ہدایت کار نے لکھا، "نام نہاد 'پابندی' یا عدم تعاون کی تحریک، گاندھی کے انداز میں، بالآخر فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) پر ایک بہت بڑا مذاق ہو گا۔ یہ فلم انڈسٹری یا ورکرز کے تحفظ کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ یہ محض اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک فرسودہ یونین سسٹم کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تلخ سچ یہ ہے کہ ان لاکھوں میں سے اکثر کو دونوں طرف کے تنازعہ کے اندرونی حقائق کا بھی علم نہیں ہے۔"
رنویر سنگھ کی کامیابی پر لوگ رشک کر رہے ہیں
فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) نہ تو عدالتی عدالت ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے مجاز ریگولیٹری ادارہ؛ بلکہ یہ ایک شرمناک عدالت ہے جو انصاف کی فراہمی کا بہانہ کرتی ہے لیکن حقیقت میں قانونی ضابطوں، مناسب عمل اور انصاف کو نظر انداز کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے اکثر مخصوص ایجنڈا رکھنے والے چند لوگوں کی طرف سے پہلے سے طے کیے جاتے ہیں جن میں پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے، بشمول وہ اداکار جو دھورندھر میں @RanveerOfficial کی زبردست کامیابی سے شدید خوفزدہ ہیں۔
تنظیم مایوسی میں چیخ رہی ہے
ڈائریکٹر کے مطابق، اس تنازعہ میں فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) کی مداخلت تنظیم کے لیے "عوامی تعلقات کی ایک بڑی تباہی" ہو گی کیونکہ یہ "مایوسی میں چیخ رہی ہے اور اپنے متروک ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔"
بڑے پیمانے پر پری پروڈکشن کے نقصان کا دعویٰ
ان کا کہنا تھا کہ ’سب سے پہلے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ ہے، فلم انڈسٹری کے لاکھوں کارکنوں کی روزی روٹی کسی ایک اداکار یا پراجیکٹ سے جڑی نہیں ہے، اس لیے یہ ایک کھلا جھوٹ ہے جو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، اس سارے معاملے کے دل میں پروڈیوسر کا بڑے پیمانے پر پری پروڈکشن کے نقصان کا دعویٰ ہے، لیکن یہ سب پرائیویٹ کیسز میں دو کروڑوں کے تنازعے میں فریقین کے درمیان ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان میں کاروبار تو اس میں فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (FWICE) جیسی متعلقہ شخصیات کہاں شامل ہیں؟
چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر ثبوت کے ساتھ سامنے آئے
اس کے علاوہ اس واقعے کی تفصیلات صرف ملوث فریق ہی جانتے ہیں، اس لیے اس معاملے کو بھی دوسرے سول کیس کی طرح ان کے درمیان ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ اگر ایک یا دونوں فریق عدالت میں اپیل کرتے ہیں، تو جج فیصلہ سنائے گا اور اگر، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، کلیدی تکنیکی ماہرین کا وقت اور محنت بھی ضائع ہوئی ہے، تو میں ان میں سے ایک ہوں۔" میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر ثبوت کے ساتھ سامنے آئے اور عوامی طور پر @RanveerOfficial کو موردِ الزام ٹھہرائے اور اس کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کے لیے اپنی فلم پر دوبارہ کبھی کام نہ کرنے کا موقف اختیار کرے۔