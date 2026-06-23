صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مموٹی، وجے امرتراج، الکا یاگنک کو پدم ایوارڈ سے نوازا
یہ ایوارڈز فن، سماجی خدمت،سائنس اور انجینئرنگ، تجارت، طب، ادب اور تعلیم، کھیل، سول سروس وغیرہ سمیت مختلف شعبوں میں خدمات کےلیے دیے جاتے ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 10:11 PM IST
نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے منگل کو 65 شخصیات کو باوقار پدم ایوارڈز سے نوازا، جن میں ٹینس لیجنڈ وجے امرتراج، اداکار مموٹی، اور پلے بیک گلوکارہ الکا یاگنک شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون کے ریپبلک پویلین میں منعقدہ تقریب میں ان شخصیات کو اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سابق جج کے ٹی تھامس کو عوامی خدمت اور ملیالم صحافی پی نارائنن کو ادب اور تعلیم میں ان کی شراکت کے لیے پدم وبھوشن سے نوازا۔
صدر نے الکا یاگنک، مموٹی، امریکی ڈاکٹر دتاتریہدو نوری، ٹینس کھلاڑی وجے امرتراج، صنعت کار ایس کے ایم مایلانندن، اور سماجی کارکن اور ماہر تعلیم وی نٹیسن کو پدم بھوشن سے نوازا۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ (جے ایم ایم) کے بانی شیبو سورین کی اہلیہ روپی سورین نے آنجہانی لیڈر کی جانب سے پدم بھوشن حاصل کیا۔
یوم جمہوریہ کے موقع پر، حکومت نے سال 2026 کے لیے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا، جس میں پانچ پدم وبھوشن ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ نے 25 مئی کو منعقدہ پہلی سول ایوارڈ تقریب میں 65 پدم ایوارڈز پیش کئے۔ پدم ایوارڈز، ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز، تین زمروں میں دیا جاتا ہے: پدم وبھوشن، پدم بھوشن، اور پدم شری۔
یہ ایوارڈز فن، سماجی خدمت، عوامی خدمت، سائنس اور انجینئرنگ، تجارت اور صنعت، طب، ادب اور تعلیم، کھیل، سول سروس وغیرہ سمیت مختلف شعبوں میں خدمات کے لیے دیے جاتے ہیں۔ پدم وبھوشن غیر معمولی اور ممتاز خدمات کے لیے دیا جاتا ہے، جب کہ پدم بھوشن ایک اعلیٰ درجہ کی ممتاز خدمات کے لیے دیا جاتا ہے، اور پدم شری کسی بھی شعبے میں شراکت کے لیے دیا جاتا ہے۔