فلم ’دی کیرالہ سٹوری 2‘ کے ٹیزر پر کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، جھوٹا پروپیگنڈہ، کانگریس نے ’آر ایس ایس کا ایجنڈا‘ قرار دیا
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کہا کہ فلم کے ذریعہ کیرالہ کی توہین کی جارہی ہے۔ کانگریس نے بھی الزام کی حمایت کی ہے۔
Published : February 19, 2026 at 4:19 PM IST
ترواننت پورم: فلم "دی کیرالہ سٹوری 2: گوز بیونڈ" کے ارد گرد سیاسی تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیرالہ میں بائیں بازو کی حکومت اور اپوزیشن کانگریس پارٹی نے فلم کی ریلیز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کہا کہ فلم کے پہلے حصے نے ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلم نے ریاست کی سیکولر روایات کو کمزور کیا۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں سوال کیا گیا کہ معاشرے میں تقسیم اور نفرت پھیلانے کے لیے بنائی گئی زہریلی فلموں کی نمائش کی اجازت کیسے دی گئی، جب کہ فلم فیسٹیول میں ’بیف‘ جیسی فلموں پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے آر ایس ایس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سنگھ پریوار کے مراکز نے "دی کیرالہ اسٹوری" کے ذریعے پھیلائی گئی جھوٹی داستان کو بڑھاوا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ’’وہ اتفاق رائے سے ہونے والی شادیوں کو بھی فرقہ پرستی اور جبری تبدیلی مذہب کی مثال کے طور پر پیش کرکے جھوٹا پروپیگنڈہ پھیلا رہے ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا، "یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جھوٹے پروپیگنڈے سے کیرالہ کی سیکولر بنیادیں کمزور نہ ہوں اور سیکولرازم اور بھائی چارے کی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اسے مسترد کریں۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا، "کیرالہ پائیدار ترقی کے اشاریوں میں ایک سرکردہ ریاست ہے۔ یہ امن و امان کا ایک نمونہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی سرزمین ہے۔ اسے دہشت گردی کے گڑھ کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں کو متفقہ طور پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ کیرالہ کی سیکولر بنیادوں کو جھوٹے پروپیگنڈوں سے بکھرنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمیں حقائق کو مضبوطی سے برقرار رکھنا چاہیے اور سیکولرازم اور بھائی چارہ ہمارا فخر ہے، اور ہمیں اس مقصد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔
کانگریس پارٹی نے بھی اس فلم کو لے کر بی جے پی اور آر ایس ایس کو نشانہ بنایا ہے۔ پارٹی کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ فلم من گھڑت کہانیوں پر مبنی ہے اور کیرالہ میں جبری بیف کھلانے کے خیال کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے اسے ریاست کی توہین قرار دیا۔
فلم کے ٹریلر کا حوالہ دیتے ہوئے، وینوگوپال نے الزام لگایا کہ یہ ریاست کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ایک "منصوبہ بند چال" ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے جان بوجھ کر دی کیرالہ سٹوری کے پہلے حصے ایوارڈ دلایا تاکہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وینوگوپال نے کہا کہ پہلا حصہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا۔ پہلی فلم، دی کیرالہ اسٹوری نے 71ویں نیشنل فلم ایوارڈز میں بہترین ڈائریکشن اور بہترین سنیماٹوگرافی کے ایوارڈز جیتے۔
وینوگوپال نے اپنی پوسٹ میں استدلال کیا، "مرکزی حکومت سرکاری طور پر فرضی کاموں کی عزت افزائی اور تشہیر کر رہی ہے جو کہ پوری ریاست کا مذاق اڑاتی ہے، خود جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ سنگھ پریوار کی سرپرستی میں اس طرح کے جھوٹ، کیرالہ کی سیکولر ذہنیت کو نہیں توڑ سکتے۔"
فلم کا دوسرا حصہ کامکھیا نارائن سنگھ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ فلم کا مقصد کیرالہ کی سیکولر روایات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تباہ کرنا ہے اور پوری مسلم کمیونٹی کو پسماندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلم میں دکھایا گیا کیرالہ اصلی کیرالہ نہیں ہے اور یہ ریاست کے سماجی حالات کو مسخ کرتا ہے۔
ناقدین کا خیال ہے کہ یہ فلم حقائق سے جذباتی فائدہ اٹھانے اور سیاسی فائدے کے لیے کیرالہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ٹریلر کے ایک منظر میں ایک لڑکی کو زبردستی گائے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑایا گیا، یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کیرالہ کی حقیقت سے متصادم ہے اور یہ کیرالہ کے فوڈ کلچر کی توہین کرنے کی کوشش ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ بیف کھاتے ہیں۔ ٹرولرز نے یہاں تک پوچھا کہ کیا آپ بغیر پراٹھے کے گائے کا گوشت سرو کر رہے ہیں؟
یہ بھی پڑھیں: