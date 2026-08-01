کنگنا رناوت پی ایم مودی کو گالی دینے والی لڑکی کی حمایت میں سامنے آئی
روچیکا سنگھ کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا،جس میں وہ پی ایم مودی کےخلاف نازیبا زبان استعمال کرتی نظر آرہی ہیں-
Published : August 1, 2026 at 5:35 PM IST
حیدرآباد: جنتر منتر پر'کاکروچ جنتا پارٹی' کی جانب سے کیا گیا۔ احتجاج دھرمیندر پردھان وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب ان طلباء کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جنہوں نے احتجاج کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بدسلوکی اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور فحش پوسٹرز لگائے۔
مظاہرے میں شریک 15 سالہ روچیکا سنگھ اس مسئلے کا مرکزی کردار بن گئی ہے۔ اسے حراست میں لینے کے بعد کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر روچیکا نے بھی سوشل میڈیا پر پی ایم مودی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے پر قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ اب بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت نے روچیکا سنگھ کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں ان کی اور ملک کی بیٹیوں کی حمایت میں بات کی گئی ہے۔ مزید برآں کنگنا نے اس ویڈیو پر ردعمل ظاہر کیا ہے جس میں انہیں منشیات کا استعمال کنندہ کہا جا رہا ہے۔
'اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں
پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کنگنا رناوت نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر روچیکا سنگھ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کیا لکھا۔ کنگنا نے لکھا، "وہ بمشکل 15 سال کی ہو سکتی ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ اس نے سوشل میڈیا پر مودی جی کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات نہیں لکھی۔ پھر بھی یہ ان کے اپنے دوست ہی تھے جو اسے جنتر منتر لے گئے اور اسے گالیاں دینے پر مجبور کیا۔ اپنے بچوں کو 'برائی فیمینازیز' اور 'شیطانی بائیں بازو' سے بچائیں؛ ہمیں صرف ایک بیٹی کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔
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نوجوانوں کو گمراہ نہ کریں
دریں اثنا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اپنے ایک کلپ کو مخاطب کرتے ہوئے کنگنا لکھتی ہیں، "آپ اس کردار کا کلپ شیئر کر رہی ہیں جو میں نے ایک فلم میں ادا کیا تھا- ایک ایسا کردار جس کے لیے مجھے لاکھوں میں فیس ادا کی گئی تھی، یہ ایک ہائی پروفائل شوبز ایونٹ تھا جہاں میں اپنے جاننے والے لوگوں سے گھری ہوئی تھی؛ پھر بھی، اس کلپ کو دکھا کر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوں؟ کیا آپ نوجوانوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، کل آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔