'فوجی' سے پربھاس کی پہلی جھلک، فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان
'فوجی' کے میکرز نے پربھاس کے ایک نئے پوسٹر کے ساتھ فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 4:59 PM IST
حیدرآباد: 'فوجی' سال کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک ہے، جس میں جنوبی ہند کے سپر اسٹار پربھاس مرکزی کردار میں ہیں۔ فلم کے اعلان کے بعد سے ناظرین میں بے پناہ جوش و خروش پایا گیا، اس جوش میں اضافہ کرتے ہوئے پربھاس نے اب ایک شاندار پوسٹر کے ساتھ فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔
16 جولائی کو، میکرز نے آنے والی فلم 'فوجی' سے پربھاس کی پہلی شکل کی نقاب کشائی کی اور اس کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کیا۔ پوسٹر میں دکھایا گیا ہے کہ پربھاس ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خون سے لت پت اور بے جان لاشوں کے بکھرنے کے درمیان بندوق پکڑے ہوئے ہیں۔ "ایک بٹالین جو اکیلے لڑتی ہے" کی ٹیگ لائن کے ساتھ پوسٹر ایک شدید جنگی ڈرامے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کارروائی، قربانی اور بغاوت سے بھرا ہوا ہے۔
یہ پوسٹر فلم میں شاندار دنیا کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ اس حیران کن پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے بنانے والوں نے کیپشن میں لکھا: "نامعلوم باب کا خاتمہ، بغاوت کا آغاز۔ 'فوجی' 3 دسمبر 2026 کو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ریلیز ہوگی۔"
باکس آفس تصادم
پربھاس کی فلم باکس آفس پر اکشے کمار، ودیا بالن، اور راشی کھنہ اداکاری والی ان ٹائیٹل فلم سے ٹکرائے گی۔ تجارتی تجزیہ کاروں کے مطابق اکشے کمار کی یہ فلم پربھاس کی فلم کی ریلیز کے ایک دن بعد سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ فلم کے ہدایت کار انیس بزمی ہیں۔
جگن شکتی کی ہدایت کاری میں بننے والی اجے دیوگن کی فلم 'رینجر' بھی اسی تصادم کا حصہ ہے۔ یہ اسی دن 4 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے جو باکس آفس پر تین طرفہ جنگ کا مرحلہ طے کر رہی ہے۔ یہ 'انڈیانا جونز' کی رگ و پے میں ایک ایڈونچر فلم ہے۔
'فوجی' کے بارے میں
ہنو راگھواپوڈی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم 'فوجی' کی کہانی آزادی سے پہلے کے ہندوستان کے پس منظر پر مبنی بتائی جاتی ہے۔ توقع ہے کہ فلم تاریخ، حب الوطنی، رومانس اور ایکشن کا امتزاج پیش کرے گی، جس میں پربھاس ایک مخصوص کردار میں نظر آئیں گے۔
Ajay Devgn, Sanjay Dutt & Tamannaah Bhatia starrer action-adventure film Ranger (working title) to release in cinemas on 4th December 2026.— Komal Nahta (@KomalNahta) November 21, 2025
Marking Ajay Devgn’s comeback to the action genre, the film also brings him face-to-face with Sanjay Dutt in a full-blown action film for…
ایمانوی نے خاتون مرکزی کردار کے طور پر بھی کام کیا، جو اداکارہ کے لیے ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ تجربہ کار اداکار متھن چکرورتی اور جیا پردا بھی متاثر کن اسٹار کاسٹ کا حصہ ہیں، جو اس پرجوش فلم کی اسٹار پاور کو مزید بڑھا رہے ہیں۔
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میتری مووی کے ساتھ مل کر ٹی سیریز فلم کی طرف سے پیش کی گئی، 'فوجی' کو پروڈکشن ہاؤس کا اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ 'پشپا' کے بنانے والے پربھاس اور 'سیتا رام' کے ہدایت کار ہنو راگھواپوڈی کے درمیان اس اشتراک نے پہلے ہی ناظرین میں زبردست جوش پیدا کیا ہے۔