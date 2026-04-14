رام چرن کی 'پیڈی' کو ملا ہالی ووڈ والا ٹچ؟ چونکا دیں گی سیٹ کی سے آئی یہ تصویریں
بوچی بابو ثنا کی 'پیڈی' میں رام چرن کے علاوہ شیوا راجکمار، جھانوی کپور، دیویندو شرما، اور جگپتی بابو بھی نظر آئیں گے۔
Published : April 14, 2026 at 12:40 PM IST
حیدرآباد: گلوبل اسٹار رام چرن کی فلم 'پیڈی' 2026 کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک ہے، جس نے اپنے اعلان کے بعد سے کافی سرخیوں بٹوری ہیں۔ جھانوی کپور اور جگپتی بابو بھی اس میں اہم کردار میں نظر آئیں گے۔ رام چرن کو گاؤں کے کرکٹر کے طور پر پیش کرنے کے بعد، میکرز نے حال ہی میں 'پیڈی پہلوان' کے روپ میں ان کا شاندار ٹرانسفارمیشن دکھایا ہے، جس سے ان کے مداح دنگ رہ گئے۔
جیسے جیسے فلم کی ریلیز قریب آ رہی ہے، مداحوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ فلم کے سینماٹوگرافر، آر رتناویلو نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر کلر گریڈنگ پروسس کی کچھ پردے کے پیچھے (BTS) جھلکیاں شیئر کیں۔ وہ اینڈریاس بروکل کے ساتھ فلم کی وژول ڈیٹیلز پر کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پوسٹ میں گریڈنگ سویٹ کی تصاویر، فلم کے اسٹلز بھی دکھائے ہیں جو "پیڈی" کے لیے تیار کیے جا رہے شاندار وژول ٹونز اور باریکی کو دکھاتے ہیں۔
#Peddi Colour grading in full swing 🔥 with my colourist #Andreas @AlwaysRamCharan @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop @vriddhicinemas pic.twitter.com/Kc4Gx8wo3y— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) April 10, 2026
"پیڈی" کا پہلا گانا، "چکیری چکیری،" ریلیز ہوتے ہی چارٹ بسٹر بن گیا اور لوگوں کو اس کے تر و تازہ انداز اور اے آر رحمان کا سگنیچر میجک بے حد پسند آیا۔ اس ٹریک نے تمام پلیٹ فارمز پر 20 کروڑ سے زیادہ ویوز حاصل کرتے ہوئے فلم کے میوزیکل سفر کی ایک دھماکے دار شروعات کی۔
اس رفتار کو جاری رکھتے ہوئے، فلم سازوں نے دوسرا گانا "رئی رئی را را" (Rai Rai Raa Raa) جاری کیا ہے، جو ایک ہائی اینرجی ٹریک ہے جو تیزی سے آن لائن وائرل ہو رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی یوٹیوب پر 5٫8 کروڑ سے زیادہ ویوز حاصل کر لیے ہیں، جس سے فلم کی ریلیز کے تئیں شائقین کی توقعات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
بوچی بابو ثنا کی اسکرپٹ اور ہدایت کاری میں بننے والی "پیڈی" میں شیوا راجکمار، جانوی کپور، دیویندو شرما، اور جگپتی بابو کے ساتھ رام چرن مرکزی کردار میں ہیں۔ وینکٹ ستیش کلیارو نے اپنے بینر وردھی سینماز اور معروف پروڈکشن ہاؤس مائتھری مووی میکرز کے تعاون سے بنی یہ فلم 30 اپریل 2026 کو سینما گھروں میں دستک دینے والی ہے۔
