سورو گنگولی کی سالگرہ پر ایک بڑا تحفہ: راج کمار راؤ کی بایوپک 'دادا' کی پہلی جھلک جاری، ریلیز کی تاریخ کا انکشاف
آپ کو فلم کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال یعنی 2027 میں ریلیز ہونے والی ہے۔
Published : July 8, 2026 at 12:18 PM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر اور کپتان سورو گنگولی کی بائیوپک کے حوالے سے طویل عرصے سے قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں۔ آج سات جولائی کو سورو گنگولی کی 54 ویں سالگرہ بایوپک کا عنوان دادا دی سورو گنگولی کی کہانی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، راج کمار راؤ فلم میں سابق کپتان کا کردار ادا کیا ہے بایوپک دادا سے راجکمار راؤ کی پہلی جھلک بھی سامنے آگئی ہے۔ تاہم فلم کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس سال کی بجائے اگلے سال یعنی 2027 میں ریلیز ہونے والی ہے۔
راج کمار راؤ کی 'دادا' کی پہلی جھلک
بایوپک 'دادا' میں راجکمار راؤ کا سورو گنگولی کے روپ میں واقعی متاثر کن ہے۔ اس پہلی نظر میں وہ اپنی ٹی شرٹ اتار کر لارڈز کے پویلین میں لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو 13 جولائی 2002 کے مشہور لمحے کو دوبارہ بنا رہے ہیں، جب گنگولی نے نیٹ ویسٹ ٹرائی سیریز کے فائنل میں انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد ایسا ہی کیا تھا۔ گنگولی کے اس جشن منانے کے اشارے نے کافی تنازعہ کھڑا کر دیا تھا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا کی تاریخی جیت کا آج بھی چرچا ہے۔ یہ فلم 14 مئی 2027 کو ریلیز ہونے والی ہے، عید کے تہوار اور ایک طویل چھٹی والے ہفتے کے آخر میں۔
سورو گنگولی کا رد عمل
سابق کپتان سورو گنگولی نے اپنی بایوپک کے فرسٹ لک پر اپنا ردعمل شیئر کیا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹر شیئر کرتے ہوئے، 'دادا' نے لکھا، "اب تک کا بہترین تحفہ؛ میں اپنے کور ڈرائیو شاٹ کو دیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔
پروڈیوسر اور ڈائریکٹر
دادا: 'دی سورو گنگولی سٹوری' کو وکرمادتیہ موٹوانے نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے لو رنجن اور انکور گرگ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے گلشن کمار، بھوشن کمار، ٹی سیریز، اور ڈی بی ایل کے ذریعہ پیش کیا جائے گا۔ یہ فلم لو فلمز کے بینر تلے بنائی گئی ہے۔ خاص طور پر، سورو نے 2021 میں اپنی بایوپک کا اعلان کیا تھا۔ یہ فلم ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر بی سی سی آئی کے صدر کے طور پر ان کے دور تک کے سفر کو بیان کرے گی۔ اس میں بڑے پیمانے پر بجٹ ہونے کی اطلاع ہے۔
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سب سے پہلے رول کی پیشکش کس کو ہوئی؟
میڈیا رپورٹس کے مطابق رنبیر کپور اور آیوشمان کھرانہ کے نام بھی ’دادا‘ (سوراو گنگولی) کی بایوپک کے لیے سامنے آئے تھے۔ جبکہ رنبیر کے انکار کے بعد ایوشمان کھرانہ کو اس کردار کی پیشکش کی گئی تھی- اور انہوں نے فلم سائن بھی کر لی تھی- آخرکار انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بعد میں سورو گنگولی نے خود راج کمار راؤ کو اس کردار کے لیے منظوری دی۔