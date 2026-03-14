رام گوپال ورما کا دعویٰ: آدتیہ دھر اور یامی گوتم کو انتباہ "محتاط رہیں
فلمساز رام گوپال ورما نے ہدایت کار آدتیہ دھر اور ان کی اہلیہ یامی گوتم کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔
Published : March 14, 2026 at 2:02 PM IST
حیدرآباد: فلمساز رام گوپال ورما نہ صرف اپنی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں بلکہ اپنی بے باکی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب بات انڈسٹری کے اندر ہی مسائل کی ہو۔ حال ہی میں، انہوں نے اری دا سرجیکل اسٹرائیک کے ڈائریکٹر آدتیہ دھر اور ان کی اسٹار بیوی یامی گوتم کے حوالے سے ایک جرات مندانہ دعویٰ کیا، جس نے سب کو حیران کردیا۔
جب سے دھورندھر ریلیز ہوئی ہے، رام گوپال ورما نے فلم اور آدتیہ دھر دونوں کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں آدتیہ کی تعریف کی۔ ورما نے کہا کہ آدتیہ کی بڑھتی ہوئی کامیابی نے فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگوں کو حسد سے بھر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ لوگ ان کے اور ان کی اہلیہ اداکارہ یامی گوتم کے ناکام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔
ایک انٹرویو میں، رام گوپال نے کہا، "آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آدتیہ دھر نے فلم انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہے۔ انہوں نے سنیما کی کہانی سنانے کے پورے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔
فلموں پر جاری کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ورما نے کہا، "ہماری فلمیں دوبارہ کبھی ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ اور میں صرف ہندی سنیما کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں؛ میں تمام زبانوں کی فلموں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تیلگو میں آنے والے کئی بڑے بجٹ کی ایکشن فلموں کی دوبارہ شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے ان کے بجٹ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ انہوں نے انہیں اپنے پراجیکٹس پر نمایاں طور پر زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور کرتے ہوئے اپنے آرام دہ حدود سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔"
فلم ساز نے محض آدتیہ دھر کی تعریف ہی نہیں کی۔ ساتھ ہی یامی گوتم کے بارے میں بھی بات کی۔ جوڑے کو احتیاط کا ایک لفظ پیش کرتے ہوئے، رام گوپال ورما نے کہا کہ آدتیہ دھر اور یامی گوتم کو اب اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ فلم انڈسٹری ان کے ٹھوکر کھانے اور گرنے کا انتظار کر رہی ہے۔
یامی گوتم نے کورٹ روم ڈرامہ حق میں اپنے کردار کے لیے کافی پذیرائی حاصل کی۔ سپرن ورما کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں عمران ہاشمی اور شیبا چڈھا بھی مرکزی کردار میں ہیں احمد خان بمقابلہ شاہ بانو بیگم کیس، جو مسلم خاندانوں میں ازدواجی حقوق سے متعلق تھا۔
13 مارچ کو 'ریڈ لاری فلم فیسٹیول' کے دوران، رام گوپال ورما نے اپنی آنے والی فلموں کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ سرکار 4 کے ساتھ واپسی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار 4 کے علاوہ، ان کے آنے والے پروجیکٹس میں سنڈیکیٹ کے عنوان سے ایک تھرلر فلم بھی شامل ہے۔