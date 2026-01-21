'دوبارہ ہندو بن جاؤ'، 'بھجن سمراٹ' انوپ جلوٹا نے موسیقار اے آر رحمان کو کیا کہا
رحمان نے فلم 'چھاوا' پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ فلم 'تقسیم' کے ماحول کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔
حیدرآباد: بھجن سمراٹ گلوکار انوپ جلوٹا نے اب آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار اے آر رحمان کے تنازعہ پر طنز کیا ہے۔ انہوں نے رحمان کے حالیہ "فرقہ وارانہ" ریمارکس پر طنزیہ تبصرہ کیا۔ جلوٹا نے یہ ریمارکس ایک ویڈیو میں کہے جواب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
ویڈیو میں انوپ نے کھلے عام رحمن کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اگر موسیقار کو واقعی لگتا ہے کہ ان کا مذہب ان کے کیریئر کو متاثر کر رہا ہے،تو اسے اپنے عقیدے کو جانچنے کے لیے واپس ہندو مذہب اختیار کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ جلوٹا نے اپنے تبصرے کا آغاز رحمان کے ماضی اور پیشہ ورانہ سفر کو یاد کرتے ہوئے کیا۔
اس ویڈیو میں، بھجن سمراٹ کہتے ہیں، "میوزک ڈائریکٹر اے آر رحمان اصل میں ایک ہندو تھے، اس کے بعد، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت کام کیا، بہت شہرت حاصل کی، اور لوگوں کے دلوں میں اچھی جگہ بنائی، لیکن اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں ہمارے ملک میں موسیقی ترتیب دینے کے لیے فلمیں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہندو مذہب اختیار کرنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا وہ دوبارہ فلمیں حاصل کر سکتے ہیں۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب اے آر رحمان نے ایک نیوز ایجنسی سے بالی ووڈ میں امتیازی سلوک کے بارے میں بات کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں تامل موسیقار کے طور پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، تو رحمان نے کہا، "شاید میں اس کے بارے میں کبھی نہیں جانتا تھا، شاید خدا نے اسے چھپا رکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔" تاہم، حالیہ برسوں کے بارے میں پوچھے جانے پر، رحمان نے اشارہ کیا کہ حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، "شاید یہ پچھلے آٹھ سالوں میں ہوا ہو کیونکہ اقتدار میں تبدیلی آئی ہے، اور اب اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو تخلیقی نہیں ہیں۔ یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں واضح طور پر ایسا نہیں دیکھ رہا ہوں۔"
رحمان نے فلم "چھاوا" پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے "تقسیم" ماحول کا استحصال کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ ایک تقسیم کرنے والی فلم ہے۔ میرے خیال میں اس نے تقسیم کے ماحول کا فائدہ اٹھایا، لیکن میرے خیال میں اس کا بنیادی مقصد بہادری دکھانا ہے۔
شدید تنقید کا سامنا کرنے کے بعد رحمان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں اپنے ارادوں کو واضح کیا اور جذبات کو مجروح کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا،"موسیقی ہمیشہ سے میری ثقافت سے جڑنے، منانے اور اس کا احترام کرنے کا ذریعہ رہی ہے۔ ہندوستان میرا گرو اور میرا گھر ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ارادوں کو غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا مقصد ہمیشہ موسیقی کے ذریعے ترقی، عزت اور خدمت کرنا رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ میرے خلوص کو سمجھا جائے گا۔"شدید تنقید کا سامنا کرنے کے بعد، رحمان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں اپنے ارادوں کو واضح کیا اور جذبات کو مجروح کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔
اے آر رحمان اس وقت فلمساز نتیش تیواری کی رامائن کے لیے موسیقی ترتیب دے رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں گریمی ایوارڈ یافتہ موسیقار ہنس زیمر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔