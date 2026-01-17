گلوکارہ بی پراک کو لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی، پولیس کی تحقیقات شروع
بی پراک سے 10 کروڑ روپے کی بھاری تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے شکایت درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
Published : January 17, 2026 at 5:04 PM IST
موہالی (پنجاب): پنجابی گلوکارہ دلنور نے موہالی پولیس میں شکایت درج کروائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہیں دھمکی آمیز کال موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دوست بالی ووڈ اور پنجابی گلوکار بی پراک سے ایک ہفتے کے اندر 10 کروڑ روپے کا تاوان ادا کرے ورنہ ناقابل تصور نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موہالی کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کو اس کی شکایت کے مطابق، فون کرنے والے نے اپنی شناخت ارجو بشنوئی کے طور پر کی، جو مبینہ طور پر لارنس بشنوئی گینگ کا رکن ہے۔
دلنور کی شکایت کے مطابق، اسے 5 جنوری کو بیرون ملک کے نمبر سے دو مس کالز موصول ہوئیں، جن کا اس نے جواب نہیں دیا۔ 6 جنوری کو، دلنور نے کہا کہ اسے ایک اور بیرون ملک نمبر سے ایک اور کال موصول ہوئی، جس کا انہوں نے جواب دیا لیکن بات چیت کو مشکوک معلوم ہونے کے بعد جلد ہی رابطہ منقطع ہوگیا۔
اس کے فوراً بعد، دلنور نے بتایا کہ اسے ایک صوتی پیغام بھی ملا جس میں تاوان کی دھمکی دی گئی تھی۔ مبینہ آڈیو پیغام میں، کال کرنے والے نے کہا کہ ₹ 10 کروڑ (100 ملین روپے) کی رقم ایک ہفتے کے اندر ادا کی جائے، ورنہ بی پراک کو شدید نقصان پہنچے گا۔
کال کرنے والے نے دھمکی کو ہلکے سے نہ لینے کی تنبیہ کی اور لارنس بشنوئی گینگ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندوستان سے باہر کام کر رہا ہے۔ دلنور نے 6 جنوری کو ایس ایس پی موہالی کو تحریری شکایت درج کرائی۔
یہ دھمکی لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے حالیہ بھتہ خوری اور فائرنگ کے واقعات کی ایک سیریز کے درمیان سامنے آئی ہے۔ اس سال کے شروع میں، نئی دہلی کے روہنی میں ایک تاجر کے گھر کے باہر مجرموں نے تقریباً 25 گولیاں چلائیں۔
اسی طرح کے واقعات پسم وہار اور مشرقی دہلی میں بھی رپورٹ ہوئے، جہاں دھمکی آمیز فون کالز کے بعد فائرنگ کی گئی۔ دہلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کے دو واقعات میں ملوث ملزمان کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کیا گیا۔ نئے دھمکی کیس کی تحقیقات فی الحال جاری ہے۔
پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بی پراک بالی ووڈ اور پنجابی موسیقی کا ایک معروف نام ہے، جس کے بہت سے چارٹ ٹاپنگ گانے اس کے کریڈٹ پر ہیں۔ ان کے کچھ مقبول گانوں میں فلم "کیسری،" "رانجھا،" "مانا دل،" اور "شیر شاہ" کے "کیسریو رنگ" کے "تیری مٹی،" "فی الحال " اور "پچھتاوگے" شامل ہیں۔