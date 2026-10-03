راجپال یادو کو جانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مشتاق خان کی تدفین کی وائرل ویڈیوز پر سوشل میڈیا کریئیٹر ناظمہ شیخ کا بیان
ناظمہ شیخ نے ایک ویڈیو شیئر کی،جس میں انہوں نے دعائیہ مجلس اور تدفین کے دوران پیش آنے والے واقعے کی وضاحت کی۔
By ANI
Published : October 3, 2026 at 12:28 PM IST
ممبئی (مہاراشٹر): سوشل میڈیا کریئیٹر ناظمہ شیخ نے اداکار راجپال یادو سے متعلق تنازع پر خاموشی توڑ دی ہے۔ حال ہی میں کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مرحوم اداکار مشتاق خان کی دعائیہ مجلس کے دوران راجپال یادو کو وہاں سے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تاہم ناظمہ شیخ نے واضح کیا ہے کہ ان کا غصہ راجپال یادو پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر تھا جو تعزیتی اجتماع کے دوران تصاویر کھینچ رہے تھے۔
جمعہ کو ناظمہ شیخ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے دعائیہ مجلس اور تدفین کے دوران پیش آنے والے واقعے کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق کئی رپورٹس میں ’’غلط فہمیاں‘‘ پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں سے اپیل کی کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے واقعے کا مکمل پس منظر سمجھیں۔
ناظمہ شیخ نے ویڈیو میں کہا، میرا نام ناظمہ شیخ ہے اور آج میں مشتاق خان کی دعائیہ مجلس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس معاملے کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور افواہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ اس لیے آج میں حقیقت بتانا اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔
انہوں نے کہا کہ راجپال یادو اور مشتاق خان کے درمیان انتہائی قریبی تعلق تھا۔ راجپال یادو مشتاق خان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ ناظمہ کے مطابق مشتاق خان کے انتقال سے تقریباً دو گھنٹے قبل بھی راجپال یادو ان کے ساتھ موجود تھے۔
انہوں نے مزید کہا، راجپال بھیا مشتاق خان کے بہت قریب تھے۔ وہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے تھے اور دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ مشتاق خان کے انتقال سے دو گھنٹے قبل بھی راجپال بھیا ان کے ساتھ تھے۔ جب مشتاق خان کو قبرستان لے جایا گیا، تب بھی وہ موجود تھے اور دعائیہ مجلس میں بھی شریک ہوئے تھے۔
ناظمہ شیخ نے کہا کہ وہ یہ حقائق اس لیے سامنے لا رہی ہیں تاکہ لوگ اصل صورتحال کو سمجھ سکیں اور غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا غصہ ان افراد پر تھا جو تعزیتی اجتماع کے ماحول کو سمجھے بغیر صرف تصاویر کھینچنے میں مصروف تھے۔ ان کے مطابق یہ اجتماع اداکار مشتاق خان کے غم میں شریک ہونے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔
ناظمہ نے کہا، میرا غصہ ان لوگوں پر تھا جو وہاں موجود ماحول اور صورتحال کو سمجھے بغیر صرف تصاویر کھینچنے آئے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میں یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میرا غصہ راجپال بھیا پر نہیں تھا۔ میرا غصہ ان لوگوں کے خلاف تھا جو ایسے وقت اور جگہ پر تصاویر کھینچ رہے تھے، جہاں لوگ غم میں شریک ہونے اور اپنی تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
ناظمہ شیخ نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ واقعے سے متعلق گمراہ کن بیانیے نشر نہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے میڈیا سے وابستہ دوستوں سے اپیل کرتی ہوں کہ گمراہ کن خبریں نہ چلائیں۔ براہ کرم مکمل پس منظر کو سمجھیں اور پوری حقیقت شائع کریں۔ واضح رہے کہ اداکار مشتاق خان کا 24 ستمبر کو ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں انتقال ہوگیا تھا۔ کینسر کی تشخیص کے بعد ان کی طبیعت تیزی سے بگڑ گئی تھی۔ مشتاق خان کے بیٹے محسن خان نے بھی بتایا تھا کہ ان کے والد کینسر سے لڑ رہے تھے، جو تیزی سے بڑھ گیا تھا۔
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مشتاق خان کی آخری رسومات 25 ستمبر کو ممبئی میں ادا کی گئیں۔ اس موقع پر فلم انڈسٹری سے وابستہ کئی شخصیات نے شرکت کی، جن میں راجپال یادو، سنجے مشرا، منیش وادھوا، شہزاد خان، زید دربار اور کامیڈین سنیل پال کے علاوہ فلمساز انیس بزمی بھی شامل تھے۔