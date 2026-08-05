'گجنی' فلم کے ولن پردیپ راوت کینسر کے باعث انتقال کر گئے
پردیپ راوت نے عامر خان کے ساتھ لگان اور گجنی جیسی میگا بلاک بسٹر فلموں میں کام کیا۔
Published : August 5, 2026 at 11:32 AM IST
حیدر آباد: بالی ووڈ سے ایک بار پھر دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ لگان اور گجنی جیسی میگا بلاک بسٹر میں اپنی اداکاری سے دل جیتنے والے اداکار پردیپ راوت کینسر کے باعث انتقال کرگئے۔ انہوں نے 74 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ پردیپ جنوبی ہند کے سنیما میں اتنے ہی مقبول تھے جتنے کہ وہ بالی ووڈ میں تھے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران، انہوں نے بنیادی طور پر ولن کے کردار ادا کیے، حالانکہ انہوں نے کئی فلموں میں اپنے مزاحیہ وقت کے ساتھ ناظرین کو ہنسایا بھی۔ ان کا انتقال ہندوستانی فلمی صنعت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، جس نے بالی ووڈ اور جنوبی ہندوستانی فلمی برادری دونوں پر اداسی کی لہر دوڑائی ہے۔
راوت کے مینیجر سدھارتھ آر تیواری نے بتایا کہ اداکار کو تقریباً ایک ماہ تک ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جس کے بعد انہیں بھیونڈی کے کینسر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کلیانی راوت اور ان کے بیٹے وکرمادتیہ راوت ہیں۔
ان کی موت کی خبر سے فلم انڈسٹری اور مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ راوت کے ساتھ کام کرنے والے اداکاروں نے انہیں نہ صرف ان کی کمانڈنگ اسکرین پر موجودگی بلکہ ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیار بھرے برتاؤ کے لیے بھی یاد کیا۔ یشپال شرما، لگان میں راوت کے ساتھی اداکار اور ایک دیرینہ دوست، خراج عقیدت پیش کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے شرما نے لکھا، "پردیپ راوت لگان سے ہمارا 'غزنی دیوا' آپ کی روح کو سکون ملے
اداکار گجیندر چوہان نے بھی اپنے سابق ساتھی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ راوت کے ابتدائی ٹیلی ویژن کام کو یاد کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، "اوم شانتی، اوم شانتی! ہمارے دوست اور ساتھی پردیپ راوت، جنہوں نے مہابھارت میں اشوتتھاما کا کردار ادا کیا تھا، انتقال کر گئے ہیں۔
آل انڈین سینی ورکرز ایسوسی ایشن اے آئی سی ڈبلیو اے نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں، ناے آئی سی ڈبلیو اے ے راوت کو ان کی "طاقتور سکرین موجودگی" اور ان کے ناقابل فراموش ولن کرداروں کے لیے یاد کیا۔ ایسوسی ایشن نے کہا، "فلم کے شائقین کی نسلیں ان کی شاندار اداکاری اور ہندوستانی سنیما میں بے پناہ شراکت کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اور ان کی قدر کریں گی۔
'Ghajini' actor Pradeep Rawat passes away at 74 after battle with cancer— ANI Digital (@ani_digital) August 4, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/Wg3xDLHL8e#PradeepRawat #Ghajini #Actor pic.twitter.com/X7BqDkTciv
راوت کا کیریئر تین دہائیوں پر محیط تھا، اور انہوں نے ہندی، تیلگو، تامل، کنڑ اور ملیالم سنیما میں کام کیا۔ اگرچہ اسے منفی کردار ادا کرنے کے لیے خاصی پہچان ملی لیکن ان کے کیریئر کا آغاز ٹیلی ویژن سے ہوا۔ وہ بی آر میں اشوتتھاما کے کردار کے ذریعے ہندوستان میں ایک گھریلو نام بن گیا۔
'Ghajini' actor Pradeep Rawat passes away at 74 after battle with cancer— ANI Digital (@ani_digital) August 4, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/Wg3xDLHL8e#PradeepRawat #Ghajini #Actor pic.twitter.com/X7BqDkTciv
انہوں نے 1985 میں فلم 'میری جنگ' سے ہندی سنیما میں قدم رکھا، پولیس انسپکٹر کا کردار ادا کیا۔ بعد میں، وہ 'سمندر' اور 'اگنیپتھ' جیسی فلموں میں نظر آئے، آہستہ آہستہ ایسے کرداروں کے لیے مقبولیت حاصل کی۔ عامر خان کے ساتھ ان کی وابستگی ان کی کچھ یادگار پرفارمنس کا باعث بنی۔ 'سرفروش' (1999) میں انہوں نے ایک نامور گینگسٹر سلطان کا کردار ادا کیا۔ دو سال بعد وہ 'لگان' میں دیوا سنگھ سوڈھی کے طور پر نظر آئے، جو گاؤں والوں میں سے ایک ہے جو انگریزوں کے خلاف میچ کے لیے بھون کی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتا ہے۔
راوت نے 2008 کی بلاک بسٹر فلم گجنی میں مخالف گجنی دھرماتما کا کردار ادا کیا، جس میں عامر خان تھے۔ یہ کردار ان کی سب سے یادگار پرفارمنس میں سے ایک بن گیا اور ہندوستانی سنیما کے مشہور ولن میں سے ایک کے طور پر ان کی شبیہہ کو مضبوط کیا۔
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ان کا کام صرف ہندی سنیما تک محدود نہیں تھا۔ راوت نے تیلگو فلموں میں نمایاں اداکاری کی اور تمل، کنڑ اور ملیالم پروجیکٹس پر بھی کام کیا۔ ان کی فلموگرافی میں سائے، نائک، اسٹالن ، ویرم، نینوکاڈائن، لوکیام، نینو سائلجا، سرائنوڈو، نینے راجو نینے منتری، آیراتھل اروور، مارکیٹ راجہ ایم بی ایس ایس ، اور شامل ہیں۔ ان کے سب سے حالیہ کام میں وکی کوشل-اسٹارر چھوا شامل ہے، جس میں انہوں نے یساجی کانک کا کردار ادا کیا تھا