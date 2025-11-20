سالگرہ: عامر خان کو چین میں سپر اسٹار بنانے والے راجکمار ہیرانی کی 16 سال پرانی فلم، اداکار کی فلمیں زبردست منافع کمانے لگیں، جانیں کیسے؟
16 سال قبل ریلیز ہوئی اس فلم نے چین میں عامر خان کی قسمت چمکائی تھی اور ناظرین کو ایک بڑا پیغام بھی دیا تھا۔
Published : November 20, 2025 at 1:52 PM IST
حیدرآباد: ہدایت کار راج کمار ہیرانی، جو اپنی طاقتور فلموں جیسے منا بھائی ایم بی بی ایس، لگے رہو منا بھائی، تھری ایڈیٹس، پی کے، سنجو، اور ڈونکی کے لیے مشہور ہیں، آج 20 نومبر کو اپنی 62 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اپنی شاندار فلموں کے لیے ہیرانی کو ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک قابل احترام ہدایت کار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہدایتکاری کیرئیر کا آغاز اشتہارات سے کیا اور اب وہ ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک اعلیٰ ترین ہدایت کار ہیں۔ ان چھ فلموں نے انہیں ٹاپ ڈائریکٹرز میں شامل کیا ہے۔
ان چھ فلموں میں سے راجکمار ہیرانی کی ایک فلم نے چین میں عامر خان اور ان کی فلموں کے لیے بڑے پیمانے پرمداحوں کی تعداد بڑھادی ۔ یہی وجہ ہے کہ عامر خان کی دنگل چین میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی۔ آئیے اس فلم کے بارے میں جانتے ہیں۔
وہ کونسی فلم ہے؟
اس فلم کا نام تھری ایڈیٹس ہے جو 2009 میں ریلیز ہوئی۔ایک انٹرویو میں عامر خان نے بتایا کہ کیوں ان کی فلمیں ہٹ ہوتی ہیں اور چین میں زبردست بزنس کرتی ہیں۔ عامر خان نے وضاحت کی کہ چین میں کسی نے تھری ایڈیٹس کی پائریٹڈ کاپی جاری کی، اور لوگوں نے ایک کے بعد ایک دیکھا، اور انہیں پسند آیا۔ یہی وجہ ہے کہ تھری ایڈیٹس کے بعد ریلیز ہونے والی عامر خان کی دیگر فلمیں چین میں بڑے پردے پر ریلیز ہوئیں، کیونکہ تھری ایڈیٹس نے وہاں مداحوں کی تعداد حاصل کر لی تھی۔
عامر خان کی فلمیں چین میں کماتی ہیں۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ عامر خان کی 2016 کی فلم دنگل نے چین میں 40 ملین سے زیادہ ٹکٹ فروخت کیے اور ₹ 1,300 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی۔ دنگل ہندوستان کی اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے۔ دنگل نے دنیا بھر میں ₹ 2,000 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی۔ دنگل کی کمائی کے قریب آنے کے باوجود، باہوبلی 2 اور پشپا 2 اس کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہے۔
دریں اثنا، عامر خان کی فلم پی کے نے چین میں 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی۔ مزید برآں، عامر خان کی سیکرٹ سپر اسٹار بھی چینی باکس آفس پر ایک زبردست ہٹ بن گئی، جس نے تقریباً 800 کروڑ روپے کمائے۔ اب، راجکمار ہیرانی اور عامر خان ایک ساتھ دادا صاحب پھالکے کی بائیوپک پر کام کر رہے ہیں۔