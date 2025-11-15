راج کمار راؤ والد بن گئے، بیوی پترلیکھا نے شادی کی چوتھی سالگرہ پر بیٹی کو جنم دیا، مشہور شخصیات نے مبارکباد دی
دونوں 15 نومبر2021 کو ازدواجی رشتے میں منسلک ہو ئے تھے۔ اب ان کے لیے یہ ڈبل جشن کا دن بن گیا ہے۔
Published : November 15, 2025 at 10:46 AM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اسٹار جوڑے راجکمار راؤ اور پترلیکھا نے آج صبح 15 نومبر کو اپنے مداحوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی۔ بالی ووڈ ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا ہے۔ حال ہی میں کترینہ کیف نے بیٹے کو جنم دیا اور اب پترلیکھا ایک بیٹی کی ماں ہیں۔ راجکمار راؤ اور پترلیکھا شادی کے چار سال بعد والدین بن گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج 15 نومبر کو اس جوڑے کی شادی کی چوتھی سالگرہ ہے۔ لہذا آج جوڑے کے لئے یہ ڈبل جشن کا دن ہے۔ دریں اثنا راج کمار اور پترلیکھا کو والدین بننے پر پہلے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔
جوڑے کے گھر ہوئی بیٹی
راجکمار راؤ اور پترلیکھا نے 15 نومبر کو صبح سویرے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر خوشخبری کا ایک ٹکڑا شیئر کیا۔ اسٹار جوڑے نے لکھا، "ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کی مہربانیوں سے ہمیں بیٹی جیسی نعمت ملی ہے۔ اوپر والے نے ہماری شادی کی چوتھی سالگرہ پر ہمیں دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔" یہ جوڑا آج اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی شادی کی چوتھی سالگرہ منا رہا ہے۔ شائقین اور مشہور شخصیات یکساں طور پر انہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: کس پر الزام لگائیں...'امیتابھ بچن نے دھرمیندر سے ملاقات کے بعد ایک پوسٹ شیئرکی، بگ بی کے چہرے پر اداسی عیاں تھی
مشہور شخصیات اور مداحوں نے دی مبارکباد
فرح خان، سوفی چودھری، نیہا دھوپیا، سونم کپور، کریتی سینن، ورون دھون، نیتانشی گوئل، علی فضل، سنیل گروور، انیل کپور، بھارتی سنگھ، اور گلوکارہ نیتی موہن نے پہلی بار والدین بننے پر راج کمار راؤ اور پترلیکھا کو نیک خواہشات بھیجی ہیں۔ مزید برآں، راج کمار کے مداح انہیں مبارکباد دینے کے لیے تبصرے کے سیکشن میں سرخ دل والے ایموجیز کا اشتراک کر رہے ہیں۔ راج کمار اور پترلیکھا نے 15 نومبر 2021 کو شادی کی۔ اس سے قبل انہوں نے فلم سٹی لائٹس میں ایک ساتھ کام کیا تھا۔