پریتم اینڈ پیڈرو سال 2026 کی آئی ایم ڈی بی کی مقبول ترین بھارتی سیریز بن گئی

پریتم اینڈ پیڈرو سال 2026 کی آئی ایم ڈی بی کی مقبول ترین بھارتی سیریز بن گئی
راجکمار ہیرانی نے او ٹی ٹی پر اپنے پہلے ہی کام سے دھوم مچا دی ہے۔
Published : October 29, 2026 at 11:19 AM IST
حیدرآباد: دو دہائیوں سے زائد عرصے تک مرکزی دھارے کے بھارتی سنیما کی نئی تعریف کرنے کے بعد راجکمار ہیرانی نے او ٹی ٹی کی دنیا میں قدم رکھ کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ ان کی پہلی او ٹی ٹی سیریز، پریتم اینڈ پیڈرو آئی ایم ڈی بی کی ایک نمایاں فہرست رہی ہے۔ راجکمار ہیرانی فلم کے بینر تلے راجکمار ہیرانی کی پروڈیوس کردہ یہ سیریز، 3 جولائی 2026 کو جیو ہاٹ اسٹار پر ریلیز کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی ہدایت کار نے طویل دورانیے کی ڈیجیٹل داستان گوئی کے میدان میں بھی قدم رکھا ہے۔ چھ قسطوں پر مشتمل اس سیریز کی ہدایت کاری اویناش ارون نے کی ہے۔ اس میں ارشد وارثی مرکزی کردار میں نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ویر ہیرانی (جو اس سیریز سے ڈیبیو کر رہے ہیں) بھی شامل ہیں۔ سیریز کی دیگر اہم کاسٹ میں مونا سنگھ، وکرانت میسی اور بومن ایرانی جیسے نامور اداکار شامل ہیں۔
گوا کے پس منظر میں ترتیب دی گئی یہ کہانی سائبر کرائم کی تفتیش کے گرد گھومتی ہے۔ اسے راجکمار ہیرانی نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا ہے، جس میں گرم جوشی اور مزاح کا حسین امتزاج شامل ہے۔ ریلیز ہوتے ہی، یہ سیریز ہر عمر کے ناظرین میں مقبول ہو گئی۔ اس نے نہ صرف اس پلیٹ فارم پر ناظرین کی تعداد کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، بلکہ اپنے شاندار اسکرپٹ، مزاح اور مرکزی کرداروں ویر اور ارشد کے درمیان زبردست کیمسٹری کی بدولت بے پناہ داد بھی سمیٹی۔
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پریتم اینڈ پیڈرو نے اب ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے
آئی ایم ڈی بی کی ایک رپورٹ کے مطابق، اسے 2026 کی نمبر ون انڈین سیریز قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں 2016 سے 2026 تک ہر سال کی 10 مقبول ترین انڈین سیریز کی فہرست شامل ہے۔ آئی ایم ڈی بی پر سال کی مقبول ترین انڈین ویب سیریز کے طور پر تسلیم کیا جانا، راجکمار ہیرانی کی کہانی سنانے کی زبردست صلاحیت اور اس کے گہرے اثر کا ایک اور ثبوت ہے۔