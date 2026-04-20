'پتی پتنی اور وہ ٹو' کا ٹیزر ریلیز: تین خواتین کے ساتھ رومانس کرتے نظر آئیں گے آیوشمان کھرانہ
'پتی پتنی اور وہ 2' کے میکرز نے آج فلم کا ٹیزر ریلیز کر دیا ہے۔ ٹیزر تفریح سے بھرپور ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 2:09 PM IST
حیدرآباد: 'پتی پتنی اور وہ 2' اس وقت کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے۔ شائقین اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے میکرز نے بالآخر آج اس انتظار کو ختم کر دیا ہے۔ 20 اپریل کو، انہوں نے ایوشمان کھرانہ، سارہ علی خان، اور ومیکا گبی کی اداکاری والی فلم کا ٹیزر جاری کر دیا ہے۔ اس ٹیزر نے ناظرین میں جوش و خروش کو مزید بڑھا دیا۔ ٹیزر ہنسی، الجھن، اور افراتفری سے بھری ایک تفریحی فلم نظر آرہی ہے۔
پیر کو، میکرز نے سوشل میڈیا پر 'پتی پتنی اور وہ 2' کا ٹیزر اس کیپشن کے ساتھ اپ لوڈ کیا: "وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن شوہروں کی فطرت پر وقت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ پرجاپتی پانڈے آ رہے ہیں — اس بار اپنی بیوی اور وہ دو کے ساتھ۔' 'پتی پتنی اور وہ 2' کا ٹیزر ریلیز۔۔۔ 15 مئی 2026 کو سینما گھروں میں۔
1 منٹ، 22 سیکنڈ کے ٹیزر کا آغاز ایک وائس اوور کے ساتھ ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن شوہروں کی بنیادی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نوجوان خاتون آیوشمان سے ان کے دفتر میں ملاقات کرتی ہے، اور اسے اپنی موجودگی سے پوری طرح مسحور کر دیتی ہے۔
اس ترتیب میں اس کے رویے کو شوہروں کی نفیس فطرت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجے راز نام کا ایک پولیس افسر آیوشمان سے بات کرتے ہوئے ریمارکس دے رہا ہے: "یار، کیا قسمت پائی ہے! ایک 'دوست' کے ساتھ پکڑے گئے، دوسری 'دوست' چھڑانے چلی آئی، اور اب یہ تیسری۔۔۔ دوست ہی ہے نا؟"
ٹیزر میں اس رجحان کو "شوہروں کی کائنات" کا نام دیا گیا ہے اور اس میں آیوشمان سارہ علی خان، ومیکا گبی، اور راکل پریت سنگھ رومانس کرتے دکھائے گئے ہیں۔ ٹیزر میں انہیں ایک افراتفری کی صورت حال سے گزرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، اور بالآخر، ان چاروں کو ایک خطرناک حالت میں پھنسے ہوئے، ایک ساتھ بندھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
کارتک آریان کو 2019 کی فلم "پتی پتنی اور وہ" میں دو خواتین کے پیار میں پھنسے دیکھنے کے بعد، اس کا سیکوئل۔۔جس کا عنوان " پتی پتنی اور وہ 2" ہے — اس کہانی کو بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ اس بار، فلم کے مرکزی اداکار، آیوشمان کھرانہ، خود کو دو نہیں بلکہ تین خواتین کے ساتھ الجھے ہوئے پاتے ہیں۔
'پتی پتنی اور وہ 2'کے ہدایت کار مدثر عزیز ہیں۔ اسے بھوشن کمار، رینو روی چوپڑا، اور کرشن کمار نے پروڈیوس کیا ہے، جب کہ جونو چوپڑا کریٹیو پروڈیوسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ فلم 15 مئی 2026 کو تھیٹر میں ریلیز ہونے والی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: