ایک وائرل ریل پر تنقید کا نشانہ بننے کے بعد راہل رائے نے کہا کہ 'اگر ممکن ہو تو مجھے کام دو'
راہل نے کھل کر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ اس وقت جاری قانونی معاملات سے نمٹ رہے ہیں۔
Published : April 30, 2026 at 2:51 PM IST
حیدرآباد: اداکار راہل رائے نے آخرکار ایک جذباتی اپ ڈیٹ شیئر کرکے اپنی حالیہ سوشل میڈیا پوسٹس کے ارد گرد جاری بز کا جواب دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی جدوجہد، لچک اور کام جاری رکھنے کے اٹل عزم کے بارے میں بات کی۔ فلم عاشقی سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار — ان کی کئی ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد آن لائن ٹرینڈ کر رہے ہیں، جس نے ناظرین کی طرف سے ملا جلا ردعمل حاصل کیا۔
اپنی خاموشی توڑتے ہوئے راہل نے کھل کر اپنے موجودہ حالات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اس وقت جاری قانونی معاملات سے نمٹ رہے ہیں جس کے لیے انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ مسائل نئے نہیں ہیں اور 2020 میں ان کے دماغ سے متعلق صحت کی پیچیدگیوں سے پہلے بھی موجود تھے۔
انہوں نے لکھا کہ میں اپنا کام ایمانداری اور عاجزی کے ساتھ انجام دیتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو انہیں اس کا مذاق اڑانے کے بجائے حقیقی اور قابل احترام کام تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان ٹرولز پر بھی تنقید کی جنہوں نے ان کی حالیہ ویڈیو کا مذاق اڑایا، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح کے ردعمل ان پر کم اور ان پر زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔
راہول نے پوسٹ میں صحت کا بھی ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ اسٹروک سے صحت یاب ہونے کے بعد، انہوں نے متحرک رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے لیے کام محض پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ انہیں مقصد کا احساس دلاتا ہے اور ان کے دماغ کو مصروف رکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں جب تک زندہ ہوں کام کرتا رہنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ انہوں نے تسلیم کیا کہ تنقید بعض اوقات تکلیف دہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیغام کو ایک پرعزم بیان کے ساتھ ختم کیا: "آپ مجھے توڑ نہیں سکتے۔"
اداکار کی پوسٹ کو فلمی برادری کی طرف سے فوری حمایت حاصل ہوئی۔ کوریوگرافر اور فلمساز فرح خان نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں پیار بھیجا۔ اداکار سونو سود نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ’’بھائی جھولتے رہو‘‘۔ تجربہ کار اداکار انوپم کھیر نے ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں "بہترین" قرار دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی کافی ردعمل ظاہر کیا۔
منیش پال نے اپنی "محبت اور احترام" کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مزید کامیابی کی خواہش کی۔ اداکارہ شلپا شروڈکر نے راہول کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔
راہول رائے کے کیریئر میں اتار چڑھاؤ دونوں ہی آئے ہیں۔ 1990 کی فلم عاشقی کی ریلیز کے بعد وہ راتوں رات اسٹار بن گئے۔ تاہم، ان کے بعد کی فلموں نے کامیابی کی سطح حاصل نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے 2007 میں بگ باس جیتنے کے بعد دوبارہ شہرت حاصل کی۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر 2020 میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں برین اسٹروک ہوا، جس کے بعد ان کی صحت تشویشناک ہوگئی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی صحت یابی پر توجہ دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کام پر واپس آ رہے ہیں۔