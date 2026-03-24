'دھرندھر 2' دیکھنے کے بعد رجنی کانت نے آدتیہ دھر کو 'باکس آفس کا باپ کہا
آدتیہ دھر نے رجنی کانت کی دھرندھر 2 کی تعریف کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے-
Published : March 24, 2026 at 3:51 PM IST
حیدرآباد: دھرندھر دی ریوینج کی تعریف کرنے والے مداحوں کی فہرست میں اب ایک اور نام شامل ہوگیا ہے۔ ہندوستانی سنیما کے سپر اسٹار 'تھلائیوا' رجنی کانت نے بھی دھرندھر 2 دیکھی ہے۔ فلم دیکھنے کے بعد رجنی کانت اپنے جوش پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی بھرپور تعریف کی۔ رجنی کانت نے اپنے 'X' ہینڈل کے ذریعے دھورندھر 2 کے لیے اپنی تعریف شیئر کی۔ خود رجنی کانت سے دھورندھر 2 کی ایسی تعریف سن کر واقعی فلم سازوں کا دن بنا ہے۔ فلم کے ہدایت کار آدتیہ دھر نے رجنی کانت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے الہام کا ذریعہ تسلیم کیا۔ آدتیہ دھر نے رجنی کانت کا دھورندھر 2 کی تعریف کے لیے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
What a film … #Dhurandhar2 !!! Aditya Dhar 🫡 box office -ka baap !!! Many congratulations to Ranveer and the entire cast and crew. A must watch film for every indian. Jai hind 🇮🇳 @AdityaDharFilms @RanveerOfficial— Rajinikanth (@rajinikanth) March 23, 2026
رجنی کانت نے دھورندھر 2 دیکھنے کے بعد کیا کہا؟
رجنی کانت نے گزشتہ رات دھورندھر 2 دیکھا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر فلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: "کیا فلم دھورندھر 2 ہے! آدتیہ دھر باکس آفس کے غیر متنازعہ بادشاہ ہیں۔ رنویر سنگھ اور پوری کاسٹ اور عملے کو مبارکباد۔ یہ ہر ہندوستانی کے لیے دیکھنا ضروری فلم ہے۔ جئے ہند۔" X پر رجنی کانت کی پوسٹ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ وہ دھورندھر 2 دیکھنے کے بعد کتنے متاثر ہوئے تھے۔
دریں اثنا رجنی کانت کی تعریف پر اظہار تشکر کرتے ہوئے دھورندھر 2 کے ڈائریکٹر آدتیہ دھر نے 'تھلائیوا' کی پوسٹ کا جواب دیا — آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔
مزید پڑھیں: 'بھوت بنگلہ' کا ٹیزر 'تو ہی دیسدا' آؤٹ: اکشے کمار اور ومیکا گبی کی رومانوی کیمسٹری نے دل جیت لیے
آدتیہ دھر نے کیا کہا؟
دھورندھر 2 کے لیے رجنی کانت کے تعریفی الفاظ کا جواب دیتے ہوئے، فلم کے ہدایت کار، آدتیہ دھر نے لکھا سر ہم آپ کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں زندگی بھر سیٹیاں، ہنسی، آنسو اور بہت کچھ کا تجربہ کرایا ہے۔ کئی دہائیوں سے، آپ آج بھی اسی توانائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آج بھی آپ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔