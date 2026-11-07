راحہ کپور کی سالگرہ کی اندرونی جھلکیاں: عالیہ اور رنبیر نے گھر پر اپنی بیٹی کی سالگرہ منائی
راحہ 6 نومبر 2022 کو پیدا ہوئی۔ وہ اپنے والدین، رنبیر اور عالیہ کی شادی کے محض سات ماہ بعد دنیا میں آئی۔
Published : November 7, 2026 at 3:26 PM IST
حیدرآباد: رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی پیاری بیٹی راحہ آج 6 نومبر کو 4 برس کی ہو گئیں۔ عالیہ اور رنبیر نے اپنی "شہزادی" کی چوتھی سالگرہ انتہائی دھوم دھام سے منائی۔ راحہ کی چوتھی سالگرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ عالیہ نے گھر پر منعقدہ اس جشن کی جھلکیاں شیئر کیں نیلے رنگ کی تھیم والے سالگرہ کے کیک سے لے کر راحہ کے اپنے کریونز (رنگین پنسلوں) کے ساتھ وقت گزارنے تک، ان تصاویر میں کئی خوشگوار لمحات قید ہیں۔ ہمیشہ کی طرح، رنبیر اور عالیہ نے اپنی بیٹی کا چہرہ مداحوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔
راحہ کی ’پیسٹل‘ (ہلکے رنگوں والی) تھیم پر مبنی سالگرہ کی تقریب
7 نومبر کو عالیہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کئی تصاویر شیئر کیں اس سے ایک روز قبل، انہوں نے ’رامائن‘ کے سیٹ پر رنبیر کے ساتھ راہا کی تصاویر پوسٹ کی تھیں۔ سالگرہ کی سجاوٹ میں ایک دلچسپ اور ’ونٹیج‘ (قدیم طرز کا) انداز جھلک رہا تھا۔ غباروں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجی ایک ہلکے نیلے رنگ کی ’کیمپر وین‘ (گاڑی نما خیمہ) اس سجاوٹ کا مرکزی نقطہ تھی۔ وین کے اوپر لگے ایک بورڈ پر سرخ رنگ کے حروف میں لکھا تھا: "راہا کی چوتھی سالگرہ"۔
عالیہ نے پارٹی سے اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی۔ پھولوں کے ڈیزائن والے، تہوں میں بنے لباس میں ملبوس، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے گلابی ربن سے سجا ہوا ایک چھوٹا نیلا گفٹ بیگ تھام رکھا تھا۔ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان نے اس جشن کو رنگا رنگ مگر انتہائی نجی اور محدود رکھا۔ تصاویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا: وہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ ہماری ننھی 'یونیکورن'۔ بے حد پیاری اور ہماری جان۔
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عالیہ اور رنبیر نے کیک کاٹا
ایک تصویر میں عالیہ اور رنبیر، راحہ کو تھامے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ وہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہی ہے۔