پنچایت سیزن 5: اب بدلے گا پھلیرا کا انداز، ٹریلر سے قبل بن راکس نے سوشل میڈیا پر بڑھا دیا ناظرین کا جوش
پنچایت سیزن 5 کی نئی ویڈیو میں پھلیرا کی ترقی کے لیے ایک نیا خاکہ تشکیل پاتا دکھائی دے رہا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 2:27 PM IST
حیدرآباد: ملک کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک، 'پنچایت اپنے پانچویں سیزن تک پہنچ چکی ہے اور ناظرین اس کے ٹریلر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ 'پنچایت' سیزن 5 کا ٹریلر آج جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے، آئیے آپ کو 'پھلیرا' لے چلتے ہیں اس سیریز کا وہ مشہور گاؤں جس میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔
پھلیرا میں کچھ بڑا ہونے والا ہے! آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا ہونے والا ہے؟ دراصل، بن راکس (جس کا کردار درگیش کمار نے ادا کیا ہے) کے نئے انتظامی امور سنبھالنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں ایک بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ پرائم ویڈیو کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی ویڈیو میں ہم بنبن راکس کو ایک نئے روپ میں دیکھتے ہیں، جبکہ خود پھلیرا بھی ایک جدید انداز میں نظر آتا ہے جو ناظرین کو گاؤں کے لیے ایک پرعزم نئے وژن کی جھلک دکھاتا ہے۔
یہ ویڈیو پھلیرا کی ترقی کے لیے ایک نیا خاکہ پیش کرتی ہے۔ گاؤں مختلف جدید تبدیلیوں کے لیے تیار ہے اور ایک بالکل نیا روپ اختیار کر رہا ہے۔ بن راکس ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اعلان کرتا ہے، اب ہمارا راج شروع ہوتا ہے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بن راکس نے پھلیرا کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے؟
دیپک کمار مشرا، چندن کمار اور ارنب کمار کی تخلیق کردہ اس سیریز کی ہدایت کاری دیپک کمار مشرا نے کی ہے، جبکہ اس کی کہانی چندن کمار نے لکھی ہے۔ اس سیریز کو 'دی وائرل فیور نے پیش کیا ہے۔
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اس میں اداکاروں کی ایک بڑی ٹیم شامل ہے، جن میں جتیندر کمار، رگھوبیر یادو، نینا گپتا، سنیتا راجوار، فیصل ملک، چندن رائے، سانویکا، درگیش کمار اور اشوک پاٹھک شامل ہیں۔ 'پنچایت' کا سیزن 5، 3 دسمبر 2026 کو 'پرائم ویڈیو' (Prime Video) پر خصوصی طور پر ریلیز کیا جائے گا؛ یہ بھارت سمیت دنیا بھر کے 240 سے زائد ممالک اور خطوں میں دستیاب ہوگا۔