راجپال یادو نے انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے کیلئے سخت جد و جہد کی، جیل میں بند اداکار کے دکھ بھرے سفر کی داستان
راجپال یادیو کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے 15 منٹ بعد انتقال کر گئی تھیں جب اداکار کی عمر 20 سال تھی۔
Published : February 12, 2026 at 11:19 AM IST
حیدرآباد: راجپال یادو اس وقت دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ اداکار نے 10 فروری کو بینک قرض ادا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد چیک باؤنس ہونے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ اس سے بالی ووڈ اور ان کے مداحوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ تاہم کچھ اداکار اور فلم انڈسٹری سے باہر کے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اداکار نے 90 کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور کئی قابل ذکر کامیڈیوں میں اپنی کامیڈی سے قہقہے لگائے۔ راجپال کی اداکاری کی زیادہ تر فلمیں ہٹ رہی ہیں۔ اداکار کے لیے اس مشکل وقت میں، ہم اس بات پر بات کریں گے کہ کس طرح انھوں نے اپنی محنت سے بالی ووڈ میں ایک مقام حاصل کیا۔
انہوں نے اپنے اداکاری کیرئیر کا آغاز کیسے اور کہاں کیا؟
راجپال یادیو اپنے پورے بالی ووڈ کیرئیر میں متعدد ہٹ فلموں میں نظر آئے۔ ابتدائی طور پر اپنے گاؤں کندرا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ شاہجہاں پور ضلع چلے گئے۔ وہاں انہوں نے تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا اور اداکاری کا فن سیکھا۔ راجپال نے 1987 سے 1992 تک تھیٹر میں کام کیا، اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج بھی وہ کمانڈنگ رول کرتے ہیں۔ اپنی تھیٹر کی تعلیم کے بعد، راجپال نے لکھنؤ کی بھارت ندو ناٹیہ اکیڈمی میں داخلہ لیا۔
لکھنؤ کے بعد، راجپال یادو نے دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں داخلہ لیا، جس نے اپنے بالی ووڈ میں ڈیبیو کی راہ ہموار کی۔ 1999 میں، انہوں نے اجے دیوگن، کاجول، اور مہیمہ چودھری کی اداکاری والی فلم "دل کیا کرے" میں اسکول کے چوکیدار کے طور پر ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔ اس سے ان کا بالی ووڈ ڈیبیو ہوا۔ "ہنگامہ،" "ہلچل،" "مجھ سے شادی کروگی،" "گرم مسالہ،" "بھاگم بھاگ،" "بھول بھولیا،" "پھر ہیرا پھیری،" "چپ چپ کے،" "پارٹنر،" "ڈھول،" "گوڈ تسی گریٹ ہو،" "کرش 3"، "بھولہ 3" اور "بھولیا" جیسی کامیاب فلمیں بنائی گئیں۔ ایک ایسا احساس کہ لوگ راجپال یادو کو جانی لیور سے زیادہ پیار کرنے لگے۔ ان کی آنے والی فلموں میں "بھوت بنگلہ" اور "ویلکم 3" شامل ہیں۔ اداکار تقریباً 150 فلموں میں کام کر چکے ہیں۔
مزید پڑھیں:'اچھے دن جلد آئیں گے': گووندا کی خاموشی توڑنے کے بعد سنیتا نے ایک خفیہ پوسٹ شیئر کی، ایک پرانی تصویر شیئر کی
راجپال یادو کی عمر 20 سال تھی، اور ان کے خاندان نے ان کی شادی طے کی۔ جب ان کی پہلی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا تو وہ جنم دینے کے 15 منٹ بعد ہی فوت ہو گئی۔ راجپال یادو اپنے گاؤں کے باہر شاہجہاں پور میں شوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ خبر سن کر ان کا دل ڈوب گیا۔ اداکار کے لیے اپنی اہلیہ کے کندھے پر ہاتھ ڈالنا بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ پھر رادھا ان کی زندگی میں آئی۔ راجپال کینیڈا میں فلم ہیرو - اے لو اسٹوری آف اے اسپائی کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ وہ وہاں رادھا سے ملے، اور ہندوستان واپس آنے کے بعد، انہوں نے 10 ماہ تک خط و کتابت کی۔ 2003 میں راجپال نے رادھا سے شادی کی اور دوبارہ آباد ہو گئے۔ اب ان کی قید نے پورے خاندان پر اداسی کی لہر دوڑادی ہے۔