پریانکا چوپڑا 'دی گریٹ انڈین کپل شو سیزن 4' کے سیٹ پر پہنچیں، کپل شرما مزے کے موڈ میں نظر آئے
عالمی اسٹار پرینکا چوپڑا 'دی گریٹ انڈین کپل شو سیزن 4' میں شامل ہوئیں۔ یہ شو کچھ دنوں میں نشر ہونے والا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 10:59 AM IST
ممبئی: عالمی آئیکن پریانکا چوپڑا جونس اس وقت ممبئی میں ہیں۔ اداکارہ کو اسٹار کامیڈین کپل شرما کے شو ’دی گریٹ انڈین کپل شو‘ کے سیزن 4 کے سیٹ پر دیکھا گیا، جو کچھ دنوں میں نشر ہونے والا ہے۔ ایپی سوڈ کے دوران کپل شرما کو اپنے خاص مہمان کے ساتھ مذاق کرتے دیکھا گیا۔
پرینکا چوپڑا بدھ کو ’دی گریٹ انڈین کپل شو‘ سیزن 4 کے سیٹ پر پہنچیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی آمد کی کئی تصاویر اور ویڈیو کلپس منظر عام پر آچکے ہیں، جس سے شو میں اس کی موجودگی کے بارے میں مزید جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔
سیٹ پر آنے سے پہلے دیسی گرل اور کپل شرما نے کیمروں کے سامنے ایک ساتھ پوز دیا۔ پرینکا کو سفید اور نیلے رنگ کے پھولوں والے آف شولڈر لباس میں دیکھا گیا، جب کہ کپل سیاہ لباس میں نظر آئے۔
اس دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی، جب ایک پاپرازی نے کہا، "سر، میں 'کس کس کو پیار کرو 2' کا انتظار کر رہا ہوں۔" جواب میں کپل نے پریانکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ پسند ہے۔ اس پر پرینکا ہنس پڑیں جس سے سیٹ پر خوشی کا ماحول بن گیا۔
پرینکا نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر فلائٹ میں لی گئی ایک سیلفی پوسٹ کی۔ انہوں نے کپل شرما کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، ’’کپل شرما، بہتر ہے کہ آپ تیار رہیں‘‘۔ اس نے آنے والے سیزن میں اپنی شرکت کی تصدیق کرتے ہوئے "دی گریٹ انڈین کپل شو" کو بھی ٹیگ کیا۔
کپل نے حال ہی میں شوٹنگ کے پہلے دن کی تصاویر شیئر کرکے اپنے شو کے سیزن 4 کے آغاز کا اعلان کیا۔ کامیڈین اپنی آنے والی فلم کس کس کو پیار کرو 2 کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، جو 12 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے۔ دریں اثنا، "دی گریٹ انڈین کپل شو سیزن 4" کا پریمیئر 20 دسمبر کو نیٹ فلکس پر ہوگا۔