راجپال یادو نے شرڈی مندر کا درشن کیا، 'بھوت بنگلہ' کی کامیابی کے لیے سائی بابا سے آشیرواد مانگے
راجپال یادو نے مندر کا درشن کرنے کے بعد مداحوں سے بھی بات کی اور ان کی محبتوں کے لیے شکریہ ادا کیا۔
Published : April 4, 2026 at 1:54 PM IST
شرڈی (مہاراشٹر): اداکار راجپال یادو نے حال ہی میں شرڈی کا دورہ کیا اور شرڈی کے سائی بابا کی پر پوجا کی اور اپنی آنے والی فلم بھوت بنگلہ کی کامیابی کے لیے دعا مانگی، جو 17 اپریل کو ریلیز ہونے والی ہے۔
درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ وہ سال 2020 تک باقاعدگی سے شرڈی جاتے تھے، لیکن کورونا 19 وبائی امراض کی وجہ سے جاری نہیں رہ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بار انہوں نے مضبوط روحانی احساس کا تجربہ کیا۔ انہوں نے کہا آج میں نے سائی بابا کی پکار محسوس کی، اسی لیے میں درشن کے لیے آیا ہوں۔
یادو نے پوری عقیدت کے ساتھ سائی بابا کی سمادھی پر پوجا کی۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، انہوں نے کہا "سائی بابا میرے لیے ایک تحریک ہیں۔ وہ ایک مثبت توانائی ہے۔ سائی بابا ایک سوچ ہیں۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ سائی بابا ہمیں جس شکل میں بھی ہم ان پر یقین رکھتے ہیں دکھائی دیتے ہیں۔"
اداکار نے چیک باؤنس کیس سے متعلق اپنی ماضی کی قانونی پریشانیوں کے بارے میں بھی مختصراً بات کی۔ انہوں نے ساتھی اداکاروں اور خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس دوران ان کا ساتھ دیا۔ ’’جب میں پیدا ہوا تو میں نے ایک بار گنگا میں ڈبویا، اس کے بعد میں نے زندگی میں کئی بار ٹھوکریں کھائی، اور بار بار ان کشمکش سے باہر بھی آیا ہوں، اگر میں زندگی میں کامیاب ہوا تو یہ آپ کی محبت اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے اور میں اس کا مقروض رہوں گا۔ زندگی ہلچل سے بھری ہوئی ہے، لیکن سائی بابا کی آشیرواد ہمیشہ رہتا ہے۔
تاہم یادو نے کیس میں تازہ ترین پیش رفت پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ حال ہی میں دہلی ہائی کورٹ نے انہیں زیر التواء واجبات کی ادائیگی کے لیے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا اور بار بار تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالت نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔
دریں اثنا بھوت بنگلہ ایک ہارر کامیڈی فلم ہے جس میں اکشے کمار اور پریش راول جیسے اداکاروں کے ساتھ راجپال یادیو بھی شامل ہیں۔ اداکار نے کہا کہ انہوں نے فلم کی کامیابی کے لیے سائی بابا سے دعا کی ہے۔
اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یادو نے مندر کے باہر مداحوں سے بھی بات چیت کی۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے جمع ہوئے، اور اداکار نے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہلکے پھلکے لمحے میں مراٹھی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مداحوں سے کہا کہ "آپ سب اتنی اچھی تصاویر لی ہے، میری بھی کچھ لے لیں۔ ان کے دورے کے دوران انہیں مندر کے حکام نے سائی بابا کی مورتی اور ایک شال سے بھی نوازا۔